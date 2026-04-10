Sắp cạn phòng khách sạn, homestay tại Măng Đen dịp 30/4

Lượng khách ồ ạt đến Măng Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 khiến nhiều khách sạn và homestay thông báo kín phòng, cao điểm cao điểm dồn vào ngày 25-27/4 và 30/4-3/5.

Sản phẩm du lịch cưỡi ngựa ngắm đại ngàn Măng Đen được du khách đón nhận tích cực.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen (Quảng Ngãi), cho biết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã đạt công suất 90%, tương đương cùng kỳ năm 2025. Tốc độ lấp phòng vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Công suất phòng cao ghi nhận trong ngày 25-27/4 (Giỗ Tổ Hùng Vương) và 30/4-3/5 (lễ 30/4-1/5). Tìm phòng gần trung tâm thời điểm này sẽ rất khó.

"Từ năm 2022, Măng Đen bắt đầu đạt công suất 90-100% vào các dịp lễ lớn. Kỳ nghỉ sắp tới, dự báo lượng khách đến xã có chiều hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tốt cho việc phát triển du lịch Măng Đen trong tương lai", bà nói.

Du khách có thể "săn" mây hoặc thăm làng Kon Tu Ma khi đến Măng Đen.

Về tình hình đặt phòng, theo nhiều khách sạn, homestay ở khu vực trung tâm Măng Đen, lượng phòng đã kín, dù nhiều du khách vẫn liên hệ đặt phòng nhưng đành "chịu thua".

Ngọc Linh, đại diện Han San Homestay, cho biết phòng đã kín toàn bộ vào ngày 24/4-3/5, lượng khách dàn trải đều các ngày và có xu hướng tăng số ngày lưu trú, bởi một số người chọn nghỉ thêm 2 ngày để kéo dài kỳ nghỉ. Đa phần là khách tự túc và số ít khách đoàn từ miền Trung và Nam, đặt phòng từ gần cuối tháng 3.

Dữ liệu đặt phòng tại Măng Diang Boutique Hotel cũng ghi nhận công suất tuyệt đối trong 2 kỳ nghỉ, thậm chí ngày 28-29/4 cũng lấp kín 100% quỹ phòng, ngoài dự đoán của khách sạn. Ước tính lượng khách ổn định so với cùng kỳ năm 2025.

Chủ lực vẫn là khách Việt, khách nước ngoài hạn chế, bởi hiện không có đường bay thẳng. Từ sân bay Pleiku (Gia Lai) hoặc Liên Khương (Lâm Đồng) phải di chuyển thêm xe khách từ 100 km để đến Măng Đen, đa phần họ chọn ở lại Pleiku hoặc Đà Lạt.

Một số cơ sở lưu trú như SuSaDu Homestay, Gemstone Villa Măng Đen, Homestay Hera Mang Den, Plinh Homestay... kín phòng 85-90%. Ở phân khúc cao cấp, Golden Boutique Hotel Mang Den, De Vivre Homestay Mang Den… cũng đạt công suất khả quan. Các khách sạn xa trung tâm còn phòng lẻ vào dịp lễ và số ít phòng ngày 28-29/4.

Hiện toàn xã có khoảng 170 cơ sở lưu trú với hơn 1.500 phòng, đáp ứng khoảng 7.500 khách/ngày. Mức giá dịp lễ dao động từ 300.000 đồng/đêm đến 4 triệu đồng/đêm.

Khu phố đêm được nhìn nhận là sản phẩm du lịch mới, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Nói thêm về khu phố đêm Măng Đen, bà Hồng Phương cho biết địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ tiểu thương, dựng lại gian hàng tạm sau vụ cháy để mở cửa trước dịp 30/4-1/5. Công tác khắc phục được tiến hành từ sáng ngày 28/3.

Ngoài ra, UBND xã Măng Đen cũng chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho người dân và du khách, nhất là trong thời điểm giao mùa nắng nóng.

Năm 2025, Măng Đen đón gần 2 triệu lượt khách, trong tổng số khoảng 5 triệu lượt khách đến Quảng Ngãi, theo số liệu của UBND Quảng Ngãi. Tỉnh cũng xác định đưa Măng Đen trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp. Nhằm hưởng ứng không khí của dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, xã tổ chức sự kiện du lịch - văn hóa theo chủ đề "Măng Đen - bản giao hưởng của đại ngàn". Mục tiêu đánh dấu bước chuyển mình của Măng Đen sau sáp nhập, với tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và khát vọng vươn xa. Các hoạt động bao gồm lễ hội đường phố, chợ phiên Măng Đen (nông sản và dược liệu), trải nghiệm cà phê xứ lạnh, trải nghiệm ẩm thực đại ngàn thác Pa Sỹ, tạc tượng gỗ dân gian... Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tại quảng trường Măng Đen và khai trương khu du lịch hồ Toong Đam.