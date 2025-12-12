Bé 3 tuổi ở TP.HCM tử vong ở nhà trẻ, bác sĩ chỉ ra sai lầm chí mạng

Bé gái bị sặc thức ăn tại nhà trẻ, được đưa qua hai trạm y tế rồi mới gọi cấp cứu 115. Khi ê-kíp tiếp cận, trẻ đã ngưng tim, ngưng thở, nỗ lực 70 phút cấp cứu không thể cứu kịp.

Dị vật được lấy ra từ họng trẻ. Ảnh: BSCC.

Vừa qua, Trạm cấp cứu vệ tinh 32 thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nhận tin báo từ một trạm y tế phường về trường hợp bé gái 3 tuổi hôn mê, ngưng thở do sặc thức ăn trong giờ ăn tại nhà trẻ. Trước khi gọi 115, bé được đưa qua hai trạm y tế nhưng tình trạng liên tục xấu đi.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận, cho biết khi ê-kíp tiếp cận, bé gái đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn và không còn phản xạ. Đội ngũ y tế thực hiện hồi sinh tim phổi trong hơn 70 phút nhưng không thể cứu kịp.

"Một mất mát khiến ai cũng phải quặn lòng", bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ nói.

Theo bác sĩ Tuệ, sự cố lần này cho thấy chuỗi phát hiện và xử trí ban đầu đã không được thực hiện đúng cách. Những phút đầu tiên, được xem là "thời gian vàng" có thể quyết định cơ hội sống của trẻ, nhưng đã bị trôi qua trong vô ích. Việc đưa trẻ đi lòng vòng qua nhiều cơ sở y tế khi chưa có đánh giá ban đầu khiến công tác cấp cứu bị chậm trễ đáng kể.

Từ sự việc, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ đưa ra cảnh báo đối với các gia đình, nhà trường và cơ sở giáo dục. Khi trẻ có dấu hiệu sặc, việc cho uống nước hoặc cố móc họng là sai lầm vì dễ khiến dị vật chui sâu hơn vào đường thở.

Khi trẻ xảy ra tai nạn, người chăm sóc cần gọi 115 ngay và thực hiện đúng kỹ thuật vỗ lưng - ấn ngực cho đến khi dị vật bật ra. Trường hợp trẻ tím tái, mất ý thức, việc ép tim phải được tiến hành ngay lập tức dưới sự hướng dẫn của điều phối viên cấp cứu 115.

Với nhà trẻ, giáo viên và bảo mẫu cần được tập huấn thường xuyên các kỹ năng sơ cứu, đặc biệt là xử trí sặc - nghẹn - hốc dị vật và ép tim, thổi ngạt. Giờ ăn luôn là thời điểm trẻ đối mặt rủi ro cao nhất, đòi hỏi sự quan sát sát sao. Các trạm y tế cơ sở cũng được khuyến nghị duy trì nhân sự trực để hỗ trợ cấp cứu ban đầu, đồng thời cập nhật thường xuyên quy trình xử trí ngưng tim, ngưng thở ở trẻ.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác cấp cứu, bác sĩ Tuệ nhấn mạnh không ai mong muốn sự cố tương tự xảy ra, nhưng mỗi trường hợp đau lòng đều là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của kỹ năng sơ cứu và phản ứng kịp thời. Từ câu chuyện lần này, bác sĩ Tuệ kỳ vọng gia đình, nhà trường và y tế cơ sở sẽ cùng nhau lấp đầy những khoảng trống còn tồn tại để tránh lặp lại bi kịch.