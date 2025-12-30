Anh trai cô giáo tử nạn vì lật xe ở Lào Cai: 'Ai nỡ cướp mất em tôi'

Tuổi trẻ rực rỡ của nữ giáo viên mầm non khép lại trên chuyến xe định mệnh ở Lào Cai, để lại nhiều tiếc nuối và những hành trình thiện nguyện còn dang dở.

"Đi thiện nguyện mà... ai nỡ cướp mất em tôi", anh Phan Văn Tuân, anh trai ruột của cô giáo Phan Trung Anh, một trong số người tử nạn trong vụ lật xe khách ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai hôm 27/12, nghẹn ngào nói với Tri Thức - Znews.

Vào ngày định mệnh, chị Trung Anh cùng đoàn thiện nguyện di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường tại thôn Tả Ghềnh, thuộc Trường Mầm non Họa My, xã Phình Hồ, để trao quà cho các em nhỏ vùng cao. Đến góc cua gấp ở cuối con dốc, chiếc xe chở đoàn bị mất phanh, lao nhanh, trôi tự do, va vào hộ lan rồi lật ngửa.

Cuộc đời của nữ giáo viên trẻ tuổi khép lại khiến nhiều người xót thương.

Hành trình cuối cùng

Trong hai ngày diễn ra tang lễ, căn nhà nhỏ của gia đình cô giáo Phan Trung Anh ở phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) liên tục có người đến viếng và thăm hỏi. Bên cạnh người thân, đồng nghiệp, học sinh, nhiều người xa lạ cũng gửi lời chia buồn, vòng hoa và tin nhắn động viên đến thân nhân của chị.

Anh Phan Văn Tuân xúc động khi nhận được tấm lòng chia sẻ từ những người chưa từng gặp mặt. Có người chỉ biết tin về vụ tai nạn trên báo đài, có người biết đến em gái anh qua hình ảnh cô giáo trẻ tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện.

"Dòng người đến viếng rất đông. Nhiều người trước đó không quen biết em tôi", anh nói.

Trong nỗi đau chưa nguôi, anh Tuân vẫn chưa thể tin em gái đã ra đi mãi mãi. Anh còn nhớ trước hôm lên đường, chị Trung Anh vẫn háo hức thu xếp như bao lần. Không ai nghĩ chuyến ấy lại trở thành hành trình cuối cùng của chị.

Chiếc xe của đoàn thiện nguyện biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo lời anh Tuân, chị Trung Anh là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động thiện nguyện. Sau những giờ giảng dạy tại trường mầm non, chị tranh thủ cuối tuần tham gia các chương trình trao quà, quyên góp sách vở, quần áo cũ cho học sinh ở những địa bàn khó khăn, chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

"Em tôi làm giáo viên mầm non, rất thương trẻ con. Trước mỗi chuyến đi, em không kể nhiều, chỉ nói là đi giúp các cháu có thêm áo ấm, sách vở", anh Tuân nghẹn giọng.

Sự ra đi của nữ giáo viên trẻ cũng khiến đồng nghiệp, bạn bè và phụ huynh từng gắn bó với chị không khỏi bàng hoàng.

Chị Trịnh Lan Anh, bạn thân 15 năm của cô giáo Phan Trung Anh, đau xót kể trước lúc đi thiện nguyện, cô bạn thân còn mua đồ chơi cho 3 con của chị.

"Tôi còn nợ Trung Anh lời cảm ơn", chị nói.

Khi còn sống, chị Trung Anh thường xuyên hỏi thăm, quan tâm bạn thân có gặp khó khăn gì không. Vào đợt bão ở Hà Nội năm ngoái, nhà chị Lan Anh có nguy cơ ngập cao, chị Trung Anh tất bật gọi cho bố và em gái mang quạt tích điện sang tận nhà cho chị.

Dự định dang dở

Trong mắt chị Lan Anh, chị Trung Anh là cô giáo tràn đầy năng lượng và yêu nghề. Những lúc mệt mỏi, chị chỉ khẽ than thở: "Tớ muốn ngủ một giấc thôi".

Trong các hoạt động thiện nguyện, chị Trung Anh thường xung phong đảm nhận khâu chuẩn bị quà, phân loại đồ dùng, hỗ trợ tổ chức trò chơi. Hình ảnh cô giáo trẻ xuất hiện bên những em nhỏ vùng cao với nụ cười hiền đã trở nên quen thuộc với nhiều thành viên trong nhóm thiện nguyện Bếp Củi.

Sau tai nạn oan nghiệt, điều khiến gia đình chị Trung Anh day dứt nhất là những dự định còn dang dở của cô giáo trẻ. Chị vốn không ấp ủ những ước mơ lớn lao, mà chỉ mong thực hiện những kế hoạch giản dị cho gia đình và các em nhỏ khó khăn.

Chị Trung Anh từng muốn sửa sang lại căn nhà nhỏ cho bố mẹ sau thời gian đi làm tích góp. Chị cũng muốn xây dựng chương trình tiền tiểu học cho trẻ em ở quê hương Bắc Ninh. Không kể xa xôi, chị dự tính sắp xếp công việc để dành thời gian cho gia đình và có những chuyến đi chơi cùng bạn bè sau dịp Tết.

"Nhưng giờ bạn không còn cơ hội thực hiện nữa", chị Lan Anh khóc nấc, thương cho số mệnh ngắn ngủi của bạn thân.

Đông đảo cơ quan, tổ chức gửi hoa chia buồn cùng gia đình chị Phan Trung Anh. Ảnh: Văn Tuân.

Cô giáo Phan Trung Anh là một trong 9 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7h40 ngày 27/12 tại Km35 quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ. Khi qua đoạn đường bê tông có địa hình phức tạp, gồm hai khúc cua liên tiếp hình chữ S, chiếc xe khách biển số Hà Nội bất ngờ mất phanh và bật ngửa.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 18 người (bao gồm chị Trung Anh). Đoàn di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, thuộc Trường Mầm non Họa My, xã Phình Hồ. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, trong khi lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để cứu hộ và điều tra nguyên nhân.

Sáng 29/12, lãnh đạo Trường Mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị đang triển khai xin ý kiến chính quyền địa phương về việc xây dựng một công trình tưởng niệm cho những thành viên trong đoàn thiện nguyện không may tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.