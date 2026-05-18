Công bố nguyên nhân vụ du khách rơi khỏi xích đu vách núi tử vong

Vụ nữ du khách rơi khỏi trò đu dây thác nước ở Trung Quốc được xác định do công tắc an toàn bị mở quá sớm, làm dấy lên lo ngại về trò chơi mạo hiểm.

Du khách được nhân viên an toàn giúp đỡ lên xích đu ngay trước khi thảm kịch xảy ra, ngày 3/5. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 17/5, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố kết quả điều tra mới nhất liên quan vụ tai nạn tại khu du lịch thác nước Maliuyan ở thành phố Hoa Doanh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nguyên nhân khiến nữ du khách tử vong khi tham gia trò đu dây thác nước hôm 3/5 được xác định là do công tắc an toàn bị mở quá sớm.

Theo Global Times, nạn nhân họ Lưu, gặp tai nạn khi đang tham gia trò chơi cảm giác mạnh trên vách núi. Cô rơi từ độ cao lớn và tử vong trên đường tới bệnh viện.

"Thông thường, cơ chế an toàn chỉ được mở khi hệ thống đu dây đạt tới vị trí mà dây cáp có thể tự đưa người chơi đi một cách an toàn", ông Wang Anquan, đại diện Cục Quản lý Khẩn cấp Hoa Doanh nói với CCTV.

Tuy nhiên trong vụ việc này, công tắc đã được mở sớm, khi ròng rọc chịu lực chưa vào vị trí an toàn, dẫn đến cú rơi mất mạng.

Hình ảnh trò chơi đu dây thác nước tại Công viên mạo hiểm Maliuyan ở thành phố Hoa Doanh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Tại hiện trường, CCTV ghi nhận trên đỉnh núi có một khu điều khiển, được xác định là nơi vận hành trò chơi. Ngay cạnh đó là chiếc thang thép dài khoảng 130 m dựng gần như thẳng đứng xuống vách đá. Du khách muốn tham gia phải leo lên chiếc thang này để tới điểm xuất phát.

Trong quá trình tìm hiểu, CCTV tiếp cận được báo cáo kiểm định ngày 12/1/2026 của khu vui chơi. Báo cáo dài 30 trang cho biết trò chơi đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nếu vận hành đúng quy trình và tuân thủ hướng dẫn nghiêm ngặt. Kết quả kiểm định có hiệu lực trong vòng 1 năm.

Tuy nhiên, tài liệu này không đề cập tới cơ chế dự phòng trong trường hợp thao tác sai hoặc phương án cứu hộ khẩn cấp.

Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện đơn vị vận hành chưa tổ chức đào tạo an toàn lao động cho nhân viên theo quy định. Doanh nghiệp đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để chấn chỉnh, trong khi những cá nhân liên quan bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Du khách tham gia trò chơi mạo hiểm tại Công viên rừng quốc gia Long Loan Đàm Chiết Giang, Trung Quốc, tháng 2/2025. Ảnh: Cắt từ video.

CCTV cho biết hiện Trung Quốc chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn quốc gia dành riêng cho trò đu dây thác nước. Trong nước mới chỉ tồn tại các tiêu chuẩn đối với hoạt động đu dây vách đá.

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, hai loại hình này hoàn toàn khác nhau. Đu dây thác nước vốn bắt nguồn từ New Zealand, có mức độ mạo hiểm cao và thường được xếp vào nhóm hoạt động thể thao mạo hiểm có tính rủi ro cao.

Điều này trái ngược với nguyên tắc quản lý công viên giải trí tại Trung Quốc, nơi các trò chơi thường được yêu cầu tạo cảm giác mạnh nhưng vẫn phải đảm bảo "không có nguy hiểm thực sự".

Hiện khu du lịch Maliuyan đã bị đóng cửa để chấn chỉnh, đồng thời các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra những tổ chức và cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.