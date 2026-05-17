Linh miêu béo như 'tên lửa' khác xa quảng cáo gây sốt ở Trung Quốc

Linh miêu béo như 'tên lửa' gây sốt MXH Trung Quốc Hình ảnh 2 con linh miêu caracal béo như "tên lửa" gây sốt MXH Trung Quốc vì khác xa hình ảnh linh hoạt thường thấy của chúng ngoài tự nhiên.

Khoảng 10 ngày qua, đoạn video ghi lại 2 con linh miêu (caracal) tại công viên động vật hoang dã Vạn Nam, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Đoạn video do một du khách có tài khoản Vicenteshushu đăng trên Douyin hôm 4/5 cho thấy bảng giới thiệu về caracal mô tả loài vật này có "thân hình thon gọn". Tuy nhiên, ở cảnh quay tiếp theo, 2 con linh miêu xuất hiện với thân hình tròn trịa, bộ lông dày xù và dáng vẻ mập mạp, khác xa hình ảnh linh hoạt thường thấy của caracal ngoài tự nhiên.

Một nhân viên sở thú nói với Global Times đây là tình trạng phổ biến ở nhiều vườn thú, do động vật hoang dã không phải tự săn mồi trong không gian nuôi nhốt hạn chế. "Chúng được cho ăn quá tốt đến mức giờ trông giống như tên lửa", một người dùng mạng ở tỉnh Hà Bắc bình luận dưới video. Bình luận này nhận được hơn 297.000 lượt thích tính đến ngày 15/5.

Trong khi đó, một tài khoản khác viết: "Theo tôi, những con vật này được chăm quá kỹ nên nhìn thừa cân rõ rệt".

Ngoại hình tròn trịa của một trong hai con linh miêu gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Douyin.

Ngoại hình bất thường của 2 con caracal khiến nhiều người dùng mạng thích thú và liên tục chế ảnh, bình luận hài hước. Tính đến tối 15/5, đoạn video đạt gần một triệu lượt thích và hơn 694.000 lượt chia sẻ trên Douyin.

Wang Daoyun, nhân viên công viên động vật hoang dã Vạn Nam, cho biết sở thú cũng đã chú ý đến đoạn video đang lan truyền. Hai con linh miêu có tên "Wan Ning" và "Wan Meng".

Caracal là loài mèo hoang cỡ trung, thuộc nhóm động vật ăn thịt cùng họ với hổ và sư tử. Theo Wang, chế độ ăn của 2 con linh miêu này có thể xem là "hạng sang", với 3 bữa thịt mỗi ngày, chủ yếu gồm thịt bò và thịt gà. "Dù không phải động vật lớn, mỗi con vẫn ăn khoảng nửa kg thịt mỗi bữa", ông nói.

Wang cho biết 2 con caracal thực tế không béo phì. Từ tháng 3 đến tháng 5 là mùa thay lông mùa xuân khiến bộ lông của chúng trở nên dày và phồng hơn, tạo cảm giác cơ thể tròn hơn bình thường. Mỗi năm vào hai mùa thay lông xuân và thu, giống như nhiều loài động vật khác, chúng cần bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn.

Ông cũng cho biết caracal là loài hoạt động về đêm, ban ngày chủ yếu ngủ và nằm nghỉ dưới bóng cây nên mức độ vận động thấp, tư thế thư giãn khiến chúng trông càng "đẫy đà". So với các cá thể ngoài tự nhiên phải săn mồi và ăn uống thất thường, những con caracal trong sở thú được cung cấp đầy đủ thức ăn nên có thể trạng tốt hơn.

Linh miêu ngoài tự nhiên với cơ thể thon gọn, linh hoạt. Ảnh: Britannica.

Trước sự quan tâm của cộng đồng mạng, sở thú cho biết đã xây dựng phương án theo dõi cân nặng cho 2 con vật. Wang nói bác sĩ thú y được phân công kiểm tra hàng ngày và các chỉ số sức khỏe hiện vẫn bình thường, chưa đến mức cần giảm cân.

Sở thú cũng đã có quy trình quản lý dinh dưỡng riêng. Đơn vị luôn ưu tiên đảm bảo dinh dưỡng cho động vật nên nhiều con có ngoại hình mũm mĩm. Tuy nhiên, nếu xuất hiện dấu hiệu thừa cân, chán ăn hoặc vấn đề sức khỏe, chế độ ăn sẽ được điều chỉnh ngay.

"Khi một con caracal cần giảm cân, chúng tôi sẽ kiểm soát lượng calo bằng cách chia nhỏ bữa ăn và cho ăn nhiều lần hơn. Chúng tôi cũng thay đổi cách cho ăn bằng các thiết bị hỗ trợ tìm kiếm thức ăn để khuyến khích chúng vận động và tự kiếm ăn, từ đó tăng mức độ hoạt động và hạn chế nguy cơ béo phì gây cao huyết áp, mỡ máu hay đường huyết cao", Wang nói.

Công viên động vật hoang dã Vạn Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: Trip.

Công viên động vật hoang dã Vạn Nam nằm tại huyện Kính, tỉnh An Huy, trong khu vực rừng nguyên sinh rộng lớn. Nơi đây nuôi hơn 8.000 cá thể động vật quý hiếm thuộc hơn 200 loài trên thế giới.

Thời gian gần đây, công viên này liên tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm nay, sở thú đón khoảng 50.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày.