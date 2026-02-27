Nữ sinh 'ngủ nhầm' phòng phủ nhận quan hệ với chồng chủ nhà

Cô gái "ngủ nhầm" phòng chủ nhà ở Hà Nội khẳng định bản thân say xỉn, mất phương hướng nên vào nhầm phòng, hoàn toàn không có mối quan hệ bất chính nào với người chồng.

Nữ sinh thuê trọ bị bắt quả tang nằm ngủ ở phòng của chủ nhà Sau khi gia chủ gặng hỏi, nữ sinh này cho biết "nhầm phòng". Tuy nhiên, lời giải thích này được cho là thiếu thuyết phục.

Vụ việc cô gái thuê trọ "ngủ nhầm" phòng của chủ nhà gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua đã khép lại sau khi người trong cuộc chuyển đi, hai bên làm việc trực tiếp và làm rõ toàn bộ hiểu lầm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Đỗ Khánh Ly (sống tại Hà Nội, chủ nhà trọ) cho biết sự việc xảy ra vào tối 23/2 khi chị phát hiện L.T.H.T. (sinh năm 2006, thuê phòng tầng 2) có mặt trong phòng riêng của gia đình ở tầng 5. Thời điểm đó, T. ở trong tình trạng không tỉnh táo và cho rằng mình "đi nhầm phòng".

Sau khi phát hiện, hai bên đã trao đổi ngay trong đêm. Nữ sinh sau đó xin được ở lại thêm một đêm để chờ gia đình từ quê lên giải quyết rõ ràng sự việc.

Đến ngày 24/2, sau khi gia đình có mặt và làm việc trực tiếp với phía chủ nhà, hai bên thống nhất phương án chấm dứt hợp đồng thuê trọ, T. chuyển sang nơi ở mới vào sáng 25/2 nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình chủ nhà cũng như giảm áp lực dư luận. Gia đình nữ sinh cũng gửi lời xin lỗi đến chị Ly, khép lại vụ việc trong tinh thần thiện chí.

Liên quan đến các đồn đoán trên mạng xã hội về mối quan hệ giữa nữ sinh và chồng của chủ nhà, chị Ly khẳng định hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ cá nhân nào giữa hai người.

"Gia đình tôi sống riêng biệt ở tầng 5, không bao giờ khóa cửa và phải có vân tay mới ấn thang máy được. Ngày hôm đó tôi quên không khóa cửa tầng 6 nên T. đi bộ xuống. Tôi đã kiểm tra điện thoại của H.T. và chồng tôi. Hai người không quen nhau, không có chuyện chồng tôi cung cấp mật mã", chị Ly nói.

Trong khi đó, T. giải thích trước khi lên Hà Nội ngày 22/2, cô đã uống rượu bia cùng bạn bè ở quê, dẫn đến tình trạng say xỉn. Khi về đến khu trọ, do không tỉnh táo, cô đã ấn nhầm thang máy lên tầng 6 vì nhớ nhầm vị trí phòng từng ở trước đó, sau đó đi xuống phòng của chủ nhà bằng thang bộ và nằm ngủ.

Nữ sinh cũng phủ nhận mọi suy diễn trên mạng xã hội, cho rằng những thông tin lan truyền đã ảnh hưởng đến danh dự của mình và gia đình chủ nhà.

Tuy nhiên, sau khi chuyển đi, T. vẫn đăng tải video trên nền tảng TikTok đề nghị chủ nhà đính chính một số thông tin liên quan. Đáp lại, chị Ly đăng thêm video ghi lại diễn biến sự việc và thông báo kết thúc câu chuyện, không muốn tiếp tục tranh cãi.

Đoạn livestream của chủ nhà thu hút hơn 22.000 lượt xem trực tiếp, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng đây là tình huống ngoài ý muốn và không nên tiếp tục lan truyền gây tổn thương đến những người liên quan, đặc biệt khi người trong cuộc còn trẻ.

Số khác nhận định nữ sinh cần có ý thức hơn khi sử dụng đồ uống có cồn, trong khi phía chủ nhà cũng nên siết chặt vấn đề an ninh, khóa cửa và quản lý không gian trong khu nhà cho thuê.