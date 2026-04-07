Bé trai gần như mất thị lực vĩnh viễn vì ôm chó mèo mà không rửa tay

Bé trai 14 tuổi ở Hồ Bắc (Trung Quốc) gần như mất thị lực sau thời gian dài nhiễm ký sinh trùng từ chó mèo mà không được phát hiện.

Thói quen ôm chó mèo không rửa tay và thường xuyên chơi ngoài sân vườn khiến thiếu niên 14 tuổi bị nhiễm giun chó mèo. Ảnh: Freepik.

Theo thông tin từ Jimu News, bệnh nhi sống tại thành phố Kinh Sơn được đưa đến bệnh viện khi thị lực suy giảm nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra cho thấy em mắc bệnh giun đũa chó mèo ở mắt, với tổn thương đáy mắt đã ở giai đoạn không thể phục hồi. Thị lực mắt phải chỉ còn 0,02, trong khi mắt trái đạt 0,1, khiến khả năng nhìn bị ảnh hưởng nặng nề và không còn cơ hội trở lại bình thường.

Người nhà cho biết trong sinh hoạt hàng ngày, em thường xuyên ôm chó mèo ngủ cùng, thậm chí ăn uống gần gũi với vật nuôi. Sau khi chơi đất ngoài vườn, em cũng hiếm khi rửa tay. Những dấu hiệu nhìn mờ xuất hiện từ hơn một năm trước, kèm theo việc học tập sa sút, nhưng không được chú ý đúng mức cho đến khi tình trạng trở nên rõ rệt.

Các bác sĩ nhận định, trẻ em tiếp xúc gần với chó mèo chưa được tẩy giun định kỳ là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh. Giun đũa chó mèo (Toxocara) vốn ký sinh ở vật nuôi, trứng của chúng có thể tồn tại trong phân, lông hoặc môi trường đất cát. Khi con người vô tình nuốt phải trứng qua tay bẩn hoặc thực phẩm nhiễm bẩn, ấu trùng sẽ nở ra, theo dòng máu di chuyển khắp cơ thể và có thể “lạc” vào mắt.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng. Trẻ có thể chỉ thấy nhìn mờ nhẹ, thoáng qua hoặc cảm giác mỏi mắt, rất dễ bị nhầm với cận thị hoặc tình trạng học tập quá sức.

Tuy nhiên, khi ấu trùng xâm nhập và di chuyển trong mắt, chúng có thể gây viêm nội nhãn, tổn thương võng mạc, đục thủy tinh thể. Nhiều trường hợp xuất hiện các dấu hiệu như lác mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, hoặc nhìn thấy các đốm đen lơ lửng trước mắt.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tổn thương sẽ tiến triển nặng, có thể dẫn đến teo nhãn cầu, suy giảm thị lực vĩnh viễn, thậm chí mù lòa. Đáng lo ngại, một khi đã vượt qua “thời điểm vàng” điều trị, các tổn thương này gần như không thể đảo ngược.

Các chuyên gia cũng chỉ ra nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở trẻ. Đó là việc tiếp xúc thường xuyên với chó mèo không được tẩy giun, môi trường sống thiếu vệ sinh, thói quen chơi đất cát rồi không rửa tay, mút tay hoặc ăn thực phẩm chưa được làm sạch. Ở những gia đình thiếu sự giám sát, đặc biệt là trẻ sống với ông bà, các dấu hiệu bất thường ban đầu dễ bị bỏ qua.

Để phòng tránh, bác sĩ khuyến cáo cần quản lý vật nuôi chặt chẽ, tẩy giun định kỳ, hạn chế để trẻ tiếp xúc quá gần như ngủ chung hoặc ăn chung với chó mèo. Phân của vật nuôi cần được dọn dẹp kịp thời, không để tồn tại trong môi trường sinh hoạt. Đồng thời, trẻ cần được hướng dẫn rửa tay sau khi chơi ngoài trời, không đưa tay bẩn lên miệng và không ăn thực phẩm chưa rửa sạch.

Quan trọng hơn, khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như nhìn mờ, đỏ mắt, lác, sợ ánh sáng hoặc thấy “ruồi bay” trước mắt, gia đình không nên chủ quan mà cần đưa đi khám sớm. Việc kiểm tra mắt định kỳ cũng là cách giúp phát hiện sớm những tổn thương âm thầm, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc về sau.