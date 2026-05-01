Cuộc đua leo 100 ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải gây sốt MXH

Cảnh hàng trăm người tham gia giải chạy trên địa hình ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải đang thu hút sự chú ý.

Clip 300 người leo ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải Cuộc thi chạy tại khu vực Háng Đăng Dê, Mù Cang Chải, Lào Cai, thu hút sự chú ý sáng 1/5 bởi địa hình đầy thử thách trên ruộng bậc thang.

Sáng 1/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm người tham gia cuộc đua trên ruộng bậc thang tại khu vực Háng Đăng Dê, Mù Cang Chải, Lào Cai.

Trong clip, cung đường đua không bằng phẳng như các giải chạy thông thường gây ấn tượng với người xem. Vận động viên phải liên tục leo lên thửa ruộng bậc thang có độ cao chênh lệch đáng kể. Nhiều đoạn, khoảng cách giữa các bậc ruộng khá xa, buộc người tham gia phải bật nhảy hoặc bám thật chắc để vượt qua.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh A Rùa, chủ nhân đoạn clip, cho biết hoạt động trong video thuộc Giải leo ruộng bậc thang lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Dấu chân mùa nước đổ" diễn ra ngày 1/5 tại thôn Háng Đăng Dê. Anh Rùa tỏ ra bất ngờ khi clip nhận được hơn 2,2 triệu lượt xem và 30.000 lượt thích trên Facebook.

Bên dưới, nhiều người bàn luận về độ khó của cuộc đua. Không ít bình luận cho rằng chỉ nhìn thôi cũng thấy "mỏi chân". Trong khi đó, nhiều du khách tỏ ra thích thú trước trải nghiệm độc đáo này, cho rằng đây là một trong những giải chạy ấn tượng.

Người khác hài hước viết: "Không chỉ thi tốc độ mà còn thi cả khả năng giữ thăng bằng".

Theo thông tin từ UBND xã Mù Cang Chải, giải đấu trên thu hút khoảng 300 vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Các vận động viên phải chinh phục cung đường đặc biệt kéo dài qua 100 thửa ruộng bậc thang liên tiếp. Địa hình trơn trượt, nhiều đoạn ngập nước cùng khoảng cách giữa các bậc ruộng tạo nên thử thách lớn về sức bền, sự dẻo dai và khả năng giữ thăng bằng.

Đơn vị cho biết thêm sự kiện còn là dịp quảng bá vẻ đẹp của ruộng bậc thang Mù Cang Chải trong mùa nước đổ.