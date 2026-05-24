Khách Thái Lan đổ xô sang Trung Quốc

Nhờ chính sách miễn visa và làn sóng review du lịch trên mạng xã hội, Trung Quốc đang trở thành điểm đến nước ngoài được người Thái lựa chọn nhiều nhất.

Du khách mặc Hán phục tại một điểm du lịch Trung Quốc. Ảnh: Jeffry Surianto/Pexels.

Theo dữ liệu năm 2025 của nền tảng du lịch số Trip.com, Trung Quốc hiện là điểm đến nước ngoài được du khách Thái Lan lựa chọn nhiều nhất.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi 2 nước miễn thị thực du lịch song phương từ tháng 3/2024 cùng với việc mở thêm các đường bay, giá vé cạnh tranh và sự phổ biến của các ứng dụng thanh toán, dịch thuật. Nhờ đó, việc du lịch Trung Quốc trở nên thuận tiện hơn đáng kể, đặc biệt với nhóm khách trẻ đi tự túc.

Theo Bangkok Post, trước đó, dòng khách du lịch giữa 2 nước này chủ yếu diễn ra theo một chiều từ Trung Quốc sang Thái Lan. Quốc gia Đông Nam Á này thậm chí xây dựng cả hệ sinh thái du lịch, từ hạ tầng, quảng bá đến dịch vụ lưu trú, để phục vụ du khách Trung. Trong khi đó, người Thái thường ưu tiên Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Singapore cho các chuyến du lịch nước ngoài.

Công trình kiến ​​trúc hình quả trứng ở Thượng Hải thu hút du khách quốc tế đến chụp ảnh. Ảnh: VCG/ CGTN.

Hiện nay, du khách Thái tìm hiểu về Trung Quốc chủ yếu thông qua mạng xã hội thay vì các kênh quảng bá du lịch truyền thống. Trong năm 2025, có tới 45% khách Thái cho biết tìm ý tưởng cho chuyến đi từ bài đăng của các KOL trong nước, tăng mạnh so với mức 28% của năm trước. Lượng đặt dịch vụ trực tiếp thông qua mã giới thiệu của các KOL cũng tăng tới 120%.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái nội dung du lịch bằng tiếng Thái trên các nền tảng Trung Quốc cũng ngày càng phát triển. Trên Xiaohongshu, nhiều cộng đồng người dùng Thái thường xuyên chia sẻ lịch trình, quán ăn và kinh nghiệm di chuyển.

Trong số các điểm đến hưởng lợi từ xu hướng này, Trùng Khánh là cái tên nổi bật nhất. Theo Trip.com, lượng tìm kiếm về thành phố tăng 395%, còn lượng đặt dịch vụ tăng tới 828% so với cùng kỳ năm trước. Những hình ảnh tàu điện chạy xuyên chung cư, phố đêm ngập ánh đèn neon hay các nồi lẩu đỏ đặc trưng liên tục xuất hiện trên mạng xã hội Thái Lan. Bên cạnh đó, địa hình đồi núi độc đáo và nền ẩm thực cay nóng khá gần với khẩu vị người Thái cũng góp phần tạo nên sức hút của thành phố này.

Thành Đô (Tứ Xuyên) cũng là điểm đến được nhiều du khách Thái quan tâm nhờ văn hóa ẩm thực độc đáo, nhịp sống chậm và bầu không khí đậm chất địa phương. Thay vì chỉ ghé thăm các điểm check-in nổi tiếng, nhiều người tìm đến đây để trải nghiệm đời sống bản địa, cho thấy Trung Quốc đang dần được nhìn nhận như một nền văn hóa láng giềng gần gũi hơn là một điểm tham quan ngắn ngày.

Hình ảnh chú gấu trúc 3D trên đường phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) thu hút người dân và du khách chụp ảnh, ngày 14/10/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo CEO Thai AirAsia, người Thái hiện cởi mở hơn nhiều với du lịch Trung Quốc và không còn chỉ tập trung vào vài thành phố nổi tiếng. Nhiều điểm đến trước đây gần như không xuất hiện trong "bản đồ du lịch" của khách Thái, giờ đây bắt đầu được quan tâm nhờ mạng xã hội và các chuyến bay giá rẻ.

Đằng sau xu hướng này là sự thay đổi của cả một thế hệ du khách mới: thích tự đặt dịch vụ, khám phá qua ứng dụng và tìm kiếm trải nghiệm mang màu sắc địa phương hơn là các tour du lịch truyền thống.