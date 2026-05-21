Lời hứa hẹn 'đảm bảo sống sót' trước vụ đứt xích đu ở Trung Quốc

Vụ tai nạn xảy ra tại khu du lịch thác nước Malyuyan, tỉnh Tứ Xuyên làm dấy lên làn sóng tranh luận lớn về mức độ an toàn của các trò chơi cảm giác mạnh ở Trung Quốc.

Cảnh quay ghi lại một trò chơi mạo hiểm tại Công viên rừng quốc gia Long Loan Đàm Chiết Giang, Trung Quốc, tháng 2/2025. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 17/5, ông Vương An Toàn, Cục trưởng Cục Quản lý khẩn cấp thành phố Hoa Lượng, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), xác nhận nguyên nhân trực tiếp khiến nữ du khách 16 tuổi tử vong tại khu du lịch thác Malyuyan là do nhân viên vận hành mở cơ cấu nhả dây quá sớm, khi hệ thống trượt chưa đến vị trí an toàn.

Doanh nghiệp liên quan bị đình chỉ hoạt động, một số người chịu trách nhiệm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 3/5 (dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động) tại khu du lịch thác Malyuyan khiến một cô gái 16 tuổi họ Lưu bị ngã khi đang chơi trò “Xích đu thác nước”. Video từ hiện trường cho thấy chiếc xích đu trượt khỏi bệ an toàn, dây bị đứt và nạn nhân rơi xuống đập vào vách đá. Cô tử vong trên đường đến bệnh viện.

Du khách được nhân viên an toàn giúp đỡ lên xích đu ngay trước khi thảm kịch xảy ra, ngày 3/5. Ảnh: Cắt từ video.

Đáng chú ý, chưa đầy một tháng trước tai nạn, tài khoản chính thức của khu du lịch từng trả lời một bình luận dưới video quảng bá trò xích đu bằng dòng chữ: “Đảm bảo sống sót”. Sau khi nguyên nhân vụ việc được công bố, cách phản hồi này càng gây phẫn nộ vì cho thấy thái độ thiếu nghiêm túc với tính mạng du khách và sự chủ quan trước rủi ro của những người liên quan.

Không quân Hoàng gia Anh nêu khái niệm “cảm giác an toàn giả tạo”. Tức là khi một nhiệm vụ sắp hoàn thành, con người cảm thấy an toàn và thư giãn về mặt tinh thần và chính vào lúc đó thảm họa ập đến.

Trong vụ tai nạn ở Malyuyan, vấn đề không chỉ nằm ở chứng chỉ hay tiêu chuẩn kỹ năng, mà là sự chủ quan tích tụ theo thời gian. Bản chất lặp đi lặp lại của các hoạt động hàng ngày đã xói mòn sự cảnh giác với rủi ro của người hành nghề, theo Dazhong News.

Cổng chính của khu thắng cảnh. Ảnh: The Paper.

Theo kết quả điều tra, đơn vị vận hành dự án “Xích đu thác nước” tại Malyuyan là Công ty TNHH Phát triển Hoạt động Ngoài trời Trại Phiêu lưu Trùng Khánh. Thông tin từ cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp (cổng thông tin quốc gia của Trung Quốc), cho biết doanh nghiệp này được thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 500.000 nhân dân tệ, nhưng vốn góp thực tế chỉ 10.000 nhân dân tệ.

Thông tin về giá vé và chính sách ưu đãi của khu thắng cảnh được dán tại quầy bán vé. Theo bảng niêm yết, vé người lớn có giá 40 nhân dân tệ/người, vé trẻ em 21 nhân dân tệ/người, hoạt động leo thác giá 138 nhân dân tệ/người, cà phê thác nước là 28 nhân dân tệ/ly.

Bên cạnh đó, hai thông báo in trên giấy A4 cũng được dán tại đây. Một thông báo nêu thang dây Via Ferrata chỉ dành cho người có cân nặng không quá 80 kg. Thông báo còn lại cho biết vé mua tại chỗ không bao gồm bảo hiểm, đồng thời khuyến nghị du khách tự mua bảo hiểm trước khi tham gia.

Sau tai nạn, cơ quan chức năng không tìm thấy bất kỳ nhân viên nào tại địa chỉ đăng ký và công ty đã bị liệt vào danh sách hoạt động bất thường. Dự án khai trương ngày 15/3 và đóng cửa vĩnh viễn sau tai nạn ngày 3/5, chỉ hoạt động được vỏn vẹn 48 ngày.

Trong thông báo mới nhất từ lực lượng chức năng, doanh nghiệp liên quan bị yêu cầu dừng hoạt động để chỉnh đốn và một số người chịu trách nhiệm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự.

Biển báo được đặt dọc theo đường trong khu danh lam thắng cảnh. Ảnh: The Paper.

Những năm gần đây, các trò chơi như xích đu vách núi, đu dây qua vực, cầu kính hay “thử thách trên cao” xuất hiện dày đặc ở nhiều khu du lịch Trung Quốc. Chúng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, kéo khách trẻ đến chụp ảnh, quay video và trải nghiệm cảm giác mạnh.

Nhưng phía sau vài giây “sống ảo” là một ngành dịch vụ rủi ro cao, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật, nhân sự vận hành và giám sát nghiêm ngặt hơn nhiều so với các sản phẩm du lịch thông thường.

Sau vụ tai nạn, Văn phòng Ủy ban An toàn Nhà nước và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để phối hợp các biện pháp an toàn tại các khu vực trọng điểm. Các hoạt động leo núi mạo hiểm trên cao ở Tứ Xuyên, Hà Nam và nhiều nơi khác đã bị tạm dừng. Hàng loạt địa phương trên cả nước bắt đầu kiểm tra toàn diện các dự án du lịch có rủi ro cao.