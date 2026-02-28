Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Hằng Túi phủ nhận 'lùa gà' bitcoin

  • Thứ bảy, 28/2/2026 17:43 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Hằng Túi lên tiếng phủ nhận cáo buộc "lừa đảo", "lùa gà" bitcoin và cho biết sẽ nhờ pháp luật làm rõ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hằng Túi lên tiếng về những tin đồn không đúng sự thật.

Ngày 28/2, trên trang Facebook cá nhân có gần nửa triệu người theo dõi, hot mom Hằng Túi đăng tải bài viết đính chính những thông tin mà cô cho là sai sự thật liên quan đến mình.

Trong bài đăng, cô đề cập đến việc bị gán các cáo buộc như "lừa đảo", "lùa gà", liên quan đến bitcoin hay thu tiền khóa học. Hằng Túi cho rằng các thông tin này xuất phát từ những tài khoản ẩn danh và được lan truyền theo kiểu "đồn 1 thành 10". Cô khẳng định bản thân không thực hiện những hành vi bị nêu và cho biết trước đó từng chọn cách im lặng.

"Tôi không nhận tiền từ ai, không làm những việc đó", cô viết, đồng thời cho rằng sự im lặng đã vô tình tạo điều kiện để tin đồn lan rộng.

Thay vì tiếp tục tranh luận trên mạng xã hội, Hằng Túi cho biết sẽ nhờ đến cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. "Tôi chọn nhờ đến pháp luật. Dù có hơi phiền và mất thời gian nhưng đó là điều tôi chọn", cô chia sẻ.

Dưới phần bình luận, Hằng Túi cũng phản hồi nhiều ý kiến từ bạn bè và người theo dõi, cho biết đã quen với thị phi trong suốt nhiều năm hoạt động kinh doanh và trên mạng xã hội. Cô khẳng định "không nhận bất kỳ đồng nào bán khóa học".

Hang Tui anh 1

Hằng Túi cho biết không thể tiếp tục im lặng để những tin đồn lan rộng.

Động thái lên tiếng của Hằng Túi diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến cô. Các nội dung này được chia sẻ trên nhiều diễn đàn và hội nhóm khác nhau.

Đáng chú ý, trên Facebook xuất hiện một số nhóm công khai bàn luận về Hằng Túi, trong đó có một nhóm được thành lập từ ngày 26/12/2025. Sau khoảng 3 tháng, nhóm này ghi nhận hơn 23.000 thành viên tham gia. Mỗi ngày có nhiều bài đăng xoay quanh đời tư và hoạt động kinh doanh của cô, với phần lớn nội dung mang tính chỉ trích.

Hằng Túi tên thật là Nguyễn Bích Hằng, sinh năm 1987, được biết đến là một hot mom tại Hà Nội. Cô bắt đầu kinh doanh từ khi còn là sinh viên và hiện hoạt động trong lĩnh vực hàng mẹ và bé, đồng thời mở rộng sang làm đẹp, spa và kinh doanh hàng hiệu.

Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ về việc sở hữu nhiều bất động sản, vàng và đồ hiệu.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đời sống cá nhân của Hằng Túi cũng nhận được sự quan tâm. Cô trải qua 3 lần kết hôn và hiện là mẹ của 5 người con. Sau khi ly hôn người chồng thứ hai là Đăng Nguyên, cô kết hôn với kiến trúc sư Tiến Dũng. Hai người chia tay sau 5 năm chung sống.

Hiện tại, Hằng Túi công khai mối quan hệ mới với doanh nhân Duy Trần, người đang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

Mặt mộc của rich kid Tiên Nguyễn

Trong chuyến trăng mật tại Thái Lan, Tiên Nguyễn gây chú ý khi lần hiếm hoi để mặt mộc, chia sẻ hình ảnh cháy nắng khác với phong cách chỉn chu thường thấy.

7 giờ trước

Hoàng Hoàng

Hằng Túi Bitcoin Bill Gates Tiền mã hóa đính chính lừa đảo lùa gà bitcoin

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

TikToker Lam Vy ly hon chong Tay sau 10 nam ben nhau hinh anh

TikToker Lâm Vy ly hôn chồng Tây sau 10 năm bên nhau

15:03 27/2/2026 15:03 27/2/2026

0

Nữ TikToker chia sẻ dòng trạng thái trải lòng về quyết định kết thúc cuộc hôn nhân khi con trai đầu lòng vừa tròn 5 tuổi. Thông tin này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý