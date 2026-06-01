Khách Nga tăng tốc kỷ lục tại Việt Nam, có thể 'soán ngôi' Trung Quốc?

Sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay thẳng, chính sách thị thực thuận lợi và nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày đang đưa khách Nga trở lại Việt Nam với tốc độ chưa từng có.

Trong 4 tháng đầu năm, Nga là thị trường gửi khách lớn thứ 3 của Việt Nam với khoảng 504.000 lượt, chỉ sau Trung Quốc (1,85 triệu lượt) và Hàn Quốc (1,65 triệu lượt). Cục Du lịch Quốc gia đánh giá lượng khách Nga tăng gần 300% so với cùng kỳ năm trước, trở thành một trong những điểm sáng của du lịch quốc tế năm nay.

So với khoảng 680.000 lượt khách Nga trong năm 2025, lượng khách từ thị trường này trong 4 tháng qua đang tiến gần mốc của cả năm trước. Trong khi đó, năm 2025 đã có hơn 40.000 lượt khách Việt Nam đến Nga, với hai điểm đến được ưa chuộng nhất là Matxcova và Saint Petersburg.

"Những con số này không chỉ phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 mà còn cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của Nga trong cơ cấu thị trường khách quốc tế của Việt Nam", Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhận định.

LƯỢNG KHÁCH NGA ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2018-THÁNG 4/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 4 tháng năm 2026 Lượt khách Lượt khách 606.637 646.524 0 0 39.921 125.611 232.312 689.714 504.389

Từ top 8 vươn lên top 5

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nga. Quốc gia này hiện là thị trường khách châu Âu lớn nhất của du lịch Việt Nam, cũng là nhóm khách chất lượng cao với thời gian lưu trú dài. Đây cũng là nhóm khách có mức chi tiêu tốt và xu hướng nghỉ dưỡng dài ngày ngày càng rõ nét.

Khác với nhiều thị trường quốc tế thường tập trung vào các chuyến đi ngắn ngày, du khách Nga có xu hướng lưu trú nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng tại các điểm đến ven biển của Việt Nam để tránh mùa đông khắc nghiệt. Một bộ phận lựa chọn hình thức làm việc từ xa kết hợp nghỉ dưỡng dài hạn.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế phù hợp với nhu cầu của du khách Nga như khí hậu nhiệt đới ấm áp quanh năm, bờ biển đẹp, hệ thống nghỉ dưỡng chất lượng cao, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và sự thân thiện của người dân.

Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng và Mũi Né từ lâu đã là những điểm đến quen thuộc của khách Nga nhờ khí hậu ấm áp, bờ biển dài, hạ tầng nghỉ dưỡng phát triển và chi phí cạnh tranh.

Theo đại diện Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, chỉ trong vòng một năm, Nga đã từ vị trí thứ 8 vươn lên thứ 5 trong số các thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Đáng chú ý, lượng khách Nga đến Việt Nam hiện đã vượt mức trước đại dịch Covid-19.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp thị trường Nga phục hồi nhanh là sự khôi phục của mạng lưới hàng không. Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, trong mùa cao điểm từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm, mỗi tuần có khoảng 40-50 chuyến bay từ các địa phương của Nga đến Việt Nam. Ngay cả trong mùa thấp điểm, tần suất vẫn duy trì ở mức 15-20 chuyến mỗi tuần.

Ông Nikita Kondratiev, Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, cho biết từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, số chuyến bay giữa hai nước đã tăng thêm khoảng 6-7 chuyến mỗi tuần. Hiện có 25 địa phương của Nga đang khai thác các tuyến bay tới Việt Nam.

Tuy nhiên, cả phía Việt Nam và Nga đều cho rằng năng lực kết nối hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thực tế của thị trường. Các chuyên gia nhận định việc mở thêm các đường bay thẳng thường lệ song song với các chuyến bay charter sẽ là điều kiện tiên quyết nếu muốn tiếp tục gia tăng lượng khách trong những năm tới.

Việc kết nối trực tiếp nhiều thành phố của Nga với các trung tâm du lịch Việt Nam không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí di chuyển mà còn tạo niềm tin cho các doanh nghiệp lữ hành khi xây dựng sản phẩm dài hạn.

"Nút thắt"

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển thị trường Nga giai đoạn tới là việc mở rộng danh mục sản phẩm du lịch.

Thay vì chỉ tập trung vào nghỉ dưỡng biển, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đang hướng tới những phân khúc có khả năng chi tiêu cao hơn như nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe, golf, du lịch văn hóa, MICE và các chương trình hội nghị dành cho doanh nghiệp Nga.

Song song với đó là nhu cầu đào tạo đội ngũ nhân lực sử dụng tiếng Nga, tăng cường hoạt động xúc tiến trực tiếp, tổ chức các đoàn khảo sát điểm đến và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số.

Một số địa phương miền Bắc đang tích cực xúc tiến đón khách Nga, trong đó có Lào Cai và Quảng Ninh.

Lào Cai kỳ vọng trở thành điểm đến mới của khách Nga nhờ lợi thế về khí hậu, thiên nhiên và văn hóa bản địa. Địa phương sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng với Sa Pa, Fansipan, Bắc Hà, Ý Tý, Bát Xát, Nghĩa Đô và Mù Cang Chải.

Ngoài ra, khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan núi non hùng vĩ, ruộng bậc thang, biển mây cùng các sản phẩm trekking, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và trải nghiệm cộng đồng cũng là lợi thế của Lào Cai.

Trong khi đó, Quảng Ninh đang tăng tốc trong "cuộc đua" thu hút khách Nga với lợi thế về cảnh quan di sản, hạ tầng du lịch đồng bộ và hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp.

Không chỉ sở hữu vịnh Hạ Long, địa phương còn có hệ thống sân bay, cảng biển, cao tốc kết nối thuận lợi cùng mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng và du thuyền lưu trú quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của dòng khách có khả năng chi tiêu cao.

"Mục tiêu của tỉnh là từng bước đưa Quảng Ninh trở thành lựa chọn mới của du khách Nga bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Nha Trang, Phú Quốc hay Mũi Né", đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương cho hay.

Bên cạnh hàng không, thị thực và thanh toán được xem là hai vấn đề cần sớm được giải quyết để thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng việc tạo thuận lợi hơn nữa về thủ tục nhập cảnh, đặc biệt với khách Nga đi theo đoàn và khách sử dụng các chuyến bay charter, sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Ở chiều ngược lại, Nga đã nâng thời gian lưu trú đối với thị thực điện tử dành cho công dân Việt Nam từ 16 ngày lên 30 ngày, đồng thời nghiên cứu cơ chế miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam đi theo đoàn.

Một thách thức khác là thanh toán xuyên biên giới. Đại sứ Đặng Minh Khôi cho hay cần sớm tạo điều kiện để khách Nga có thể thanh toán các dịch vụ như khách sạn và tour du lịch ngay từ Nga. Việc kết nối hệ thống ngân hàng Nga với nền tảng thanh toán QR của Việt Nam được xem là giải pháp thực tế nhằm tháo gỡ rào cản này.

Phía Nga cho biết cũng đang thúc đẩy nhiều giải pháp thanh toán dành cho khách du lịch tại Việt Nam và mong muốn phối hợp với các đối tác Việt Nam để mở rộng khả năng tiếp cận của du khách.

"Tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước còn rất lớn. Nếu tháo gỡ được những khó khăn hiện nay, lượng khách du lịch hai chiều sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới", Đại sứ Đặng Minh Khôi nói.