Đổ bệnh vì nắng như 'đổ lửa' ở TP.HCM

TP.HCM đang bước vào đỉnh điểm của mùa nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ C và chỉ số tia cực tím duy trì ở mức nguy hiểm. Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, lại trùng giai đoạn giao mùa, số ca bệnh có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Những ngày gần đây, cảnh tượng đông đúc diễn ra tại nhiều cơ sở y tế.
Ghi nhận của Tri Thức - Znews tại Bệnh viện Nhi đồng 2, giữa cái nắng hầm hập của TP.HCM, khá đông phụ huynh đưa con đến khám. Từng hàng dài người lớn và trẻ nhỏ kiên nhẫn ngồi chờ, không giấu được nỗi lo lắng. Người lớn tay xách đồ đạc, tay bế con, thi thoảng lại đưa tay che nắng, len lỏi qua các khu vực khám bệnh và quầy thuốc trong cái nóng oi ả.
Theo bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, số lượng trẻ đến khám và nhập viện có sự gia tăng so với tháng trước. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 3.000-4.000 lượt bệnh nhi, trong đó viêm hô hấp cấp chiếm hơn một nửa, còn lại là các bệnh tiêu hóa, da liễu. Bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu… có xu hướng gia tăng nhẹ.
Phần lớn bệnh nhi đến khám là trẻ dưới 5 tuổi. Đây là nhóm có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng còn yếu và thường xuyên sinh hoạt trong môi trường tập thể. Trong điều kiện thời tiết nóng kéo dài, chỉ cần một trẻ mắc bệnh cũng có thể nhanh chóng lây lan sang nhiều trẻ khác.
Ở một góc hành lang, chồng chị Kim Ngân (24 tuổi, Đồng Nai) bế trên tay đứa con mới 4 tháng tuổi. Hai vợ chồng thay nhau phe phẩy chiếc quạt nhỏ, cố xua đi cái nóng. Vài ngày trước, chị hốt hoảng khi phát hiện ngực con có dấu hiệu bất thường, nhưng may mắn kết quả thăm khám cho thấy không đáng lo. Dẫu vậy, thời tiết nắng nóng vẫn khiến chị bất an khi con quấy khóc nhiều hơn, ngủ không sâu giấc. “Tôi cố giữ cho không gian của bé luôn thoáng sạch, quần áo thì mỏng nhẹ để con dễ chịu hơn”, chị chia sẻ.
Bé Khôi (4 tuổi) đã ho và sốt suốt ba ngày. Thuốc uống tại nhà không thuyên giảm, mẹ em đành tất tả đưa con đến viện. Dưới cái nắng gay gắt, đứa trẻ vốn hiếu động lại lả đi vì mệt. Người mẹ liên tục giục con uống nước, ánh mắt thấp thỏm dõi theo từng biểu hiện nhỏ.
Theo bác sĩ Khôi, trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng hơn người lớn do những đặc điểm sinh lý riêng biệt. Trung tâm điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện khiến trẻ dễ rối loạn thân nhiệt, làn da mỏng hấp thụ nhiệt nhiều hơn, trong khi khả năng tiết mồ hôi kém khiến cơ thể khó tự điều chỉnh nhiệt độ.
Từ thực tế điều trị, bác sĩ Khôi cũng chỉ ra nhiều sai lầm phổ biến trong cách chăm sóc trẻ vào mùa nắng nóng. Không ít phụ huynh vẫn cho trẻ ra ngoài vào khung giờ nắng gắt hoặc để trẻ hoạt động ngoài trời quá lâu. Việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng và lạnh, chẳng hạn từ ngoài trời vào phòng máy lạnh, cũng khiến cơ thể trẻ khó thích nghi dẫn đến bệnh. Ngoài ra, việc không nhận biết sớm dấu hiệu mất nước ở trẻ nhỏ cũng là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.
Càng về trưa, không khí càng trở nên ngột ngạt. Anh Hoàng Khang (30 tuổi, Bình Dương) một tay quạt, một tay dỗ đứa con nhỏ đang quấy khóc vì sốt cao đột ngột. Ngoài trời, nhiệt độ thực tế có thể trên 36 độ C, oi bức, cộng thêm cơn bệnh khiến đứa trẻ không yên, cha mẹ càng thêm sốt ruột.
Khu vực sảnh, khu vui chơi dù đã được trang bị mái che và quạt vẫn không đủ để xua đi cái nóng. Người lớn lẫn trẻ nhỏ đều thấm mệt. Nhiều em bé khóc rồi lịm đi trên vai cha mẹ, giấc ngủ chập chờn giữa tiếng ồn và hơi nóng.
Gần 11h trưa, phần lớn bệnh nhi đã hoàn tất việc thăm khám. Nhưng đó cũng là lúc nhiệt độ chạm đỉnh. Các bậc phụ huynh cẩn thận che chắn cho con bằng áo khoác, khẩu trang, kính râm trước cái nắng gay gắt.
Bác sĩ Khôi khuyến cáo phụ huynh cần tránh cho trẻ ra ngoài và hạn chế vận động vào thời điểm nắng gắt giữa trưa; mặc trang phục thoáng, che chắn và đeo khẩu trang khi ra nắng, đồng thời tránh lạm dụng máy lạnh và thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi trẻ mắc bệnh, cần cho uống đủ nước và bù Oresol đúng cách khi cần thiết; đảm bảo ăn chín, uống sạch. Ngoài ra, trẻ nên đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc đến nơi đông người, che miệng khi ho và cho trẻ nghỉ học khi bị bệnh để hạn chế lây lan trong cộng đồng.
