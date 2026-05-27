Tôi đến ngôi làng đổi đời nhờ trào lưu 'kiếp này cài hoa lên tóc'

Tưởng chỉ là cách làm đẹp từ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, tôi bất ngờ khi đến làng chài Tuyền Châu, Trung Quốc, nơi tục cài hoa lên tóc đã trở thành di sản và giúp người dân đổi đời.

Tôi ngỡ ngàng khi đến Tuyền Châu và phát hiện ra cài hoa trên tóc không phải là trend nhất thời.

"Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa", câu nói từng phủ kín mạng xã hội Trung Quốc rồi lan sang Việt Nam, kéo theo hàng nghìn bức ảnh những cô gái búi tóc cao, cài kín hoa rực rỡ trên đầu.

Giống nhiều người, tôi từng nghĩ đây chỉ là một trào lưu làm đẹp nhất thời, nổi lên sau khi diễn viên nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với bộ ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa Tuyền Châu hồi năm 2023.

Cho đến khi có mặt ở một ngôi làng chài nhỏ ven biển thuộc Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, tôi mới hiểu phía sau câu nói ấy là cả một câu chuyện dài hơn nhiều về ký ức, tín ngưỡng và cách một vùng đất bình dị bỗng trở thành điểm đến được tìm kiếm khắp Trung Quốc.

Diễn viên hàng đầu Trung Quốc - Triệu Lệ Dĩnh từng gây sốt với hình ảnh cài hoa lên tóc theo văn hóa Tuyền Châu. Ảnh: Shang Cheng Shi.

Nếp sống lâu đời sau những bông hoa trên tóc

Tôi là Đặng Văn Hải (sinh năm 1997, ngụ Hải Dương), đến Tuyền Châu vào cuối tháng 4 trong chuyến khám phá Phúc Kiến kéo dài một tuần cùng đoàn xúc tiến du lịch địa phương. Tôi từng đến Tuyền Châu một lần trước đó, nhưng phải đến chuyến này mới có dịp thực sự khám phá ngôi làng chài gắn với tục cài hoa nổi tiếng.

Trước chuyến đi, tôi từng nghĩ nơi này sẽ đông đúc, thiên về phục vụ khách du lịch và mang cảm giác thương mại hóa. Nhưng thực tế khác hẳn. Ngôi làng khá nhỏ, nằm sát biển. Những ngôi nhà thấp san sát nhau. Các con ngõ ngắn nối ra bờ biển.

Giữa không gian đó, điều khiến tôi chú ý nhất là người dân địa phương. Những bà cụ bán hàng ven đường, cô lao công hay người phụ nữ đang chuẩn bị đồ ăn đều cài hoa trên tóc. Họ không cài nhiều như du khách đến trải nghiệm. Thường chỉ vài bông nhỏ trên búi tóc sau đầu. Nhưng cách họ xuất hiện tự nhiên giữa nhịp sống thường ngày khiến tôi hiểu ngay đây không phải "màn hóa trang" phục vụ khách đến chơi.

Nữ giới ở Tuyền Châu từ người già đến trẻ nhỏ đều cài hoa lên tóc mỗi ngày.

Người dân kể tục cài hoa lên tóc đã có từ rất lâu, từ thời Tống. Khi ấy, đàn ông trong làng thường xuyên ra khơi đánh cá. Phụ nữ ở nhà quán xuyến gia đình, sơ chế hải sản và chờ người thân trở về. Họ cài hoa trước hết để làm đẹp cho bản thân, sau đó gửi gắm thêm một mong ước giản dị: cầu bình an cho những chuyến ra khơi và mong người thân trở về thuận lợi.

Khi nghe câu chuyện ấy, tôi thấy bất ngờ.

Bởi trước đó, tôi từng nghĩ câu "kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa" là ý nghĩa gốc của phong tục này. Nhưng với người dân ở đây, hoa trên tóc vốn là lời cầu bình an đã tồn tại từ rất lâu, trước cả khi mạng xã hội biết đến nơi này. Chính điều đó khiến trải nghiệm trở nên thú vị và có chiều sâu hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu.

Ngày trước, phụ nữ trong làng chủ yếu cài hoa tươi. Gia đình khá giả chọn những loại hoa đẹp và cầu kỳ hơn, còn người bình dân dùng những bông hoa quen thuộc trồng quanh nhà. Về sau, để tiện bảo quản và dùng được lâu hơn, hoa tươi dần được thay bằng hoa khô, hoa nhựa hoặc các chất liệu khác.

Những trải nghiệm ở Tuyền Châu khiến tôi vừa bất ngờ vừa thú vị.

Trong lần trải nghiệm của tôi, những bông hoa trên tóc cũng là hoa nhựa, loại phổ biến ở phần lớn cửa tiệm trong làng hiện nay.

Năm 2008, "tục lệ của phụ nữ Tầm Phố", nổi bật là kiểu tóc cài hoa "trâm hoa vi", được Quốc vụ viện Trung Quốc đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cho thấy đây không chỉ là một xu hướng làm đẹp nổi lên nhờ mạng xã hội, mà là một nếp sống lâu đời, được ghi nhận và bảo tồn chính thức.

Ngôi làng nhỏ đổi đời

Người dân kể với tôi, trước khi hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện và lan truyền mạnh từ năm 2023, khách đến đây chủ yếu là người trong tỉnh Phúc Kiến. Sau này mọi thứ thay đổi rất nhanh.

Lượng khách bắt đầu tăng lên rõ rệt. Không chỉ du khách từ các tỉnh khác ở Trung Quốc mà cả Hoa kiều sống ở nước ngoài cũng tìm về. Nhiều người rời quê từ rất lâu, nhưng khi thấy ngôi làng của ông bà mình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, họ muốn quay lại để tận mắt trải nghiệm văn hóa từng gắn với gia đình.

Tôi chứng kiến không ít người nước ngoài đến Tuyền Châu và thích thú với văn hóa cài hoa lên tóc.

Ngay trong chuyến đi, tôi cũng bắt gặp khá nhiều du khách nước ngoài. Có cả những nhóm bạn trẻ phương Tây kiên nhẫn ngồi trước cửa tiệm để được cài hoa rồi chụp ảnh cùng người dân địa phương.

Du lịch kéo theo những thay đổi dễ thấy. Các cửa tiệm cho thuê trang phục và cài hoa mọc lên nhiều hơn. Người dân trước đây chỉ sống bằng nghề bám biển nay có thêm nguồn thu mới từ dịch vụ du lịch. Một gói trải nghiệm khá đơn giản, gồm cài hoa và thuê đồ, dao động khoảng 40-60 tệ (khoảng 150.000-240.000 đồng).

Cơn sốt cài hoa lên tóc dù hot cách đây vài năm, nhưng lượng khách du lịch đổ về Tuyền Châu không giảm sút, trái lại ngày càng tăng.

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn là cách ngôi làng giữ được nhịp sống riêng dù khách ngày càng đông. Nó không mang cảm giác bị biến thành điểm check-in. Phía sau con phố nhộn nhịp vẫn là những lối nhỏ nơi người dân sinh hoạt thường ngày. Người ta vẫn cài hoa như một phần của cuộc sống, không phải để biểu diễn cho ai.

Có lẽ đó là lý do tôi muốn quay lại. Đi sâu hơn vào những ngõ nhỏ phía sau con phố đông khách nhất, nhìn kỹ hơn đời sống thường ngày của những người phụ nữ vẫn bắt đầu buổi sáng bằng việc búi tóc và cài lên đó vài bông hoa nhỏ.