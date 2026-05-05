Cảnh đông nghìn nghịt tại các điểm du lịch Trung Quốc dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động tại Trung Quốc năm nay kéo dài 5 ngày (1-5/5). Theo báo cáo từ nền tảng du lịch Tuniu, lượng đặt tour trọn gói nội địa dịp này tăng 10% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các tour tự lái tăng hơn 50%, trong khi du lịch tự túc tăng gần 20%. Trong những ngày nghỉ, người dân trên khắp Trung Quốc đổ ra đường, tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Trong ảnh, du khách tham quan danh lam thắng cảnh tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn ở tỉnh Tứ Xuyên.

Bức ảnh chụp ngày 2/5 ghi lại cảnh du khách tham quan phố cổ Tương Dương tại thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, trong kỳ nghỉ lễ. Theo hãng thông tấn Xinhua, số lượt hành khách đi tàu trên toàn mạng lưới đường sắt Trung Quốc đã vượt mốc 100 triệu trong kỳ nghỉ lễ.

Du khách "săn" cảnh bình minh tại khu thắng cảnh núi Minh Sa và suối Trăng Khuyết tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, ngày 3/5. Chu Vĩ Hồng, Phó tổng giám đốc Spring Tour - công ty du lịch thuộc Tập đoàn Spring có trụ sở tại Thượng Hải - cho biết du lịch nội địa chiếm ưu thế trong dịp nghỉ lễ. Số lượng chuyến đi nội địa đặt qua nền tảng đã tăng 20% so với cùng kỳ.

Du khách thưởng ngoạn phong cảnh trên những chiếc bè tại một công viên ở thành phố Tân Hoa, tỉnh Giang Tô. Lữ Ninh, Viện trưởng Khoa Du lịch, Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh, nhận định xu hướng chuyển từ các chuyến du lịch nước ngoài cao cấp sang hành trình nội địa đường dài đang thúc đẩy đổi mới sản phẩm du lịch Trung Quốc. Du khách ngày càng ưu tiên yếu tố an toàn, trải nghiệm sâu và giá trị chi tiêu, đồng thời đánh giá cao hơn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa trong nước.

Du khách tham quan thị trấn cổ Hoàng Diêu ở huyện Triệu Bình, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Cổ trấn nằm giữa núi non hùng vĩ này được xây dựng cách đây khoảng 900 năm. Đến nay, các ngôi nhà cổ vẫn còn được bảo tồn tốt.

Ảnh chụp từ máy bay không người lái ngày 2/5 cho thấy những người đam mê câu cá tham gia một cuộc thi tại thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô.

Các công viên, điểm tham quan và khu mua sắm trên khắp Bắc Kinh ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, Sở Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh đã điều phối nguồn lực toàn thành phố, tổ chức hơn 2.000 sự kiện theo chủ đề, mang đến đa dạng hoạt động văn hóa và du lịch phục vụ người dân và du khách.

Du khách đi bè tre tại huyện Tuyên Ân, Khu tự trị dân tộc Thổ Gia và Miêu Enshi, tỉnh Hồ Bắc. Nơi đây gây ấn tượng với các dãy núi trùng điệp bao quanh thung lũng xanh và những dòng sông trong lành. Địa phương này sở hữu nhiều hệ sinh thái đa dạng, phù hợp cho các hoạt động như trekking, leo núi và trải nghiệm thiên nhiên.

Du khách tham quan hang đá Long Môn tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Long Môn có khoảng 100.000 bức tượng phân bố trong 2.345 hang động, với kích thước từ 2,5 cm đến 17 m. Khu di tích còn lưu giữ hơn 2.500 bia đá và văn khắc, nên còn được gọi là "rừng bia cổ đại". Nằm trong khung cảnh thiên nhiên ấn tượng, các hang động được chạm khắc dọc vách đá dài khoảng 1 km ở hai bên bờ sông. Năm 2000, hang đá Long Môn được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

