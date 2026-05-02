Lần đầu tổ chức cuộc thi leo ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Ngày 1/5, giải leo ruộng diễn ra trên 100 thửa ruộng bậc thang tại khu vực thôn Háng Đăng Dê, xã Mù Cang Chải ( Lào Cai ). Trong số 300 vận động viên tham gia, có cả du khách nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên diễn ra giải leo ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Đường đua có độ dốc lớn, nhiều đoạn trơn trượt, xen kẽ là những thửa ruộng đã được đổ nước để chuẩn bị cấy.

Địa hình này tạo nên thử thách không nhỏ cho các vận động viên.

Nhiều vận động viên kiệt sức sau khi cán đích.

Để đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn và hiệu quả, công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng. Mục tiêu đảm bảo tính thử thách, hấp dẫn cho vận động viên nhưng yếu tố an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu.

Chị Alizée, du khách đến từ Pháp, bày tỏ: "Tôi có những trải nghiệm rất tuyệt vời tại đây. Con người Mù Cang Chải rất thân thiện. Họ nhỏ bé nhưng khỏe mạnh. Chúng tôi thực sự khâm phục nghị lực và sự chăm chỉ của họ".

Đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ các vận động viên. Anh Vương Anh Tuấn, vận động viên đến từ phường Lào Cai (Lào Cai), cho biết: "Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt. Việc leo qua những thửa ruộng bậc thang cao tới 2 m, có đoạn cao hơn đầu người khiến tôi thực sự thấm thía sự vất vả của bà con nơi đây. Giải đấu không chỉ thử thách thể lực mà còn giúp chúng tôi hiểu và trân trọng hơn giá trị lao động của người dân".

Ông Giàng A Tạng, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, đánh giá: "Dù là lần đầu tổ chức, nhưng giải đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên và du khách. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục duy trì, phát triển thành giải đấu thường niên, qua đó thu hút du khách, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch". Trong ảnh, ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'