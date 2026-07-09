Sân bay 'toàn idol Hàn Quốc' đạt 1 tỷ lượt khách nhanh nhất thế giới

Sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) vừa đón vị khách thứ một tỷ sau hơn 25 năm hoạt động, trở thành sân bay đạt cột mốc này nhanh nhất trong số các trung tâm hàng không thế giới.

Lisa (BlackPink) tại sân bay Incheon cho chuyến công tác đến Pháp, tháng 10/2021. Ảnh: Dispatch.

Ngày 7/7, sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đón vị khách thứ một tỷ kể từ khi chính thức đi vào hoạt động ngày 29/3/2001. Theo Tổng công ty Sân bay Quốc tế Incheon (IIAC), sân bay mất 25 năm 3 tháng, tương đương 9.232 ngày, để đạt cột mốc này, trở thành sân bay đạt một tỷ lượt hành khách nhanh nhất trong số các trung tâm hàng không lớn trên thế giới.

So với Incheon, sân bay Munich (Đức) mất 33 năm 10 tháng để đạt một tỷ lượt khách, Changi (Singapore) 35 năm 5 tháng, Narita (Nhật Bản) 39 năm 2 tháng và Dubai (UAE) 58 năm 2 tháng, theo Korea Times.

Trong hơn 25 năm hoạt động, sân bay Incheon phục vụ trung bình 108.000 lượt khách mỗi ngày, tương đương 4.513 lượt mỗi giờ và khoảng 75 lượt mỗi phút. Theo IIAC, tổng lượng hành khách này tương đương khoảng 1/8 người trên thế giới từng đi qua sân bay, hoặc mỗi công dân Hàn Quốc sử dụng Incheon khoảng 19 lần.

Máy bay chuẩn bị cất cánh tại nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), ngày 4/8/2024. Ảnh: Korea Times.

Vị khách thứ một tỷ là Ayaka Hara, 28 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, khởi hành trên chuyến bay KE713 của hãng hàng không Korean Airlines đến Tokyo. Để đánh dấu sự kiện, sân bay đã trao tặng cô một bảng lưu niệm cùng một vé máy bay khứ hồi.

Trước đó, Incheon là sân bay thường xuyên tiếp đón giới nghệ sĩ, thần tượng Hàn Quốc di chuyển, dẫn đến lượng người hâm mộ đổ xô đến đây gây ùn ứ, mất trật tự. Tháng 9/2025, IIAC phải triệu tập cuộc họp an toàn với các công ty an ninh tư nhân, đề nghị các đội quản lý nghệ sĩ nộp trước “kế hoạch di chuyển” khi đến/đi, đồng thời yêu cầu lực lượng an ninh siết chặt các quy định an toàn và quy chế sân bay trong công tác kiểm soát đám đông.

Sau cột mốc một tỷ lượt khách, IIAC cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp kết nối giao thông giữa sân bay với các địa phương trên cả nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ Hàn Quốc là đón 30 triệu khách quốc tế mỗi năm.

Quyền Chủ tịch IIAC Kim Bum-ho cho rằng thành tựu này là kết quả của chính sách nhất quán từ Chính phủ, sự tin tưởng của người dân và nỗ lực của đội ngũ nhân viên. "Sân bay sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách, đồng thời tăng sức cạnh tranh của ngành hàng không Hàn Quốc", ông khẳng định.

Hành khách tại khu mua sắm của nhà ga số 2, sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: Incheon International Airport Corporation.