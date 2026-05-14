Côn Minh 'đau đầu' vì mùa phượng tím

Mỗi mùa phượng tím, Côn Minh (Trung Quốc) lại thu hút "biển người" đổ về check-in. Sắc hoa giúp du lịch bùng nổ, nhưng cũng đẩy thành phố vào bài toán quá tải khó giải..

Sắc tím rực rỡ ở Côn Minh hút du khách đổ xô đến check-in. Ảnh: @dnthmnh.

2 triệu người đổ về một con đường dài chưa đầy 2 km. Có ngày, khoảng 300.000 người chen chúc trên cùng một tuyến phố. Hơn 1.150 lượt cảnh sát được huy động, khu vực lân cận thu về 72 triệu nhân dân tệ, trong khi hashtag #lánhuāyíng (hoa phượng tím) đạt 5 tỷ lượt hiển thị, theo số liệu Tân Hoa Xã thu thập.

Đó không phải số liệu của một sự kiện toàn cầu, mà là “thành tích” của Giáo Trường Trung Lộ, con phố nổi tiếng nhất Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc mỗi mùa phượng tím tháng 4-5.

Năm nay, lượng khách đổ về Côn Minh “săn” phượng tím tiếp tục đạp đổ nhiều kỷ lục trước đó, có thời điểm mật độ tại khu vực lõi lên tới 8 người/m2. Một con phố vốn yên tĩnh nay trở thành điểm check-in khổng lồ, nơi sắc tím càng rực rỡ, áp lực lên hạ tầng càng lớn.

Trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động (1-5/5), đại lộ hoa phượng tím trên đường Giao Xương ở Côn Minh chứng kiến ​​lượng khách tham quan tăng đột biến. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Sức hút khó cưỡng

Phượng tím không phải loài cây bản địa của Trung Quốc. Năm 1984, Viện Thực vật học Côn Minh mang 10 hạt giống từ Algeria về trồng thử. Đến năm 2003, quận Ngũ Hoa đưa 240 cây vào phố Giáo Trường. Hiện tuyến đường có 551 cây, tạo nên “đại lộ phượng tím” nổi tiếng của thành phố.

Trước năm 2019, nơi này chủ yếu là điểm dừng chân của người dân địa phương. Vài năm gần đây, các video và hình ảnh phủ sắc tím trên Douyin, Xiaohongshu, Weibo đã biến Giáo Trường Trung Lộ thành điểm check-in “nhất định phải đến” của giới trẻ Trung Quốc.

Năm 2026, cơn sốt không chỉ nằm trên mạng xã hội. Dọc tuyến phố, các dịch vụ ăn theo mùa hoa mọc lên nhanh chóng. Du khách có thể thuê người chụp ảnh tại chỗ, dùng ô tím, ghế gấp, tấm hắt sáng hoặc các đạo cụ được chuẩn bị sẵn để có bộ ảnh đẹp hơn.

Một du khách từ Phúc Kiến tên Đinh Nhan cho biết cô sẵn sàng trả tiền để có bộ ảnh ưng ý. “Đi chơi ai chẳng muốn có những bức ảnh đẹp”, cô nói.

Nhiều hoạt động chụp ảnh, bán hàng, giải trí tràn ra đường trên phố Giáo Trường Trung Lộ, Côn Minh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Sở Du lịch thành phố, trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động 5 ngày (1-5/5), riêng khu vực lõi đường Giáo Trường ghi nhận 717.800 lượt khách. Trong khi đó, toàn bộ quận Ngũ Hoa “bùng nổ” với 2,17 triệu lượt khách, tăng trưởng chóng mặt 64,26% so với cùng kỳ, kéo theo tổng doanh thu du lịch lên tới 17,85 tỷ nhân dân tệ, tăng 84,21%. Ngày cao điểm, con phố chỉ dài 2 km phải “gồng mình” chịu đựng lượng người bằng cả một sân vận động.

Thôi Uy, chiến sĩ quản lý đô thị phố Liên Hoa, thừa nhận: “Lượng khách tăng gấp 5-7 lần ngày thường, nhìn dòng người chen nhau chụp ảnh dưới lòng đường mà thót tim”.

Mật độ tại khu vực lõi lên tới 8 người/m2 lúc cao điểm. Ảnh: yunnan.cn.

Nỗi lo từ "cơn sốt"

Sự tăng trưởng "nóng" về lượng khách đặt ra những thách thức lớn cho bộ máy quản lý đô thị của Côn Minh, biến "chuyện vui" thành "nỗi lo" không nhỏ.

Con đường rộng chưa đầy 20 m, ngày thường vắng vẻ, bỗng thành nơi “người chen người, xe chen xe”. Du khách tràn xuống lòng đường tìm góc chụp, bất chấp nguy hiểm, biến nơi đây thành "phố đi bộ bất đắc dĩ". Xe máy, ôtô, hàng rong chen chúc, tiềm ẩn va chạm. Cảnh sát liên tục phải nhắc nhở việc dùng flycam giữa khu đông người.

Chưa hết, các dịch vụ tự phát mọc lên thiếu kiểm soát, nhiều dịch vụ dựng thang, thậm chí giàn giáo, rào chắn để có góc đẹp nhất để thu tiền du khách (từ 20 đến 50 nhân dân tệ/lượt, tương đương 77.000 - 195.000 đồng)). Không chỉ làm xấu cảnh quan, điều này còn gây bức xúc, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.

Trước áp lực khổng lồ, chính quyền thành phố Côn Minh tung ra những giải pháp quyết liệt "giải cứu mùa hoa". Theo thông tin từ Cục Công an quận Ngũ Hoa, từ tháng 4, toàn lực lượng chủ động triển khai mô hình “Cảnh sát đường hoa” (花街警务), liên kết chặt chẽ với các ban ngành để tuần tra, kiểm soát và xử lý các tình huống phát sinh.

Sắc hoa nhuộm tím cả con phố. Ảnh: @dnthmnh.

Các biện pháp mạnh về giao thông cũng được áp dụng triệt để. Chiến thuật “nội khống, ngoại đạo” được kích hoạt, phong tỏa các tuyến phố lõi trong khung giờ cố định, kết hợp phân luồng giao thông từ xa. Hơn 300 cảnh sát và nhân viên an ninh mỗi ngày được huy động túc trực.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng bố trí hệ thống 18 điểm cấp cứu và trạm hỗ trợ du lịch dọc tuyến phố.

Không chỉ dừng lại ở công tác đảm bảo an ninh trật tự, thành phố còn hướng đến việc kéo dài chuỗi giá trị du lịch. Các hoạt động như xe buýt 2 tầng ngắm hoa, các quầy hàng lưu niệm và cà phê chủ đề tím ra đời, vừa giúp giải tỏa áp lực lòng đường, vừa khuyến khích du khách ở lại trải nghiệm nhiều hơn thay vì chỉ chụp ảnh rồi đi.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi từ mô hình du lịch “check-in, chụp ảnh” sang một mô hình trải nghiệm toàn diện và bền vững hơn trong tương lai.