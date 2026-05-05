Du khách Đức: Bái Tử Long 'đẹp chưa từng thấy'

Sau hơn một năm được đưa vào khai thác du lịch, vịnh Bái Tử Long dần khẳng định sức hút riêng với khách quốc tế nhờ cảnh quan nguyên sơ, không gian yên tĩnh và trải nghiệm khác biệt.

Du khách quốc tế ngồi thuyền ngắm cảnh trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Chí Long.

“Chúng tôi chưa từng thấy khung cảnh nào như thế này trước đây”, Thomas, du khách đến từ Đức, chia sẻ khi đứng giữa không gian núi đá và mặt nước của vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là lần đầu ông đến Việt Nam, cũng là chuyến đi đầu tiên của ông tại châu Á.

Nằm cạnh vịnh Hạ Long nhưng chưa bị cuốn vào nhịp khai thác quá dày đặc, Bái Tử Long đang trở thành lựa chọn được nhiều du khách quốc tế chú ý.

Ấn tượng

Trước khi đến tỉnh Quảng Ninh, Thomas đã lưu trú tại Hà Nội và từng nghe nhiều về vịnh Hạ Long, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế trên vịnh Bái Tử Long khiến ông đặc biệt ấn tượng. Không chỉ có cảnh quan núi đá kỳ vĩ, mặt nước yên bình và thời tiết thuận lợi, ông còn thích thú khi có cơ hội trò chuyện với người dân địa phương tại các làng, thị trấn để hiểu thêm về đời sống và sự phát triển của Việt Nam.

Theo Thomas, Việt Nam là một đất nước “rất đẹp”, con người thân thiện và cảnh quan thiên nhiên để lại cảm xúc mạnh. Sau hành trình qua TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long, Hội An và Ninh Bình, ông cho rằng Bái Tử Long là một trong những điểm dừng đặc biệt nhất nhờ vẻ đẹp tự nhiên, không gian nguyên sơ và cảm giác khác biệt so với nhiều điểm đến từng đi qua.

Cùng chung cảm nhận, Janine, cũng là du khách đến từ Đức, nói chuyến đi trên vịnh “rất tuyệt vời” và vượt xa kỳ vọng ban đầu. Bà bất ngờ trước vẻ đẹp của cảnh quan, mô tả Bái Tử Long là nơi “ngoạn mục” và “đẹp đến khó tin”.

Trong hành trình, Janine ấn tượng với trải nghiệm chèo kayak, tham quan điểm giới thiệu quy trình nuôi cấy ngọc trai, khám phá hang động và dành thời gian thư giãn bên bãi biển.

Du khách Janine (váy hoa) và du khách Thomas (áo đỏ) chụp ảnh khi tham quan hang Thiên Sơn thuộc vịnh Bái Tử Long ngày 19/4.

Ngoài cảnh quan, nữ du khách Đức cũng đánh giá cao chất lượng du thuyền, dịch vụ và ẩm thực trong chuyến đi. Bà cho biết đây là lần đầu đến Việt Nam và hy vọng sẽ có dịp quay trở lại cùng con trai.

"Miền đất hứa" với khách quốc tế

Sự hài lòng của những du khách như Janine và Thomas cho thấy sức hút bước đầu của Bái Tử Long với thị trường quốc tế sau hơn một năm Quảng Ninh khai trương các hành trình tham quan, du lịch trên vùng vịnh này. Từ một không gian còn khá mới trên bản đồ du lịch đại chúng, Bái Tử Long đang dần được định vị như lựa chọn khác biệt bên cạnh vịnh Hạ Long: ít đông đúc hơn, giàu trải nghiệm thiên nhiên hơn và phù hợp với nhóm khách cao cấp, sẵn sàng chi tiền tìm kiếm sự riêng tư, yên tĩnh.

Theo định hướng của Quảng Ninh, việc đưa Bái Tử Long vào khai thác không chỉ nhằm mở thêm tuyến tham quan mới, mà còn góp phần mở rộng không gian du lịch biển đảo, giảm tải cho vịnh Hạ Long và tạo thêm sản phẩm có chiều sâu cho du khách.

Khai thác sản phẩm du thuyền trên vịnh Bái Tử Long, bà Hoàng Thị Nương, CEO Công ty Hải Trình Di Sản, nhận định vùng vịnh này đang nổi lên như một “miền đất hứa” với khách quốc tế. Theo bà, sức hấp dẫn của Bái Tử Long không chỉ đến từ cảnh quan hoang sơ, không gian yên tĩnh và mật độ khai thác chưa dày đặc, mà còn từ khả năng tạo ra những trải nghiệm riêng tư, gần thiên nhiên và khác biệt so với các tuyến tham quan quen thuộc ở vịnh Hạ Long.

Vị đại diện cho biết các du thuyền của Hải Trình Di Sản trên tuyến Bái Tử Long hiện gần như phục vụ 100% khách quốc tế. Mùa đông là giai đoạn cao điểm, công suất lấp đầy thường đạt khoảng 80-90%. Nếu không chịu tác động từ các yếu tố khách quan như biến động thị trường hoặc giá nhiên liệu, tỷ lệ này có thể đạt 95-100%. Riêng tháng 4, công suất dao động khoảng 80-85%.

Du thuyền cao cấp phục vụ nghỉ qua đêm trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Cycad Cruise.

Theo bà Nương, Bái Tử Long phù hợp với nhóm khách chú trọng chất lượng trải nghiệm. Sau dịch, du khách quốc tế có cân nhắc nhiều hơn về chi phí, nhưng vẫn sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm có giá trị khác biệt.

Trong nhiều hành trình miền Bắc, Hạ Long - Bái Tử Long thường được các hãng lữ hành lựa chọn làm điểm nhấn cao cấp. Có những tour ở Hà Nội, Sa Pa hoặc Ninh Bình chỉ sử dụng dịch vụ 3-4 sao, nhưng riêng chặng nghỉ đêm trên vịnh lại được nâng lên 4-5 sao để tạo dấu ấn cho toàn bộ chuyến đi.

Bên cạnh cảnh quan, doanh nghiệp chú trọng khai thác theo hướng bền vững. Trước khi địa phương siết quy định hạn chế rác thải nhựa, đơn đã thay ống hút nhựa bằng vật liệu thân thiện, dùng chai nước thủy tinh trong phòng và giảm đồ nhựa dùng một lần. Theo bà Nương, với một vùng vịnh còn hoang sơ như Bái Tử Long, bảo vệ môi trường là điều kiện để giữ sức hút lâu dài của điểm đến.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết Bái Tử Long đang được nhìn nhận là một không gian du lịch giàu tiềm năng, nhất là khi địa phương chú trọng phục dựng các giá trị văn hóa bản địa gắn với đời sống ngư dân.

Tại khu vực vịnh, nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng như làng chài Cửa Vạn, Vung Viêng được khôi phục; hoạt động hát giao duyên cũng được đưa trở lại từ tháng 3/2026, góp phần tạo thêm trải nghiệm gần gũi cho du khách.

Theo ông, trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, Quảng Ninh đang chủ động mở rộng thị trường và làm mới sản phẩm. Mục tiêu năm nay là đón khoảng 22 triệu lượt khách. Bên cạnh khách quốc tế, thị trường nội địa cũng được xác định là trọng điểm, với nhiều dòng sản phẩm như du lịch nghỉ dưỡng, MICE, golf và đặc biệt là du lịch âm nhạc.