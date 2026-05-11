Màn lau đũa bằng quất của người đàn ông Trung Quốc gây 'sốt' mạng

Tại một quán bánh cuốn bình dân ở Hà Nội, Hoàng Ba dùng quất chà lên đũa trước bữa ăn. Thói quen ăn uống "như người bản địa" của anh gây bất ngờ trên mạng xã hội.

Hoàng Ba chụp ảnh cùng chủ quán ăn ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Trong một quán bánh cuốn Cao Bằng ở ngõ nhỏ Hà Nội hồi tháng 3, Hoàng Ba (41 tuổi, đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc) vừa trò chuyện bằng tiếng Trung với người xem qua máy quay, vừa gọi món như khách quen.

Chiếc bàn nhỏ được lấp kín bởi đĩa bánh cuốn nóng, bát nước dùng cùng ớt, quất... Người đàn ông ngoại quốc lấy một quả quất chà nhẹ lên đôi đũa, khiến người xem bất ngờ vì tác phong "chuyên nghiệp" như người Hà Nội.

"Nhiều người bảo tôi là 'địa phương hơn cả người địa phương'. Tôi biết là có chút phóng đại, nhưng cũng hiểu đó là một hình thức đánh giá cao từ người xem Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui và thực sự được chào đón", Hoàng Ba chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hoàng Ba dùng quất chà lên đũa, lấy đồ ăn kèm một cách "sành sỏi". Ảnh: NVCC.

Hoàng Ba cho biết anh đến Việt Nam lần đầu vào năm 2008. Ban đầu, chuyến đi đơn giản chỉ để gặp bạn gái, người sau này trở thành vợ anh. Nhưng cảm giác quen thuộc của Hà Nội khiến anh ở lại lâu hơn dự tính.

"Tôi lớn lên trong những con hẻm ở Bắc Kinh. Khi tới Hà Nội, tôi thấy bầu không khí ở đây khá giống quê hương nên cảm thấy rất gần gũi", anh kể.

Sau 18 năm sống tại Việt Nam, Hoàng Ba duy trì kênh video ghi lại những trải nghiệm đời thường quanh ẩm thực, đường phố và cuộc sống Hà Nội. Những video của anh thường không cầu kỳ, chủ yếu là cảnh ghé quán ăn nhỏ, trò chuyện với chủ quán, thử món mới rồi chia sẻ cảm nhận trực tiếp.

Trong nhiều video, cư dân mạng tiếp tục chú ý tới thói quen dùng quất hoặc chanh lau đũa trước bữa ăn của anh.

Hoàng Ba cho biết câu chuyện bắt đầu từ một lần ăn ở quán vỉa hè. Khi đó, anh dùng khăn giấy lau đũa như thường lệ thì một người đàn ông Việt Nam nghe thấy anh nói tiếng Trung đã chủ động bắt chuyện và gợi ý dùng chanh để làm sạch đũa. Người này hướng dẫn Hoàng Ba vắt chanh vào bát phở trước, rồi dùng phần vỏ để "lau" đũa.

Từ một mẹo nhỏ trên bàn ăn, Hoàng Ba dần học thêm nhiều "kỹ năng" khác trong ẩm thực Việt, đặc biệt là cách pha nước chấm theo khẩu vị riêng. Anh kể mình từng mất gần 5 năm mới quen được mắm tôm, nhưng giờ có những món "thiếu mắm tôm là thiếu linh hồn".

Điều khiến Hoàng Ba ấn tượng nhất ở đồ ăn Việt là cảm giác tươi và nhiều tầng hương vị. Theo anh, cùng một món ăn nhưng miền Bắc, miền Trung hay miền Nam đều có cách nêm nếm khác nhau, khiến việc khám phá ẩm thực luôn thú vị.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tháng 2/2026, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% và là mức cao nhất từ trước tới nay trong cùng kỳ.

Trong đó, riêng khách Trung Quốc đại lục đến Việt Nam trong tháng 4 đạt 449.524 lượt, dẫn đầu lượng khách quốc tế tới Việt Nam. Cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc hiện là một trong hai thị trường liên tục dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay.

LƯỢNG KHÁCH TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC ĐẾN VIỆT NAM 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Lượng khách Lượt 487.557 463.147 482.587 449.524