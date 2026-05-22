Lào Cai muốn tổ chức giải leo 100 ruộng bậc thang Mù Cang Chải mỗi năm

Sau lần đầu tổ chức thu hút hàng trăm vận động viên và du khách, giải leo ruộng bậc thang "Dấu chân mùa nước đổ" ở Mù Cang Chải được định hướng trở thành sản phẩm du lịch hàng năm.

Các vận động viên leo ruộng bậc thang tại Mù Cang Chải, Lào Cai, ngày 1/5. Ảnh: Cắt từ video.

Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai vừa giao Đảng ủy UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng giải leo ruộng bậc thang "Dấu chân mùa nước đổ" tại xã Mù Cang Chải trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thường niên quy mô cấp tỉnh.

Theo định hướng, địa phương sẽ từng bước chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức, đẩy mạnh quảng bá và truyền thông số, xây dựng thương hiệu riêng cho mùa nước đổ - thời điểm được xem là đẹp nhất trong năm ở vùng ruộng bậc thang Tây Bắc. Lào Cai kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch mới, tăng sức hút với du khách trong nước và quốc tế, qua đó lan tỏa mạnh hơn thương hiệu du lịch Mù Cang Chải.

Trước đó, sáng 1/5, UBND xã Mù Cang Chải lần đầu tổ chức giải leo ruộng bậc thang trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và chương trình du lịch "Mùa nước đổ" năm 2026.

Cuộc thi diễn ra tại thôn Háng Đăng Dê, thu hút gần 300 người tham gia, trong đó có khoảng 20 nữ vận động viên, cùng hơn 200 du khách trong và ngoài nước.

Các thí sinh phải vượt thử thách leo thẳng qua 100 thửa ruộng bậc thang, mỗi bậc cao trung bình 1,5 m, có đoạn gần 1,8 m. Địa hình bùn trơn khiến nhiều người phải bỏ giày, thậm chí tháo cả găng tay vì càng sử dụng càng dễ trượt ngã.

Các thí sinh chinh phục những thửa ruộng bậc thang cao từ 1,5-1,8 m tại Mù Cang Chải, Lào Cai, ngày 1/5. Ảnh: BTC cung cấp.

Kết thúc giải, ban tổ chức trao một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao qua các vòng thi.

Người giành chức vô địch là Vàng A Dê, ở thôn Sáng Nhù, xã Mù Cang Chải. Là người Mông và chưa từng tham gia giải chạy nào trước đây, anh hoàn thành thử thách vượt 100 thửa ruộng trong 3 phút 30 giây. Thành tích hơn 3 phút được đánh giá vượt trội so với nhiều vận động viên có kinh nghiệm chạy địa hình.

Ông Giàng A Tạng, Phó chủ tịch xã Mù Cang Chải, cho biết khu vực thôn Háng Đăng Dê được lựa chọn nhờ địa hình đa dạng, gồm ruộng khô, ruộng có nước và ruộng đã cày bừa, tạo độ khó tăng dần cho người tham gia.

Theo ông, cuộc thi nhằm tạo ra hoạt động thể thao gắn với đặc trưng canh tác của Mù Cang Chải, giúp người tham gia vừa trải nghiệm thiên nhiên vừa hiểu hơn về đời sống sản xuất của người dân địa phương.

Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình, hướng tới phân hạng nam - nữ, chuyên nghiệp và bán chuyên, với mục tiêu phát triển thành hoạt động thường niên.

Sự kiện cũng góp phần tạo sức bật cho du lịch địa phương trong dịp lễ 30/4-1/5. Theo thống kê, xã Mù Cang Chải đón khoảng 12.600 lượt khách, trong đó có hơn 2.100 khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 30 tỷ đồng .

Nữ runner Trà My về đích cuối cùng trong cuộc thi leo ruộng bậc thang tại Mù Cang Chải, Lào Cai, ngày 1/5. Ảnh: BTC cung cấp.

Clip 300 người leo ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải Cuộc thi chạy tại khu vực Háng Đăng Dê, Mù Cang Chải, Lào Cai, thu hút sự chú ý sáng 1/5 bởi địa hình đầy thử thách trên ruộng bậc thang.