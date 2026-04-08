4 món ăn ngon vừa bổ thận vừa tốt cho sinh lý

Không cần những thực phẩm đắt tiền, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chế biến 4 món ăn vừa ngon miệng, vừa dưỡng thận, bổ gan, cải thiện sinh lý hiệu quả.

Tôm xào hẹ là món ăn phổ biến rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Sohu.

Cuộc sống hiện đại với nhịp độ nhanh, áp lực công việc lớn, thức khuya, ăn uống thất thường khiến cơ thể bị già cỗi, chức năng các cơ quan cũng suy yếu dần. Đặc biệt là khi bước vào tuổi trung niên, các vấn đề như đau lưng mỏi gối, mệt mỏi, tóc bạc sớm kéo đến, thực chất đây đều là những tín hiệu của thận hư.

Theo Tencent News, dưỡng thận không phải là chuyện phức tạp, mấu chốt nằm ở việc điều dưỡng hàng ngày và kiên trì. Dưới đây là 4 món ăn với nguyên liệu đơn giản, dễ làm, rất tốt cho thận, có thể bồi bổ cơ thể từ trong ra ngoài.

Đậu đen hầm đuôi heo - bổ thận, giảm đau lưng

Đậu đen và đuôi heo là sự kết hợp "vàng" để bổ thận. Đậu đen được mệnh danh là "hạt ngũ cốc của thận". Y học Cổ truyền Trung Quốc cho biết thực phẩm màu đen này giàu protein, anthocyanin và nhiều nguyên tố vi lượng khác nhau giúp bổ thận, sáng mắt, đen tóc.

Trong khi đó, đuôi heo, một trong những bộ phận hoạt động tích cực nhất của heo, rất giàu collagen và nhiều axit amin khác nhau. Nó rất tốt cho xương khớp, vùng lưng dưới, đặc biệt phù hợp với người trung niên và cao tuổi bị đau lưng.

Cách làm:

Ngâm đậu đen 2 giờ

Rửa sạch đuôi heo, chặt thành từng khúc và chần nước sôi để khử mùi hôi

Cho đậu đen và đuôi heo vào nồi, thêm vài lát gừng và nước đủ dùng

Hầm nhỏ lửa 2 giờ

Nêm muối vừa ăn

Món canh này có nước dùng đậm đà, thịt đuôi heo mềm và đậu đen thơm. Uống món này mỗi tuần một lần có thể giúp cải thiện chứng đau lưng dưới và đau đầu gối, cũng như chứng tiểu đêm thường xuyên. Lưu ý, người có nồng độ axit uric cao nên hạn chế ăn đuôi heo.

Sườn heo hầm củ mài - bổ nhẹ tỳ vị và thận, phù hợp mọi lứa tuổi

Củ mài, hay còn gọi là hoài sơn, là thực phẩm bổ dưỡng mà không gây khô miệng, không gây ngấy. Củ mài có màu trắng, vị ngọt và nước cốt đặc khi nấu lên, rất tốt cho phổi, lá lách và thận. Đặc điểm nổi bật của nó là dinh dưỡng trung tính - không lạnh, không nóng cũng không khô, phù hợp mọi lứa tuổi.

Đối với người trung niên và người cao tuổi, củ mài là loại "đa năng" hiếm có. Nó có thể tăng cường chức năng tỳ vị, cải thiện tiêu hóa và hấp thu, bổ thận và tăng cường tinh chất, giảm tiểu đêm. Củ mài cũng bổ khí và dưỡng âm, làm giảm khô rát và khó chịu khi thời tiết thay đổi.

Sườn heo cung cấp protein và canxi chất lượng cao. Khi hầm cùng củ mài, chúng tạo nên một món súp bổ dưỡng và thơm ngon.

Cách làm:

Chần sơ sườn heo để khử mùi

Gọt và cắt củ mài thành miếng vừa ăn (đeo găng tránh ngứa)

Hầm sườn, củ mài cùng táo đỏ, gừng, thêm nước vừa đủ trong một giờ

Thêm muối vừa ăn

Món canh này thanh nhẹ và ngon miệng, với củ mài mềm ngọt và sườn heo mềm tan. Đây là món ăn yêu thích của cả gia đình và là món không thể thiếu trên bàn ăn mọi gia đình. Lưu ý, củ mài có tính chất làm se, vì vậy, người táo bón nặng nên hạn chế.

Sườn heo hầm củ mài, táo đỏ giàu protein và nhiều loại vi chất, có tác dụng bồi bổ âm thận, bổ khí dưỡng huyết. Ảnh: QQ News.

Hẹ xào tôm - làm ấm và bổ thận dương, tăng sinh lực

Hẹ vào mùa xuân là loại tươi ngon và mềm nhất. Nó còn được gọi là "rau dương khí" vì có tính ấm và vị cay nồng, có tác dụng làm ấm thận, giảm lạnh tay chân.

Trong khi đó, tôm có hàm lượng protein cao, ít chất béo, giàu kẽm và selen. Kẽm là nguyên tố quan trọng để duy trì sức khỏe nam giới, bảo vệ tốt chức năng thận.

Cách làm:

Rửa sạch tôm, để ráo nước

Rửa và cắt hẹ thành khúc

Xào tôm trước cho đến khi đổi màu

Cho hẹ vào đảo nhanh với lửa lớn khoảng 30 giây

Nêm muối vừa ăn và tắt bếp

Lưu ý, không nên xào hẹ quá lâu, nếu không sẽ bị nát và mất chất dinh dưỡng. Ngoài ra, hẹ có tính ấm, vì vậy những người bị nóng trong người hoặc khô miệng nên ăn hạn chế. Ăn 1-2 lần/tuần là vừa đủ để cung cấp dưỡng chất nhẹ nhàng.

Cháo dâu tằm và kỷ tử - bổ thận, dưỡng gan

Dâu tằm là loại trái cây đặc trưng của mùa xuân. Màu tím sẫm của nó được cho là tượng trưng của thận, có tác dụng bổ âm, hồi huyết và làm ẩm cơ thể khô. Dâu tằm là lựa chọn tuyệt vời trong liệu pháp ăn uống điều trị chóng mặt, ù tai, mất ngủ, lưng yếu do thận hư.

Trong khi đó, kỷ tử rất tốt cho gan, thận và cải thiện thị lực. Kỷ tử kết hợp với dâu tằm, một loại giúp bổ máu và loại kia giúp bổ âm, tạo nên hiệu quả hỗ trợ, tăng gấp đôi dưỡng chất. Cháo kỷ tử dâu tằm là lựa chọn ngon miệng, đơn giản mà hiệu quả cho bữa sáng.

Cách làm:

Hầm gạo hoặc kê thành cháo

Khi cháo gần chín, cho dâu tằm và kỷ tử đã rửa sạch vào

Nấu thêm 10 phút cho đến khi cháo đặc lại

Nếu thích ngọt, bạn có thể thêm chút đường phèn

Lưu ý, dâu tằm có tính lạnh, vì vậy, những người có tỳ vị yếu hoặc dễ bị tiêu chảy nên ăn ít. Người có đường huyết cao nên ăn nguyên chất, không thêm đường.