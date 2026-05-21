Loài cò hiếm được sinh ra ở vườn thú Thái Lan

Sau hơn 40 năm gần như biến mất ngoài tự nhiên ở Thái Lan, loài già đẫy lớn vừa được nhân giống thành công, đánh dấu bước tiến lớn trong bảo tồn động vật hoang dã.

Hình ảnh chim non Tuam được Vườn thú mở Khao Kheow chia sẻ ngày 18/5.

Ngày 18/5, Vườn thú mở Khao Kheow ở tỉnh Chon Buri (Thái Lan) thông báo một cột mốc hiếm có trong công tác bảo tồn động vật hoang dã. Một cá thể già đẫy lớn (còn gọi là cò sói, tên tiếng Anh là Greater Adjutant) đã nở thành công sau quá trình ấp nhân tạo và chăm sóc đặc biệt.

Bangkok Post cho biết chim non được đặt tên là Tuam, hiện 39 ngày tuổi. Cá thể này được ấp trứng nhân tạo và nuôi dưỡng bằng tay tại vườn thú ở Chon Buri. Đây là lần đầu tiên Tổ chức Công viên Động vật học Thái Lan nhân giống thành công loài cò quý hiếm này trong điều kiện nuôi nhốt.

Theo truyền thông Thái Lan, già đẫy lớn là loài cò lớn từng xuất hiện ngoài tự nhiên tại nước này nhưng được cho là đã biến mất hơn 40 năm qua. Hiện chúng nằm trong nhóm động vật nguy cấp với số lượng ngoài tự nhiên rất ít.

Chim non Tuam trong thời gian vừa được ấp nở thành công.

Ông Narongwit Chotchoy, Giám đốc vườn thú, cho biết Tuam được sinh ra từ cặp cò sinh sản duy nhất tại Thái Lan hiện nay. Vì loài này mỗi năm chỉ đẻ 1-2 trứng và tỷ lệ nở thấp, đội ngũ chăm sóc quyết định can thiệp sau khi phát hiện chim bố mẹ ấp trứng không ổn định.

Quả trứng được phát hiện hôm 8/3, sau đó được chuyển vào lồng ấp để tăng khả năng sống sót. Do hạn chế về thiết bị, nhân viên phải tự tay xoay trứng liên tục suốt 34 ngày trước khi chim non nở vào ngày 10/4.

Ông Narongwit gọi đây là "nỗ lực cứu sống" kéo dài nhiều tuần, đòi hỏi nhân viên và bác sĩ thú y theo dõi sát từng giai đoạn phát triển của trứng.

Vườn thú mở Khao Kheow cho biết công chúng hiện có thể theo dõi hành trình trưởng thành của chim non qua các kênh truyền thông của vườn thú. Đây cũng là cách đơn vị này lan tỏa sự quan tâm và nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm tại Thái Lan.

Hiện tại, chim non đã được 39 ngày tuổi, được ra môi trường bên ngoài.

Sự kiện này giúp Vườn thú mở Khao Kheow trở thành cơ sở thứ tư trên thế giới nhân giống thành công loài già đẫy lớn trong điều kiện nuôi nhốt, sau 3 đơn vị khác ở Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Suchart Chomklin đánh giá đây là dấu mốc quan trọng với công tác bảo tồn động vật hoang dã của nước này. Ông dành lời khen cho đội ngũ bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc động vật đã tham gia dự án.

Những ngày gần đây, hình ảnh Tuam xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội tại Thái Lan. Nhiều người gọi chú cò non là "hy vọng mới" cho hành trình đưa loài chim quý hiếm này trở lại tự nhiên sau nhiều thập kỷ biến mất.