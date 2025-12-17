4 món càng ăn nhiều càng giúp dưỡng gan bổ thận

Một số thực phẩm quen thuộc lại có tác dụng không ngờ trong việc hỗ trợ tiêu hóa, giữ ấm và cải thiện sức đề kháng con người khi trời lạnh.

Mè đen là một trong những thực phẩm nên bổ sung vào bữa ăn mùa lạnh. Ảnh: Freepik.

Khi thời tiết giao mùa hoặc chuyển lạnh đột ngột, cơ thể rất dễ bị đau nhức và nhanh mệt do tuần hoàn giảm, đồng thời hệ miễn dịch cũng bị thử thách, khiến bạn dễ mắc các bệnh vặt. Theo quan điểm Đông y và dinh dưỡng hiện đại, sự thay đổi môi trường này làm tăng gánh nặng lên chức năng nội tạng.

Theo QQ News, việc điều chỉnh chế độ ăn bằng những thực phẩm giàu năng lượng lành mạnh, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể thích nghi tốt hơn, duy trì sức bền và giảm nguy cơ bệnh tật trong mùa lạnh.

Mè đen

Mè đen là một trong những loại thực phẩm vừa rẻ tiền vừa bổ dưỡng. Mè đen chứa nhiều acid béo không bão hòa, vitamin E, canxi và chất chống oxy hóa. Những chất này có vai trò hỗ trợ sức khỏe xương khớp, duy trì độ ẩm của da.

Đặc biệt, loại thực phẩm này giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn vào mùa lạnh. Đây là thời điểm cơ thể dễ bị táo bón do giảm uống nước và ít vận động. Khi được rang chín và xay thô, mè đen tiêu hóa dễ hơn, có thể thêm vào cháo, sữa chua hoặc ngũ cốc để tăng lượng dinh dưỡng trong bữa sáng.

Hạt dẻ

Hạt dẻ là một trong những món nên ăn vào mùa lạnh vì giàu tinh bột, vitamin nhóm B và chất xơ. Đây là nguồn cung cấp năng lượng tốt mà không gây cảm giác nặng bụng như các món giàu chất béo.

Hạt dẻ còn hỗ trợ tiêu hóa và giúp duy trì đường huyết ổn định hơn sau bữa ăn. Với người lớn tuổi, những món ăn mềm như hạt dẻ hấp hoặc các món hầm có hạt dẻ giúp vừa dễ nhai, dễ tiêu, vừa giữ ấm cơ thể hiệu quả.

Khoai mỡ

Khoai mỡ cũng là thực phẩm phù hợp trong mùa lạnh nhờ chứa nhiều chất nhầy tự nhiên (mucin), vitamin và khoáng chất. Mucin có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa, rất hữu ích với những người dễ đầy bụng hoặc khó tiêu khi thời tiết thay đổi.

Khoai mỡ mềm, dễ ăn, lại cung cấp carbohydrate chậm hấp thu, giúp duy trì năng lượng ổn định. Các món như canh khoai mỡ, khoai mỡ hấp hay khoai mỡ hầm xương đều phù hợp cho người lớn tuổi.

Bông cải xanh

Bên cạnh các món giàu năng lượng, trong mùa lạnh, cơ thể vẫn cần bổ sung đủ rau xanh để hỗ trợ chức năng gan và tiêu hóa. Bông cải xanh là một trong những loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin C, folate, chất xơ. Đặc biệt, bông cải xanh chứa nhiều hợp chất sulforaphane, đóng vai trò hỗ trợ hệ miễn dịch và khả năng chống oxy hóa.

Khi chế độ ăn mùa lạnh có xu hướng nhiều đạm và chất béo hơn, bông cải xanh giúp giảm cảm giác nặng bụng, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và giảm nguy cơ viêm mạn tính mức độ thấp. Để giữ được dưỡng chất, bông cải xanh nên được chần nhanh hoặc xào nhẹ.