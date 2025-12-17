Hình ảnh cực ngầu của những người bảo vệ giấc mơ vàng SEA Games

Yếu tố then chốt chi phối toàn bộ quy trình can thiệp y tế trên sân là thẩm quyền điều hành của trọng tài. Theo đó, cả ba lực lượng y tế chỉ được phép tiếp cận cầu thủ khi có tín hiệu cho phép từ trọng tài chính. Trong trường hợp trọng tài chưa ra hiệu, không cá nhân nào, kể cả bác sĩ, được quyền tự ý vào sân. Mọi hành vi vi phạm quy định này đều có thể bị xử lý kỷ luật.