Bé trai 7 tháng tuổi mắc khối u não khổng lồ

Vượt qua cuộc đại phẫu nghẹt thở, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã bóc tách thành công khối u não phát triển thần tốc, giành lại sự sống cho bé trai chỉ mới 7 tháng tuổi.

Bệnh nhi ổn định sức khoẻ sau mổ. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi T.G.K. (ngụ Đồng Tháp) được phát hiện bất thường từ khi 3 tháng tuổi với biểu hiện đầu to dần sau sinh, nôn ói sau bú và mắt nhìn xuống. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ ghi nhận bé có tình trạng tăng áp lực nội sọ (vòng đầu lớn, thóp phồng căng, mắt giới hạn nhìn lên).

Kết quả siêu âm qua thóp và chụp cộng hưởng từ xác định khối u nằm ở não thất III, gây chèn ép dẫn đến não úng thủy tắc nghẽn nặng. Đây là vị trí sâu trong não, tập trung nhiều cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng, khiến việc phẫu thuật tiềm ẩn nguy cơ cao.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định đây là u đám rối mạch mạc không điển hình độ 2, một dạng u hiếm của hệ thần kinh trung ương.

Trước đó, do bệnh nhi còn quá nhỏ, các bác sĩ đã đặt dẫn lưu não thất - ổ bụng vào cuối tháng 11/2025 nhằm giảm áp lực nội sọ tạm thời và theo dõi thêm. Tuy nhiên, sau 3 tháng, khối u phát triển nhanh, tăng kích thước hơn 3 lần, buộc ê-kíp phải chỉ định phẫu thuật sớm.

Ca mổ được tiến hành ngày 25/3 với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như Ngoại thần kinh, Gây mê hồi sức và Hồi sức ngoại. Sau 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp đã bóc tách thành công khối u kích thước khoảng 6 cm.

Hình ảnh khối u trước và sau mổ. Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Trần Minh Huy, khoa Ngoại thần kinh, đây là ca mổ đặc biệt khó do khối u nằm sâu ở trung tâm não, có nhiều mạch máu nuôi, trong khi bệnh nhi còn nhỏ, nguy cơ mất máu cao. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự chính xác và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa để đảm bảo an toàn tối đa.

Sau mổ, bệnh nhi được chăm sóc hồi sức tích cực và phục hồi tốt. Sau 10 ngày điều trị, bé đã ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Huy cho hay u não ở trẻ dưới 12 tháng tuổi chỉ chiếm khoảng 5% các ca u não nhi khoa. Do trẻ chưa biết nói, triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa hoặc nhiễm trùng thông thường.

Theo bác sĩ Huy, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như:

Vòng đầu: To nhanh bất thường, thóp căng phồng liên tục.

Ánh mắt: Hay nhìn xuống (dấu hiệu mặt trời lặn).

Tư thế: Đầu vẹo sang bên hoặc cổ ưỡn cong bất thường.

Hành vi: Quấy khóc vô cớ, lờ đờ, bỏ bú hoặc co giật.

Bác sĩ Huy nhấn mạnh việc nhận diện sớm những thay đổi bất thường, dù nhỏ, là yếu tố then chốt giúp phát hiện bệnh kịp thời và nâng cao hiệu quả điều trị cho trẻ.