Nữ runner 'chào thua' khi leo 100 ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải

Trà My mất 30 phút để vượt 400 m "leo thẳng đứng" tại giải leo ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải. Cô là vận động viên về đích cuối cùng sau nhiều lần suýt bỏ cuộc.

Khoảnh khắc các vận động viên leo ruộng bậc thang tại Mù Cang Chải, Lào Cai, ngày 1/5. Ảnh: Cắt từ video.

Bốn ngày sau khi rời Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai), Cung Thị Trà My (31 tuổi, Hải Phòng) vẫn chưa hết đau vai và cánh tay. Cô nói cơ thể ê ẩm, "tay như rời khỏi vai" khi nhớ lại hành trình 400 m nhưng mất nửa tiếng để hoàn thành.

Cuộc thi leo ruộng bậc thang "Dấu chân mùa nước đổ" diễn ra ngày 1/5 tại thôn Háng Đăng Dê, xã Mù Cang Chải. Sự kiện quy tụ gần 300 người tham gia, trong đó khoảng 20 nữ.

Thử thách leo thẳng qua 100 thửa ruộng bậc thang, mỗi bậc cao trung bình 1,5 m, có đoạn lên tới gần 1,8 m. Địa hình bùn trơn khiến nhiều vận động viên phải bỏ giày, thậm chí bỏ cả găng tay vì càng dùng càng trượt.

"Vượt sức tưởng tượng"

Đây là lần đầu Trà My tham gia leo ruộng bậc thang với tâm thế trải nghiệm. Là người có 7 năm chạy trail (chạy đường mòn), từng chinh phục hàng chục giải marathon (42 km) và ultra marathon (70-100 km) tại Sa Pa, Cúc Phương, Đà Lạt, Mộc Châu, Hậu Giang, cô tin quãng đường ngắn này nằm trong khả năng, tuy nhiên thực tế khác xa tưởng tượng.

"Xem video thấy mọi người di chuyển nhanh, tôi nghĩ bậc ruộng không quá cao. Khi có mặt tại điểm thi, các bậc ruộng dựng đứng và dốc hơn nhiều so với hình dung", cô nói với Tri Thức - Znews.

Dù đến sớm để khảo sát, Trà My vẫn không tiếp cận được điểm xuất phát nằm lưng chừng núi. Chỉ khi bước vào lượt thi, cô mới tận mắt thấy địa hình, phải xin ban tổ chức lùi sang lượt xuất phát sau để trấn tĩnh.

Mỗi lượt có khoảng 30-50 người, vận động viên xuất phát theo nhóm, tự tìm đường leo trong phạm vi cho phép. Không có kỹ thuật cụ thể, nữ runner phải "dùng tất cả những gì có thể" để bám và kéo người lên. để bám và kéo người lên.

Trà My về đích cuối cùng trong cuộc thi leo ruộng bậc thang, từng nhiều lần suýt bỏ cuộc. Ảnh: Đào Tiến Dũng, BTC cung cấp.

Sau khoảng chục thửa ruộng, Trà My bắt đầu xuống sức. Những bờ ruộng cao quá đầu người trở thành thử thách lớn. Cô dừng lại 2-3 lần để cân nhắc bỏ cuộc, thậm chí từng gọi điện báo ban tổ chức xin dừng, nhưng sau đó tiếp tục khi thấy những người khác vẫn tiến lên.

Ở những đoạn ruộng cuối, khi sức gần cạn, tiếng cổ vũ từ phía trên trở thành động lực để cô hoàn thành phần thi.

Trà My là vận động viên cuối cùng về đích. Khi chinh phục bậc ruộng thứ 100, cô gần như kiệt sức, không thở nổi. "Tôi vui đến phát khóc. Tay chân toàn bùn, không biết lau nước mắt bằng gì", cô kể.

So với nhóm bạn hoàn thành trong khoảng 15 phút, thời gian của cô dài gấp đôi. Trong khi đó, người bản địa chỉ mất 5-10 phút, thậm chí có thể vượt qua bậc ruộng cao gần 1,75 m chỉ trong một nhịp bật.

Cô cho biết chưa kịp quan sát thì họ đã lên tới đỉnh, cảm nhận rõ sự chênh lệch khi bước vào địa hình này. Cô ví von, ở dưới đồng bằng mình là runner chuyên nghiệp, nhưng lên đó thấy bản thân như "gà con".

Những thửa ruộng bậc thang cao từ 1,5-1,8 m. Ảnh: BTC cung cấp.

