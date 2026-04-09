Rác thải ngổn ngang khi người dân vượt rào vào 'biển Gò Vấp'

Chính quyền địa phương đã giăng dây khu vực bờ kè sông Vàm Thuật (phường An Nhơn, TP.HCM) để đảm bảo an toàn, nhưng người dân vẫn vô tư vào vui chơi, kéo theo tình trạng xả rác.

Sau khi bờ kè dọc sông Vàm Thuật (phường An Nhơn, TP.HCM) thu hút hàng trăm người dân đến vui chơi mỗi chiều, để tránh rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo trật tự khu vực, UBND phường An Nhơn đã lắp đặt nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời giăng dây cao khoảng 1,3 m, cách mép sông khoảng 5 m và kéo dài liên tục theo tuyến để ngăn người dân vào khu vực đang thi công.

Tuy nhiên, những ngày qua, người dân vẫn bất chấp rào chắn và phớt lờ biển cảnh báo, nhấc bổng dây giăng để tiến vào mép bờ kè - nơi chưa có lan can bảo vệ - để ngồi ăn uống, thả diều và hóng gió vào buổi chiều tối. Bên ngoài, xe máy vẫn đỗ tràn lan.

Cảnh rác thải tại bờ kè dọc sông Vàm Thuật, trong đó có những tàn dư của người dân đốt lửa trại. Ảnh: Khánh Giao.

Hệ lụy của việc tụ tập đông người tự phát là những bãi rác gồm túi nilon, vỏ hộp xốp, ly nhựa, xiên que... vứt lại sau khi ăn uống. Đặc biệt nhiều khi hàng rong bắt đầu buôn bán ở ven đường nhựa, gây cản trở giao thông.

Ông Dương Văn Kim, Phó chủ tịch UBND phường An Nhơn, cho biết tình trạng người dân vào khu vực công trình vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, dù địa phương đã nỗ lực cảnh báo. Hiện lực lượng cán bộ phường chỉ có 1-2 người đảm trách nên khó túc trực xuyên suốt để xử lý, bởi địa bàn khá rộng.

"Thời gian qua, địa phương chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân, chưa triển khai xử phạt hành chính", ông chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Lượng người lui tới đông đúc vào buổi chiều cũng gây ra tình trạng rác thải bừa bãi. Hiện lực lượng công an phường được cắt cử đi kiểm tra, nhắc nhở người dân rời khỏi hoặc không đi vào bờ kè và xử lý hàng rong để tránh rác thải phát sinh, lập lại trật tự cho khu vực.

Người dân vẫn vui chơi phía sau biển cấm vào ngày 6/4. Ảnh: Tuan Khanh.

Theo phía UBND phường An Nhơn, đoạn bờ kè dọc sông Vàm Thuật - nơi được gọi với cái tên "biển Gò Vấp thu nhỏ" - thực chất là công trình đang xây dựng, còn nhiều vật liệu và máy móc, không phải khu sinh hoạt công cộng. Việc người dân tự ý vào khu vực này vui chơi là hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro về sông nước, giao thông.

Dù đã trải nhựa, cho lưu thông tạm thời ở mức "thông xe kỹ thuật", công trình vẫn chưa hoàn tất nghiệm thu nên chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng chính thức. Đoạn bờ kè này thuộc Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.

Trước đó, vào cuối tháng 3, đoạn bờ kè dọc sông Vàm Thuật trở thành điểm check-in "hot" trên MXH. Bãi cát và dòng sông liền kề nhau gây liên tưởng đến bãi biển, người dân gọi ví von là biển Vũng Tàu ở Gò Vấp hay biển Gò Vấp thu nhỏ.

Từ 16h mỗi ngày, đoạn bờ kè trở nên nhộn nhịp. Nhiều người đến ngắm cảnh, ngồi trên mép bê tông ăn uống hoặc các gia đình đưa con đến nghịch cát, thả diều. Thời điểm này, hệ thống bờ kè vẫn còn khá thấp và không có rào chắn bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã xuống sông khi trời sẩm tối.