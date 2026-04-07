Bé gái 3 tuổi nguy kịch sau vết cắn của rắn hổ cực độc

Bị rắn độc cắn, bé gái 3 tuổi ở Vân Nam nhanh chóng rơi vào tình trạng liệt toàn thân, ngừng phản xạ hô hấp suốt 3 ngày.

Bé gái được điều trị tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quảng Tây. Ảnh: Sohu.

Theo Sohu, bé gái bị rắn cắn khi đang ở nhà. Chỉ khoảng 30 phút sau, trẻ xuất hiện tình trạng liệt toàn thân, mất phản xạ hô hấp và không còn đáp ứng với các kích thích bên ngoài. Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển qua nhiều cơ sở y tế tại Bách Sắc và Nam Ninh (Quảng Tây), song tình trạng nguy kịch vẫn kéo dài suốt 3 ngày, nhiều lần cận kề ranh giới sinh tử.

Khi được đưa đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quảng Tây, các bác sĩ nhận định trạng thái của bé không phải là chết não mà là tình trạng liệt cơ nặng do độc tố thần kinh gây ra. Nhiều khả năng loài rắn gây tai nạn là rắn cạp nia hoặc rắn hổ mang chúa. Đây là những loài có nọc độc chủ yếu tác động lên hệ thần kinh.

Độc tố này không trực tiếp phá hủy não mà tấn công vào hệ dẫn truyền giữa thần kinh và cơ, làm gián đoạn tín hiệu điều khiển vận động và hô hấp. Khi cơ hô hấp bị tê liệt, người bệnh sẽ ngừng thở, không phản ứng với môi trường xung quanh, dễ bị nhầm với tình trạng không qua khỏi.

Vết thương do rắn cắn của bệnh nhi. Ảnh: Sohu.

Ở trẻ nhỏ, mức độ nguy hiểm càng cao do cơ thể nhạy cảm hơn với độc tố. Chỉ một lượng nhỏ nọc rắn cũng có thể gây suy hô hấp nhanh chóng, khiến bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch trong thời gian ngắn.

Sau khi được truyền đúng và đủ liều huyết thanh kháng nọc rắn, tình trạng bệnh nhi có chuyển biến ngoạn mục. Chỉ trong vòng khoảng một giờ, từ trạng thái không phản ứng, gần như hôn mê sâu, em đã có thể cử động trở lại và nhanh chóng hồi phục ý thức hoàn toàn.

Theo các chuyên gia, các trường hợp bị rắn có độc tố thần kinh cắn thường không có biểu hiện rõ rệt ban đầu. Vết cắn có thể chỉ là hai dấu răng nhỏ, ít đau, ít sưng, dễ bị bỏ qua.

Tuy nhiên, độc tố sẽ âm thầm lan theo hệ bạch huyết và máu, gây ra các triệu chứng như sụp mi, nói khó, chóng mặt, sau đó tiến triển nhanh thành yếu liệt toàn thân và suy hô hấp.

Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể bị đe dọa tính mạng do ngạt thở. Khoảng 72 giờ đầu sau khi bị cắn được xem là thời gian vàng để điều trị, khi độc tố vẫn còn hoạt tính mạnh trong cơ thể. Trường hợp bệnh nhi có thể duy trì sự sống trong 3 ngày và hồi phục được đánh giá là hiếm gặp.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nắm vững nguyên tắc sơ cứu khi bị rắn cắn. Người bị nạn cần được giữ yên, hạn chế vận động, đặt chi bị cắn thấp hơn tim để giảm tốc độ lan truyền độc tố. Có thể băng ép nhẹ phía trên vết cắn nhằm làm chậm dòng bạch huyết, nhưng không được buộc quá chặt để tránh gây hoại tử.

Việc quan trọng nhất là nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có huyết thanh kháng nọc. Nếu có thể, cần ghi nhớ hoặc chụp lại đặc điểm con rắn để hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán. Các biện pháp dân gian như hút nọc bằng miệng, rạch vết thương, đốt nóng, chườm đá hoặc đắp lá đều không có hiệu quả, thậm chí có thể làm tình trạng nặng hơn và trì hoãn thời gian cấp cứu.

Theo các chuyên gia, từ tháng 4 đến tháng 11 là thời điểm rắn hoạt động mạnh, thường xuất hiện ở những khu vực ẩm thấp như bụi rậm, bờ ruộng, khe đá hoặc quanh nhà nếu môi trường không được dọn dẹp sạch sẽ. Trẻ em khi vui chơi ngoài trời cần được mặc quần áo dài, đi giày kín và tránh tiếp xúc với những khu vực có rắn cư trú.