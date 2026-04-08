Ăn sò sống, người đàn ông bị virus tàn phá gan

Sau bữa ăn hải sản sống, người đàn ông bắt đầu sốt, mệt mỏi, vàng da. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông mắc viêm gan E cấp tính.

Theo Jimu News, bệnh nhân họ Trần đã cùng bạn bè đi ăn cách đó 3 ngày và có dùng món sò sống. Ngay sau đó, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi toàn thân, uể oải, chán ăn, kèm theo buồn nôn và tiêu chảy.

Ban đầu, người bệnh cho rằng bản thân chỉ bị cảm lạnh thông thường nên tự uống thuốc và nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, các biểu hiện không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.

Ông bắt đầu sốt kéo dài, cơ thể kiệt sức, mắt chuyển vàng rõ rệt, nước tiểu sẫm màu như trà đặc. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông đã phải nhập viện tại khoa Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vận tải sông Dương Tử.

Sức khỏe người bệnh đã ổn định và dự kiến sẽ sớm xuất viện. Ảnh: Jimu News.

Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều chỉ số chức năng gan của bệnh nhân tăng cao bất thường, men gan vượt ngưỡng bình thường hàng chục lần, bilirubin tăng, xét nghiệm nước tiểu có bilirubin dương tính.

Đáng chú ý, xét nghiệm chuyên sâu xác định cả hai loại kháng thể IgG và IgM của virus viêm gan E đều dương tính. Siêu âm ổ bụng cũng ghi nhận những bất thường ở nhu mô gan.

Dựa trên tiền sử ăn hải sản sống, biểu hiện lâm sàng điển hình và kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc viêm gan E cấp tính. Nguyên nhân được xác định là ăn phải hải sản sống hoặc chưa được nấu chín kỹ, nhiễm virus viêm gan E qua đường tiêu hóa.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã xuất hiện tổn thương gan khá nặng kèm tình trạng ứ mật. Nếu không được điều trị kịp thời, nguy cơ tiến triển thành suy gan cấp hoặc bán cấp là rất cao, không thể chờ tự hồi phục. Ngay sau đó, ê-kíp điều trị đã xây dựng phác đồ cá thể hóa, bao gồm hạ men gan, giảm vàng da và hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời yêu cầu bệnh nhân tuyệt đối nghỉ ngơi, tránh rượu bia và các thuốc có thể gây hại cho gan.

Sau khoảng nửa tháng điều trị tích cực, các triệu chứng như sốt, mệt mỏi của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, chức năng gan dần trở lại bình thường và dự kiến sớm được xuất viện.

Theo bác sĩ Lôi Quân, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vận tải sông Dương Tử, viêm gan E chủ yếu lây qua đường tiêu hóa theo cơ chế “phân - miệng”.

Việc ăn hải sản, thịt chưa được nấu chín hoặc chế biến không đảm bảo vệ sinh, cũng như tình trạng nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Những người làm việc trong ngành chăn nuôi, dịch vụ ăn uống, người sống trong môi trường tập thể hoặc từng đến vùng có dịch là nhóm có nguy cơ cao.

Phần lớn các trường hợp viêm gan E cấp tính ở mức độ nhẹ có thể tự khỏi và ít để lại di chứng. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc bệnh nhân có tổn thương gan nặng, bệnh có thể tiến triển nhanh và gây biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh ăn uống, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm sống, tái hoặc chưa nấu chín kỹ. Thực phẩm sống và chín cần được chế biến riêng biệt để tránh nhiễm chéo.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, nước tiểu sẫm màu hoặc vàng da, vàng mắt, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra, không nên tự ý dùng thuốc làm chậm trễ việc điều trị.