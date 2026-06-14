Ngọn núi 'xước như mèo cào' gây chú ý ở Ninh Bình

Những vệt xước kéo dài từ đỉnh xuống chân núi khiến nhiều người liên tưởng đến dấu móng vuốt khổng lồ. Khung cảnh này tại Ninh Bình đang gây "sốt" trên mạng xã hội.

Ngọn núi Mèo Cào tại Ninh Bình gây chú ý Hình ảnh như những "vết cào" khổng lồ trên ngọn núi ở Ninh Bình bỗng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Tháng 6, trong một lần đi ngang qua đầm Vân Long, Khánh Vy (31 tuổi, ngụ Ninh Bình) bất ngờ trước khung cảnh hiện ra dưới nắng chiều. Giữa mặt nước phẳng lặng như gương, ngọn núi đá vôi sừng sững nổi lên với những đường vân kéo dài từ đỉnh xuống chân núi. Từ xa nhìn lại, các vệt đá hiện rõ như những vết cào khổng lồ hằn trên sườn núi, tạo nên một cảnh tượng vừa lạ mắt, vừa ấn tượng. Dù đã nhiều lần đi qua địa điểm này, Khánh Vy vẫn sững sờ trước cảnh đẹp.

"Điều khiến tôi thích ở nơi này là vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình. Đến đây có cảm giác như được trở về với một nhịp sống chậm và những ký ức hồi nhỏ", Vy nói với Tri Thức - Znews.

Sau khi đăng tải hình ảnh này lên mạng xã hội, cô nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy một ngọn núi có hình dáng đặc biệt đến vậy, thậm chí ví những đường vân đá trên núi như dấu vuốt của một chú mèo khổng lồ.

Đi thuyền trên đầm Vân Long, du khách dễ dàng ngắm nhìn được núi Mèo Cào. Ảnh: Blog của Rọt.

Ngọn núi xuất hiện trong video có tên núi Mèo Cào, nằm giữa vùng nước ngập của đầm Vân Long (xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình).

Tên gọi này xuất phát từ chính hình dáng đặc biệt của ngọn núi. Trên vách đá dựng đứng, những đường rãnh kéo dài từ đỉnh xuống tận chân núi tạo cảm giác như những vết cào khổng lồ hằn trên mặt đá. Từ nhiều năm nay, người dân địa phương đã gọi nơi đây là núi Mèo Cào và cái tên ấy được lưu truyền đến bây giờ.

Từ mặt nước đầm Vân Long, núi Mèo Cào hiện lên như một bức tranh thiên nhiên khổng lồ. Du khách có thể ngồi thuyền len lỏi qua những lối nước nhỏ giữa lau sậy để ngắm nhìn ngọn núi ở cự ly gần hoặc tham gia các tuyến du lịch sinh thái khám phá toàn bộ khu vực.

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long có diện tích 2.736 ha, là một trong những hệ sinh thái đầm lầy ngập nước đặc trưng hiếm thấy ở Việt Nam. Được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi và nhiều hang động tự nhiên, nơi đây là môi trường sống của nhiều loài thủy sinh, chim nước cùng quần thể voọc mông trắng quý hiếm.

Năm 2019, Vân Long được công nhận là khu Ramsar thứ 2.360 của thế giới và là khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam. Khu vực này cũng sở hữu 2 kỷ lục thiên nhiên gồm "Khu bảo tồn có đàn voọc lớn nhất Việt Nam" và "Khu vực có bức tranh tự nhiên lớn nhất Việt Nam - bức tranh núi Mèo Cào".

Khung cảnh đầm Vân Long được ví như "bức tranh thuỷ mặc". Ảnh: Blog của Rọt.

Theo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình, Vân Long được biết đến với tên gọi "vịnh không sóng" nhờ mặt nước phẳng lặng quanh năm. Khu vực này có hệ thống núi đá vôi đặc trưng với nhiều ngọn núi mang tên gọi dân gian như núi Mèo Cào, núi Mâm Xôi, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn hay núi Nghiên. Đây cũng là nơi sinh sống của quần thể voọc mông trắng lớn nhất Việt Nam, một trong những loài linh trưởng quý hiếm có tên trong Sách đỏ thế giới.

Ngoài cảnh quan đầm nước, Vân Long còn sở hữu nhiều hang động tự nhiên như hang Cá, hang Bóng, hang Chanh và hang Rùa. Du khách thường khám phá khu vực bằng thuyền nan để tham quan hệ sinh thái đất ngập nước, các dãy núi đá vôi và hang động nằm rải rác trong khu bảo tồn.

Du khách xếp hàng chờ đi thuyền tham quan Tràng An sáng 2/5. Ảnh: Đinh Hà.

Thời gian gần đây, nhiều hình ảnh về các danh thắng của Ninh Bình như Tràng An, Tam Cốc, Hang Múa hay đầm Vân Long liên tục được du khách chia sẻ, góp phần đưa Ninh Bình trở thành một trong những điểm đến nổi bật của mùa hè.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 7,2 triệu lượt khách, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1 triệu lượt, tăng hơn 53%; tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 7.700 tỷ đồng , tăng hơn 31%.

Riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Ninh Bình đón khoảng 700.000 lượt khách, thuộc nhóm địa phương thu hút đông du khách nhất cả nước. Nhiều điểm đến như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Hang Múa hay đầm Vân Long ghi nhận lượng khách tăng cao, đặc biệt vào các khung giờ sáng sớm và chiều muộn.