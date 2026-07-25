Khách Hàn Quốc tại Việt Nam đã 'thay đổi khẩu vị'

Việt Nam là điểm đến trọng điểm được khách Hàn Quốc ưa chuộng, song dòng khách đang dần mở rộng khỏi Đà Nẵng để tìm đến những địa phương mới.

Du khách Hàn Quốc đón Giáng sinh ở phố Tây Bùi Viện, TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 19/7, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) công bố Việt Nam là điểm đến đón nhiều du khách Hàn Quốc thứ 2 thế giới với 278.000 lượt khách, chỉ sau Nhật Bản (951.000 lượt). Việt Nam vượt Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Philippines và Hong Kong (Trung Quốc).

Việt Nam vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách Hàn Quốc, song phân bổ dòng khách đang chứng kiến sự thay đổi. Đà Nẵng - điểm đến truyền thống - "không còn là lựa chọn gần như duy nhất" khi du khách bắt đầu tìm đến nhiều địa phương khác.

TOP THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH ĐẾN HÀN QUỐC TRONG THÁNG 5/2026 Nguồn: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) Nhãn Nhật Bản Việt Nam Mỹ Đài Loan (Trung Quốc) Thái Lan Philippines Hong Kong (Trung Quốc) Lượt khách Lượt khách 951000 278000 100000 79000 64000 61000 59000

Thay đổi "khẩu vị"

Theo phân tích của nền tảng du lịch Hàn Quốc Yeogi Eottae về nhu cầu du lịch Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 7, dòng khách xứ kim chi không còn tập trung chủ yếu ở các thành phố quen thuộc như Đà Nẵng, Hà Nội hay Nha Trang mà bắt đầu dịch chuyển sang các điểm đến nhỏ lân cận.

Trong thời gian khảo sát, lượng khách check-in tại Quy Nhơn tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi huyện Duy Xuyên (Quảng Nam cũ) tăng gấp 4 lần.

Doanh thu lưu trú tăng nhanh hơn tốc độ tăng khách. Tại Quy Nhơn, doanh thu từ cơ sở lưu trú tăng khoảng 8 lần, còn Duy Xuyên tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Yeogi Eottae nhận định các thành phố nhỏ ngày càng hấp dẫn nhờ nằm gần những trung tâm du lịch lớn nhưng vẫn giữ được không gian và trải nghiệm bản địa. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều du khách Hàn Quốc quay lại Việt Nam nhiều lần nên có xu hướng tìm kiếm các điểm đến mới thay vì chỉ ghé những địa danh quen thuộc.

Du khách Hàn Quốc khám phá Đà Nẵng và TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm, Linh Huỳnh.

Ông Jin Hyun-wook, Trưởng nhóm kinh doanh tour của Yeogi Eottae, cho biết Việt Nam cùng Nhật Bản là hai điểm đến gần trong khu vực được người Hàn Quốc ưa chuộng. Do đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng các sản phẩm kết hợp giữa thành phố lớn và các điểm đến vệ tinh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam, cho biết Đà Nẵng vẫn là lựa chọn hàng đầu của khách Hàn Quốc nhờ mạng lưới đường bay dày đặc, hệ thống nghỉ dưỡng biển phát triển và khả năng kết nối thuận tiện với Hội An. Tuy nhiên, "khẩu vị" của du khách Hàn hiện đã đa dạng hơn trước.

Ngoài Đà Nẵng, Nha Trang thu hút khách nhờ các dịch vụ giải trí, Phú Quốc nổi lên ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp nhờ chính sách miễn thị thực. Trong khi đó, Đà Lạt, Sa Pa và Mũi Né cũng dần trở thành những điểm đến được khách Hàn quan tâm.

Du khách Hàn Quốc lần đầu ngồi sau xe máy dạo phố phường TP.HCM năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Huế muốn tham gia "cuộc đua"

Trong bối cảnh thị trường Hàn Quốc mở rộng ra ngoài Đà Nẵng, Huế đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến nhằm thu hút dòng khách này. Địa phương hiện có 1.074 cơ sở lưu trú với hơn 15.470 phòng, 88 doanh nghiệp lữ hành và gần 3.900 hướng dẫn viên đang hoạt động.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang, Hàn Quốc là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của địa phương. Thời gian qua, Huế tăng cường xúc tiến, giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và làng nghề tại Hàn Quốc, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và đối tác Hàn Quốc nhằm mở rộng thị trường.

Chương trình giới thiệu các tiết mục Nhã nhạc cung đình, trình diễn áo dài, trải nghiệm làm nón lá, nón lá sen, gói bánh nậm, bánh lọc, làm bánh ram ít, thưởng thức cơm muối cung đình, bánh ép, vả trộn tôm thịt và cà phê muối.

Các doanh nghiệp du lịch Huế cũng tổ chức các buổi kết nối B2B (Business-to-Business) với doanh nghiệp Hàn Quốc để trao đổi khả năng phát triển các sản phẩm golf, nghỉ dưỡng, MICE (du lịch kết hợp hội nghị), chăm sóc sức khỏe và du lịch di sản.

Du khách tham quan Đại nội Huế, cung An Định, điện Kiến Trung. Ảnh: Quỳnh Danh, Quốc Anh, Thiên Minh.

Theo KTO, dòng khách hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc thời gian gần đây được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính.

Thứ nhất, sự tương đồng và giao thoa văn hóa. Làn sóng Hallyu (K-pop, K-drama, K-beauty) tạo nên sự gắn kết giữa hai thị trường, đưa Hàn Quốc trở thành điểm đến yêu thích của người Việt. Ở chiều ngược lại, ẩm thực và sự hiếu khách của Việt Nam cũng thu hút ngày càng nhiều du khách Hàn Quốc.

Thứ hai, sự phát triển của hạ tầng và kết nối hàng không. Hiện mạng lưới đường bay giữa các thành phố lớn của hai nước như Seoul, Busan với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc... được khai thác với tần suất hàng trăm chuyến mỗi tuần. Sự tham gia của cả hãng hàng không truyền thống và giá rẻ giúp việc đi lại thuận tiện và tối ưu chi phí hơn.

Cuối cùng, chính sách thị thực. Việt Nam duy trì miễn thị thực đơn phương cho công dân Hàn Quốc với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Chính sách này tạo điều kiện cho khách nghỉ dưỡng dài ngày, đồng thời thu hút phân khúc khách chi tiêu cao và khách du lịch kết hợp công tác (MICE).

Hai du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại nhà thờ Tân Định, TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, Hàn Quốc cải thiện quy trình cấp thị thực cho công dân Việt Nam thông qua việc mở rộng đối tượng được cấp thị thực nhiều lần, triển khai chính sách cấp visa nhiều lần thời hạn 10 năm cho công dân tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng từ ngày 30/3, kết hợp đơn giản hóa thủ tục và miễn lệ phí cấp visa điện tử cho khách đoàn.

"Du lịch Việt Nam sẽ ngày càng thu hút đông du khách Hàn Quốc hơn nếu nâng cấp thêm hạ tầng giao thông giữa các điểm đến, phát triển các hoạt động kinh tế đêm, các chương trình nghệ thuật biểu diễn để tăng thêm hoạt động trải nghiệm văn hóa cho du khách", bà Park Eun Jung nhấn mạnh.