Cảnh báo hiểm họa chết người sau vụ du khách rơi khỏi xích đu vách núi

Sự việc du khách Trung Quốc tử vong do đứt xích đu vách đá làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng giám sát và nguy cơ mất an toàn tại các khu du lịch mạo hiểm.

Hình ảnh cho thấy du khách được nhân viên an toàn giúp đỡ lên xích đu chỉ vài giây trước khi thảm kịch xảy ra. Ảnh: Cắt từ video.

Chính quyền thành phố Hoa Doanh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cho biết nữ du khách họ Lưu, 16 tuổi, gặp nạn khi tham gia trò chơi xích đu vách đá tại khu du lịch thác nước Maliuyan hôm 3/5. Nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện.

Nhà chức trách xác định đây là vụ tai nạn "liên quan trách nhiệm an toàn lao động trong hoạt động kinh doanh". Khu du lịch sau đó bị đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra, theo SCMP.

Trò chơi xảy ra tai nạn được lắp trên một bệ nhô ra gần thác nước, phía dưới là vực sâu khoảng 168 m. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cô gái đội mũ bảo hộ, được buộc dây an toàn trước khi tham gia trò chơi.

Khi ngồi ở mép bục, nạn nhân liên tục hét lớn rằng dây "chưa buộc chặt", song nhân viên vận hành vẫn đẩy xích đu ra ngoài. Khoảng hai giây sau, chốt an toàn phía trên bị bung khiến cô rơi xuống vực và va vào nền bê tông bên dưới.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương thành lập tổ điều tra để làm rõ nguyên nhân. Kết quả ban đầu cho thấy tai nạn xuất phát từ sự bất cẩn của đơn vị vận hành. Các tổ chức, cá nhân liên quan hiện bị điều tra và có thể đối mặt các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Cảnh quay ghi lại một trò chơi mạo hiểm tại Công viên rừng quốc gia Long Loan Đàm Chiết Giang, Trung Quốc, tháng 2/2025. Ảnh: Cắt từ video.

Vụ tai nạn gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 200 triệu lượt xem và làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của các trò chơi mạo hiểm. Tài khoản mạng xã hội của khu du lịch Maliuyan cho biết địa điểm này đóng cửa từ ngày 4-10/5 với lý do "bất khả kháng", đồng thời tiến hành kiểm tra toàn bộ thiết bị nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo Dahe News, trò chơi xích đu vách núi mới được đưa vào hoạt động từ tháng 3. Một số người từng trải nghiệm cho biết họ có cảm giác mất trọng lực trong vài giây khi được đẩy ra khỏi mép vực. Cuối tháng 3, một người dùng mạng xã hội từng cảnh báo trò chơi "chỉ có một dây an toàn thay vì hai dây", mức độ rủi ro "rất cao".

Trung Quốc đã ban hành bộ tiêu chuẩn bắt buộc đối với trò chơi xích đu vách núi từ tháng 3 năm ngoái, bao gồm các yêu cầu về thiết kế, sản xuất, lắp đặt và vận hành. Tuy nhiên, bài xã luận trên Shangyou News nhận định hình ảnh quảng bá của khu du lịch cùng video tai nạn cho thấy đơn vị vận hành "dường như không tuân thủ đầy đủ quy định an toàn".

"Cái giá của việc 'không buộc chặt' là một mạng người. An toàn không thể chỉ là khẩu hiệu mà cần được thực thi nghiêm ngặt để tránh những bi kịch tương tự", bài viết nêu.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ thương tiếc nạn nhân và chỉ trích sự bất cẩn của nhân viên vận hành. "Tác phong của các nhân viên quá hời hợt. Hành vi của họ chẳng khác nào ngộ sát do tắc trách", một tài khoản bình luận.