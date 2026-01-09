Loại nước uống ấm áp buổi sáng giúp thải độc gan, tăng miễn dịch

Nhiều người có thói quen bắt đầu ngày mới bằng một ly nước chanh ấm. Đây là thói quen rất tốt cần duy trì vì nước chanh ấm sẽ giúp cơ thể được thanh lọc, tăng cường sức đề kháng.

Nước chanh ấm là đồ uống đơn giản nhưng hiệu quả để tăng cường sức khỏe tổng thể. Ảnh: Znews tạo bởi AI.

Chanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất, nguyên tố cần thiết cho cơ thể. Sau giấc ngủ dài buổi đêm, cơ thể rất cần nước để giải các độc tố còn lại trong cơ thể. Dưới đây là những lợi ích của việc uống nước chanh ấm vào buổi sáng mà không phải ai cũng biết.

Tăng cường hệ miễn dịch

Theo India Times, nước chanh có chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường sức đề kháng, chống viêm và bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng và Chuyển hóa, chanh chứa các khoáng chất giúp hạ huyết áp, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể.

Nước chanh cũng chứa nhiều kali, tốt cho hệ thần kinh và não bộ. Trầm cảm và lo âu thông thường do thiếu kali trong máu. Vì vậy, bổ sung lượng vừa đủ kali hàng ngày cũng đảm bảo sức khỏe ổn định và trái tim khỏe mạnh.

Hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

Chia sẻ với Vogue, chuyên gia dinh dưỡng Laura Prada, Giám đốc của Slow Life House, cho biết uống một ly nước chanh ấm giúp khởi động quá trình tiêu hóa vào buổi sáng, đồng thời giúp giảm chứng ợ nóng và đầy hơi. Ngoài ra, nước chanh còn được biết đến có tác dụng kích thích sản sinh mật và dịch vị, giúp ngăn ngừa sự hình thành khí.

Cung cấp nước

Bắt đầu ngày mới với ly nước chanh ấm sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu bổ sung nước cho cơ thể. Nó cũng sẽ kích thích quá trình trao đổi chất và giúp bạn đạt được mục tiêu uống đủ nước. Vitamin C trong chanh sẽ hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, loại bỏ độc tố, giúp da sáng, tươi trẻ hơn.

Giúp giảm cân

Chanh chứa pectin, có tác dụng làm giảm cảm giác ngon miệng, thèm ăn. Tuy nhiên, để giảm cân an toàn, bạn nên duy trì thói quen uống cốc nước chanh mỗi ngày kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn.

Hãy bổ sung một cốc nước chanh ấm mỗi sáng khi trời lạnh. Ảnh: Shutterstock.

Thải độc gan

Giàu vitamin C, chanh giúp loại bỏ độc tố, tăng cường tiêu hóa và tăng tốc độ trao đổi chất. Loại trái cây này cũng chứa flavonoid, chống lại các gốc tự do và thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo. Chanh cũng giàu axit citric, tăng cường chức năng enzyme, kích thích gan và kích hoạt dòng chảy của mật, giúp đào thải các độc tố hòa tan trong chất béo ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, nước ấm sẽ kích thích đường ruột và nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Ngăn ngừa sỏi thận

Tiến sĩ Heather Viola, trợ lý Giáo sư nội khoa tổng quát tại Bệnh viện Mount Sinai, giải thích nước chanh có hàm lượng citrate cao - hợp chất liên kết với canxi trong nước tiểu và giúp giảm sự hình thành các tinh thể có thể biến thành sỏi. Nước chanh cũng giúp loại bỏ các chất không mong muốn vì làm tăng tốc độ bài tiết nước tiểu trong cơ thể. Do đó, các độc tố được đào thải với tốc độ nhanh và làm loãng các chất gây sỏi.

Nên uống nước chanh ấm như thế nào?

Theo tiến sĩ Kylie Bensley, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận và là người sáng lập Sulinu tại Mỹ, uống nước chanh khi bụng đói không tốt cho sức khỏe vì nó có thể có tính axit và làm trầm trọng thêm các vấn đề tiêu hóa sẵn có.

Ngoài ra, uống nước chanh hàng ngày có thể làm mòn men răng, vì vậy uống bằng ống hút sẽ tốt hơn. Tốt hơn hết là nên uống nước chanh ấm vì ở cùng nhiệt độ với cơ thể, nó được hấp thụ nhanh hơn nhiều vì không cần phải hạ nhiệt độ để tiêu hóa, tiến sĩ Bensley cho biết.

Cách pha: Chọn một quả chanh có vỏ mỏng, rửa sạch và thái lát tròn. Cho chúng vào một cốc nước ấm mỗi sáng hoặc kết hợp với gừng băm nhỏ hoặc hương thảo hoặc mật ong.