Sau khi hoàn thành, vận động viên di chuyển xuống bằng đường bê tông. Ban tổ chức bố trí xe máy chở đồ ăn, nước uống lên đỉnh. Trà My ban đầu dự định đi bộ xuống để ngắm cảnh, nhưng sau đó thử ngồi xe máy cùng người dân bản địa, cho biết trải nghiệm này cũng "hú hồn" vì độ dốc lớn.

Những hình ảnh cô loay hoay leo ruộng bậc thang lan truyền trên mạng xã hội thu hút nhiều bình luận và hàng triệu lượt xem. Nữ vận động viên cảm thấy vui vì mang lại tiếng cười, giúp nhiều người hình dung rõ hơn về độ khó của thử thách, thay vì cảm nhận đơn giản qua video từ trên cao.

Sau trải nghiệm này, cô nhận ra chạy bộ đơn thuần là chưa đủ để chinh phục ruộng bậc thang. Cuộc thi đòi hỏi sức mạnh toàn thân, đặc biệt là tay và vai. Cô dự định bổ sung các bài tập tăng cường nhóm cơ thân trên, bởi theo cô "chỉ có sức bền đôi chân là chưa đủ".

Vượt qua giới hạn bản thân

Người giành chức vô địch trong cuộc thi là Vàng A Dê, ở thôn Sáng Nhù, xã Mù Cang Chải (Lào Cai). Là người Mông và chưa từng tham gia giải chạy nào trước đây, anh hoàn thành 100 thửa ruộng trong 3 phút 30 giây. Thành tích hơn 3 phút được đánh giá là vượt trội so với nhiều vận động viên có kinh nghiệm chạy địa hình.

A Dê cho biết gia đình anh có ruộng bậc thang tại Sáng Nhù, từ nhỏ đã quen với địa hình này. Ngoài thời gian làm nương, anh làm nghề xe ôm chở khách du lịch và không thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

Anh Vàng A Dê giành giải Nhất cuộc thi leo ruộng bậc thang. Ảnh: BTC cung cấp.

Ông Giàng A Tạng, Phó chủ tịch xã Mù Cang Chải, cho biết khu vực thôn Háng Đăng Dê được lựa chọn vì có địa hình đa dạng, từ ruộng khô đến ruộng có nước và ruộng đã cày bừa, tạo độ khó tăng dần cho người tham gia.

Đây là cuộc thi nhằm tạo ra hoạt động thể thao gắn với đặc trưng canh tác của Mù Cang Chải, giúp người tham gia vừa trải nghiệm thiên nhiên vừa hiểu hơn về đời sống sản xuất của người dân.

Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình, hướng tới phân hạng nam - nữ, chuyên nghiệp và bán chuyên, với mục tiêu phát triển thành một hoạt động thường niên.

Trà My chinh phục giải chạy Cúc phương với cự ly 100 km. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trà My duy trì thói quen chạy bộ 4-5 buổi mỗi tuần. Trong 7 năm qua, cô đã tham gia hàng chục giải marathon và ultra trail, với cự ly lên tới 100 km, trải dài từ miền núi đến đồng bằng và ven biển. Với cô, chạy bộ không chỉ là thể thao mà còn là một lối sống, giúp duy trì sức khỏe, giảm căng thẳng và mở rộng trải nghiệm.

Giải chạy tại Sa Pa là nơi cô bắt đầu và cũng là thử thách cô quay lại mỗi năm, với mục tiêu cải thiện thành tích qua từng lần tham gia. Từ mốc hơn 26 giờ cho cự ly 100 km, cô đã rút xuống còn hơn 20 giờ và hướng tới cự ly 160 km trong thời gian tới.

Sau thử thách ở Mù Cang Chải, Tra My cho biết sẽ cân nhắc nếu giải tiếp tục tổ chức trong tương lai. Cô tin thử thách này sẽ tiếp tục thu hút người tham gia, đặc biệt nếu có thêm phân hạng nam - nữ để tăng tính cạnh tranh.

"Đây là trải nghiệm rất khác, khi người tham gia không chỉ chạy mà phải leo và vượt qua giới hạn của bản thân", cô nói.

Clip 300 người leo ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải Cuộc thi chạy tại khu vực Háng Đăng Dê, Mù Cang Chải, Lào Cai, thu hút sự chú ý sáng 1/5 bởi địa hình đầy thử thách trên ruộng bậc thang.