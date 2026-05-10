Đảo du lịch từ chối tàu ổ dịch Hanta: 'Chúng tôi không phải bãi rác'

Kế hoạch tiếp nhận tàu du lịch Hondius có ổ dịch virus Hanta khiến người dân đảo Tenerife (Tây Ban Nha) dậy sóng, khi nỗi lo dịch bệnh khơi lại ký ức Covid-19.

Ngày 8/5, một nhân viên chuẩn bị khu vực tiếp nhận tàu du lịch Hondius tại cảng Granadilla, đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Ảnh: Visual China.

“Chúng tôi không phải bãi rác” là khẩu hiệu vang lên trong cuộc biểu tình của công nhân cảng và người dân Tenerife trước thời điểm tàu du lịch MV Hondius dự kiến cập cảng Granadilla vào rạng sáng 11/5 (giờ địa phương), theo The Paper.

Dữ liệu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cập nhật, tàu du lịch Hondius ghi nhận 8 ca nhiễm virus Hanta, trong đó có 3 người tử vong. Con tàu chở khoảng 140 hành khách và thủy thủ đoàn đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Dù WHO khẳng định đây không phải “một phiên bản Covid-19 khác” và nguy cơ với cộng đồng vẫn ở mức thấp, nhiều cư dân Tenerife cho biết bị ám ảnh bởi ký ức phong tỏa trong đại dịch trước đây.

Năm 2020, ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được xác nhận tại Tây Ban Nha xuất hiện ở quần đảo Canary. Sau đó, hàng nghìn người từng bị cách ly tại Tenerife, biến nơi đây thành một trong những tâm điểm đầu tiên của dịch bệnh tại châu Âu.

Cảnh sát đứng gác trong cuộc biểu tình của công nhân cảng ở Santa Cruz hôm 9/5, trước khi tàu MV Hondius có ổ dịch virus Hanta cập cảng. Ảnh: Borja Suarez/Reuters.

“Người dân Canary đã chịu đựng quá nhiều chuyện, đây giống như giọt nước tràn ly”, Maria de la Luz Cedenho, một người dân địa phương, nói khi theo dõi cuộc biểu tình.

Ngày 9/5, nhiều công nhân cảng tập trung trước tòa nhà quốc hội ở Santa Cruz để phản đối kế hoạch tiếp nhận tàu. Họ thổi còi, giơ biểu ngữ và yêu cầu chính quyền minh bạch hơn về nguy cơ y tế.

Joanna Batista, thành viên công đoàn công nhân cảng Tenerife, cho biết điều khiến người dân bất bình là phải làm việc tại một cảng sắp tiếp nhận tàu có dịch mà “không có đủ thông tin hay biện pháp an toàn đặc biệt”.

Không khí căng thẳng càng gia tăng khi Fernando Clavijo, lãnh đạo quần đảo Canary, tuyên bố phản đối việc tàu cập cảng, dù chính phủ trung ương Tây Ban Nha vẫn có quyền quyết định cuối cùng trong các vấn đề y tế công cộng.

Một số người dân thậm chí lo ngại chuột trên tàu có thể mang mầm bệnh vào đảo. Tuy nhiên, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết các cuộc kiểm tra không phát hiện loài gặm nhấm nào trên tàu và khả năng chuột từ tàu vào bờ là “không thực tế”.

Trong khi đó, WHO và chính phủ Tây Ban Nha liên tục tìm cách trấn an dư luận. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, đã trực tiếp đến Tenerife để giám sát công tác sơ tán và nhấn mạnh nguy cơ hiện tại “vẫn ở mức thấp”.

Các tàu neo tại cảng Granadilla, nơi tàu MV Hondius chở gần 150 người dự kiến cập bến trong những ngày tới. Ảnh: Borja Suarez/Reuters.

Theo kế hoạch, tàu Hondius sẽ neo đậu ngoài khơi thay vì cập bến trực tiếp. Hành khách được đưa lên bờ bằng thuyền nhỏ, sau đó di chuyển bằng phương tiện cách ly đến sân bay hoặc cơ sở y tế.

Tổng giám đốc WHO cho biết hành khách sẽ được giữ tách biệt hoàn toàn với cộng đồng địa phương trước khi hồi hương.

“Các bạn sẽ không gặp họ. Gia đình các bạn cũng sẽ không gặp họ”, ông nói trong thông điệp gửi cư dân Tenerife.

Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan và một số quốc gia châu Âu đã lên kế hoạch điều máy bay đưa công dân về nước. CDC Mỹ cũng cử nhóm chuyên gia dịch tễ đến Tenerife để đánh giá nguy cơ với các hành khách người Mỹ trước khi đưa họ tới Nebraska theo dõi y tế trong 42 ngày.

Theo công ty Oceanwide Expeditions, nhóm hành khách đông nhất trên tàu đến từ Philippines, Anh, Mỹ, Tây Ban Nha và Hà Lan.