Hàng nghìn người dân Khánh Hòa phải đến viện vì một bệnh

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt người dân đã phải đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để khám, điều trị bệnh giun đũa chó mèo.

Bà Võ M.Ng. (Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) vừa điều trị xong bệnh giun đũa chó mèo cách đây không lâu cho biết, bà thường xuyên tiếp xúc với chó nuôi và nghĩ không cần tẩy giun cho chúng và bỗng một ngày thấy ngứa ngáy trên da. Nghĩ là bị dị ứng thời tiết, bà Ng. mua một số loại thuốc về bôi nhưng tình trạng không đỡ. Đến khi đi khám tại cơ sở y tế, bà Ng. mới biết mình đã bị bệnh giun đũa chó.

Ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian qua có rất nhiều người đến khám, điều trị bệnh giun đũa chó mèo. Tất cả bệnh nhân đều được chẩn đoán chính xác và được điều trị theo đúng phác đồ nên tình trạng bệnh nhanh chóng cải thiện.

Ngày 15/12, bác sĩ chuyên khoa II Lý Thế Huy, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa thông tin, tính riêng từ ngày 1/11 đến 10/12 đã có 1.028 người đến bệnh viện khám, điều trị bệnh giun đũa chó mèo. Trong số này, có 1.024 người điều trị ngoại trú, 4 trường hợp điều trị nội trú. Tất cả người bị giun đũa chó mèo đều được bệnh viện điều trị tốt và được bác sĩ khuyến cáo cách phòng bệnh.

Theo các bác sĩ, người dân bị bệnh giun đũa chó mèo do nhiễm phải trứng giun đũa chó hoặc ăn thịt động vật có chứa ấu trùng mà chưa được nấu chín.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Bùi Nhật Tuyên, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh giun đũa chó mèo không lây trực tiếp từ người sang người mà nguyên nhân chính để nhiễm bệnh là do nuốt phải trứng giun có trong đất, cát bị nhiễm phân chó mèo; do tay không thường xuyên vệ sinh, móng tay bẩn; do sử dụng rau sống, thức ăn, nước uống không bảo đảm vệ sinh.

Đồng thời, trẻ em hay chơi đất, cát (nhất là khu vực có chó mèo hay phóng uế), mút tay, ôm hôn vật nuôi (kể cả thú cưng)…cũng có nguy cơ cao bị giun đũa chó mèo.

Triệu chứng chính của bệnh giun đũa chó mèo là ngứa ngáy không rõ nguyên nhân, đau bụng, sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi, chán ăn… Khi gặp tình trạng này, người dân nên đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

Để đề phòng bị bệnh giun đũa chó mèo, bác sĩ Tuyên khuyến cáo người dân khi nuôi chó mèo không nên thả rông và phải tẩy giun định kỳ cho chúng (3-6 tháng/lần). Không để chó mèo phóng uế bừa bãi. Đặc biệt, phải rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, nhất là trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với đất - cát, chó mèo.

Phải ăn chín, uống sôi; rau sống phải rửa thật kỹ. Những khu vui chơi của trẻ em có đất - cát cần được che đậy cẩn thận để chó mèo không chạy vào phóng uế. Chú ý không cho trẻ chơi đất, cát bẩn, mút tay.