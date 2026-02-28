Hằng Túi phủ nhận 'lùa gà' bitcoin

Hằng Túi lên tiếng phủ nhận cáo buộc "lừa đảo", "lùa gà" bitcoin và cho biết sẽ nhờ pháp luật làm rõ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hằng Túi lên tiếng về những tin đồn không đúng sự thật.

Ngày 28/2, trên trang Facebook cá nhân có gần nửa triệu người theo dõi, hot mom Hằng Túi đăng tải bài viết đính chính những thông tin mà cô cho là sai sự thật liên quan đến mình.

Trong bài đăng, cô đề cập đến việc bị gán các cáo buộc như "lừa đảo", "lùa gà", liên quan đến bitcoin hay thu tiền khóa học. Hằng Túi cho rằng các thông tin này xuất phát từ những tài khoản ẩn danh và được lan truyền theo kiểu "đồn 1 thành 10". Cô khẳng định bản thân không thực hiện những hành vi bị nêu và cho biết trước đó từng chọn cách im lặng.

"Tôi không nhận tiền từ ai, không làm những việc đó", cô viết, đồng thời cho rằng sự im lặng đã vô tình tạo điều kiện để tin đồn lan rộng.

Thay vì tiếp tục tranh luận trên mạng xã hội, Hằng Túi cho biết sẽ nhờ đến cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. "Tôi chọn nhờ đến pháp luật. Dù có hơi phiền và mất thời gian nhưng đó là điều tôi chọn", cô chia sẻ.

Dưới phần bình luận, Hằng Túi cũng phản hồi nhiều ý kiến từ bạn bè và người theo dõi, cho biết đã quen với thị phi trong suốt nhiều năm hoạt động kinh doanh và trên mạng xã hội. Cô khẳng định "không nhận bất kỳ đồng nào bán khóa học".

Hằng Túi cho biết không thể tiếp tục im lặng để những tin đồn lan rộng.

Động thái lên tiếng của Hằng Túi diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến cô. Các nội dung này được chia sẻ trên nhiều diễn đàn và hội nhóm khác nhau.

Đáng chú ý, trên Facebook xuất hiện một số nhóm công khai bàn luận về Hằng Túi, trong đó có một nhóm được thành lập từ ngày 26/12/2025. Sau khoảng 3 tháng, nhóm này ghi nhận hơn 23.000 thành viên tham gia. Mỗi ngày có nhiều bài đăng xoay quanh đời tư và hoạt động kinh doanh của cô, với phần lớn nội dung mang tính chỉ trích.

Hằng Túi tên thật là Nguyễn Bích Hằng, sinh năm 1987, được biết đến là một hot mom tại Hà Nội. Cô bắt đầu kinh doanh từ khi còn là sinh viên và hiện hoạt động trong lĩnh vực hàng mẹ và bé, đồng thời mở rộng sang làm đẹp, spa và kinh doanh hàng hiệu.

Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ về việc sở hữu nhiều bất động sản, vàng và đồ hiệu.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đời sống cá nhân của Hằng Túi cũng nhận được sự quan tâm. Cô trải qua 3 lần kết hôn và hiện là mẹ của 5 người con. Sau khi ly hôn người chồng thứ hai là Đăng Nguyên, cô kết hôn với kiến trúc sư Tiến Dũng. Hai người chia tay sau 5 năm chung sống.

Hiện tại, Hằng Túi công khai mối quan hệ mới với doanh nhân Duy Trần, người đang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.