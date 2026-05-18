'Cơn sốt' cán bộ thôn nhảy múa, livestream bán nông sản ở Trung Quốc

Từ nhảy múa trên ruộng lúa đến livestream bán nông sản, nhiều cán bộ cấp cơ sở ở Trung Quốc đang trở thành “KOL làng quê” giúp quảng bá du lịch và đặc sản địa phương.

Tại vườn cam thôn Măng Tử Câu (thị trấn Lăng Giang, huyện Thương Khê, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), bí thư Đảng ủy thôn Trương Quý Hoa (người mặc áo trắng) dẫn dắt người dân tham gia sự kiện bán hàng trực tuyến. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Khi vượt qua kỳ thi vào hệ thống công vụ, Lưu Phi, một sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc, không nghĩ rằng công việc của mình sau này sẽ gắn với livestream, video ngắn và những điệu nhảy trên mạng xã hội.

Là một cán bộ nguồn được tuyển chọn để đào tạo thành lãnh đạo tương lai, năm 2025, anh được phân công về công tác tại một ngôi làng hẻo lánh. Giao thông kém phát triển và nông sản khó tiêu thụ khiến kinh tế địa phương trì trệ.

Để thu hút sự chú ý, Lưu bắt đầu quay video về cuộc sống làng quê, nhảy theo các xu hướng mạng ngay trên đồng ruộng và livestream bán hàng cho dân làng. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, doanh thu từ các buổi phát trực tiếp đã đạt gần 100.000 nhân dân tệ, theo Think China.

Quan chức thành "KOL làng quê"

Lưu Phi không phải trường hợp cá biệt. Những năm gần đây, ngày càng nhiều quan chức cấp cơ sở tại Trung Quốc xuất hiện trên Douyin và các nền tảng video ngắn như những người có sức ảnh hưởng trên mạng.

Từ trưởng thôn, cán bộ xã đến phó chủ tịch huyện, họ biến cảnh đồng ruộng, đặc sản và đời sống làng quê thành nội dung thu hút khách du lịch trên mạng xã hội.

Ông Xie Aijun, Bí thư Đảng ủy thôn Thương Khê, huyện Thương Khê, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp để quảng bá các sản phẩm nông nghiệp địa phương, ngày 12/12/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Để tăng lượt xem, nhiều người sẵn sàng thử các hình thức độc đáo như nhảy múa trên ruộng lúa, hát rap dân gian, cưỡi ngựa trên tuyết hay tham gia các trào lưu mạng. Một số còn quay lại cảnh thăm người già, ăn cơm cùng dân làng hoặc giới thiệu công việc thường ngày ở nông thôn Trung Quốc. Trên mạng xã hội nước này, họ được gọi là “KOL quan chức”.

Livestream thành công cụ cứu du lịch địa phương

Trao đổi trên Think China, giáo sư Nie Huihua thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết đây là thay đổi đáng chú ý trong cách chính quyền địa phương tiếp cận công chúng. Ông cho rằng trước đây rất hiếm khi quan chức chủ động “làm hài lòng người dân”, nhưng việc dùng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh địa phương và cải thiện môi trường kinh doanh là điều tích cực.

Một trong những trường hợp nổi bật nhất là He Jiaolong, cựu cán bộ tại Tân Cương. Năm 2020, video bà mặc áo choàng đỏ cưỡi ngựa giữa vùng tuyết trắng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Sau đó, lượng người theo dõi của bà tăng lên hơn 6 triệu, biến bà thành gương mặt nổi tiếng trong hoạt động quảng bá du lịch và nông sản địa phương.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng kéo theo nhiều tranh cãi. Không ít quan chức bị chỉ trích “câu view”, “tự đánh bóng tên tuổi” hoặc sử dụng nội dung phản cảm để tăng tương tác. Đầu năm nay, Tân Hoa Xã từng lên tiếng chỉ trích xu hướng một số livestream quảng bá nông nghiệp dùng trang phục hở hang hoặc tạo dáng gợi cảm để thu hút lượt xem.

Lin Yangduo, một bí thư chi bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản tại tỉnh Chiết Giang từng gây chú ý trên mạng năm 2025 với một video quay cảnh dùng bắp tay bóp quả hồng trong khi mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó sát. Ảnh: Douyin.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng các cán bộ cấp cơ sở đang chịu áp lực lớn trong việc tìm cách vực dậy kinh tế địa phương. Chu Chaoxin, một nhân vật truyền thông nổi tiếng tại Trung Quốc, nhận định nhiều vùng nông thôn thiếu nguồn lực nên video ngắn và livestream trở thành cơ hội hiếm để đưa hình ảnh làng quê, du lịch và ẩm thực địa phương tiếp cận du khách trẻ. Theo ông, miễn không vi phạm pháp luật, những nỗ lực này không nên bị chỉ trích quá mức.