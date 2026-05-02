Lần đầu tổ chức cuộc thi leo ruộng bậc thang Mù Cang Chải

  • Thứ bảy, 2/5/2026 09:33 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch, UBND xã Mù Cang Chải (Lào Cai) đã tổ chức giải leo ruộng bậc thang với chủ đề "Dấu chân mùa nước đổ", thu hút hơn 300 vận động viên tham gia.

Mu Cang Chai anh 1

Ngày 1/5, giải leo ruộng diễn ra trên 100 thửa ruộng bậc thang tại khu vực thôn Háng Đăng Dê, xã Mù Cang Chải (Lào Cai). Trong số 300 vận động viên tham gia, có cả du khách nước ngoài.
Mu Cang Chai anh 2

Đây là lần đầu tiên diễn ra giải leo ruộng bậc thang Mù Cang Chải.
Mu Cang Chai anh 3

Không khí sôi động, kịch tính xuất hiện ngay từ vạch xuất phát.
Mu Cang Chai anh 4

Đường đua có độ dốc lớn, nhiều đoạn trơn trượt, xen kẽ là những thửa ruộng đã được đổ nước để chuẩn bị cấy.
Mu Cang Chai anh 5

Địa hình này tạo nên thử thách không nhỏ cho các vận động viên.
Mu Cang Chai anh 6

Nhiều vận động viên kiệt sức sau khi cán đích.
Mu Cang Chai anh 7

Để đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn và hiệu quả, công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng. Mục tiêu đảm bảo tính thử thách, hấp dẫn cho vận động viên nhưng yếu tố an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu.
Mu Cang Chai anh 8

Chị Alizée, du khách đến từ Pháp, bày tỏ: "Tôi có những trải nghiệm rất tuyệt vời tại đây. Con người Mù Cang Chải rất thân thiện. Họ nhỏ bé nhưng khỏe mạnh. Chúng tôi thực sự khâm phục nghị lực và sự chăm chỉ của họ".
Mu Cang Chai anh 9

Đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ các vận động viên. Anh Vương Anh Tuấn, vận động viên đến từ phường Lào Cai (Lào Cai), cho biết: "Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt. Việc leo qua những thửa ruộng bậc thang cao tới 2 m, có đoạn cao hơn đầu người khiến tôi thực sự thấm thía sự vất vả của bà con nơi đây. Giải đấu không chỉ thử thách thể lực mà còn giúp chúng tôi hiểu và trân trọng hơn giá trị lao động của người dân".
Mu Cang Chai anh 10

Ông Giàng A Tạng, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, đánh giá: "Dù là lần đầu tổ chức, nhưng giải đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên và du khách. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục duy trì, phát triển thành giải đấu thường niên, qua đó thu hút du khách, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch". Trong ảnh, ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Cảnh đông nghìn nghịt trên bãi biển Vũng Tàu

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân và du khách từ các tỉnh lân cận đổ về Vũng Tàu tắm biển, khiến khu vực này đông nghẹt từ sáng sớm đến chiều tối.

13 giờ trước

Tin bất ngờ vụ hóa đơn hải sản gần 18 triệu đồng ở biển Sầm Sơn

Hóa đơn hải sản gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn gây nghi vấn “chặt chém”, song cơ quan chức năng xác định đoàn khách đã đặt trước, thống nhất giá và không khiếu nại.

23 giờ trước


Hue dat ky luc hinh anh

Huế đạt kỷ lục

1/5/2026

Trong ngày 30/4, Huế đón hơn 27.000 lượt khách, doanh thu 3,7 tỷ đồng - mức cao nhất từng ghi nhận trong một ngày, mở màn kỳ nghỉ lễ với lượng khách tăng mạnh.

Bali 'lung lay' hinh anh

Bali 'lung lay'

2/5/2026

Trận động đất mạnh tại Nhật Bản đang khiến Indonesia, đặc biệt là "thiên đường du lịch" Bali, gia tăng lo ngại về nguy cơ "siêu động đất" có thể đạt độ lớn 9,0.

A Lù/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Mù Cang Chải ruộng bậc thang du lịch Lào Cai cuộc thi leo ruộng du lịch Tây Bắc Lào Cai du khách nước ngoài

