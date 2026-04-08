Bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ mới

Sáng 8/4, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn nhân sự Chính phủ, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Quốc hội.

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI, trong ngày làm việc thứ ba tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Kết quả, 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 100% số đại biểu có mặt, tương đương 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội. Theo đó, bà Đào Hồng Lan tiếp tục được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng), có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV (dự khuyết khóa XII), hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước khi đảm nhiệm vai trò người đứng đầu ngành y tế, bà có nhiều năm công tác trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội. Bà từng là cán bộ tư vấn tại Trung tâm Xúc tiến việc làm thanh niên Hà Nội (1993-1995), sau đó giữ các vị trí chuyên viên, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (1995-2006).

Giai đoạn 2006-2014, bà giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ năm 2014 đến 2018, bà là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Đảng ủy Bộ, đồng thời là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

Trong nhiệm kỳ qua, bà Đào Hồng Lan điều hành ngành y tế trong bối cảnh nhiều khó khăn. Ảnh: Quốc Hội.

Từ năm 2018 đến 2022, bà công tác tại Bắc Ninh, lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tháng 7/2022, bà được giao giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế và đến ngày 21/10/2022 được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng. Tháng 1/2025, bà được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bà Đào Hồng Lan điều hành ngành y tế trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là vướng mắc cơ chế và tình trạng thiếu vật tư, thuốc. Bộ Y tế đã thúc đẩy hoàn thiện các quy định về đấu thầu, cấp phép, bảo hiểm y tế và tự chủ bệnh viện theo hướng minh bạch, đồng bộ.

Cùng với đó, ngành y tế chuyển dần từ cách tiếp cận xử lý tình huống sang điều hành mang tính hệ thống, góp phần ổn định hoạt động khám chữa bệnh và củng cố niềm tin của người dân. Định hướng chuyển từ “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”, đẩy mạnh y tế dự phòng, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp tục được nhấn mạnh.