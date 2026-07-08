Hành trình đi trọn cung biển Phuket- Krabi- Phang Nga ở Thái Lan

Bên cạnh Phuket quen thuộc, Krabi và Phang Nga là những điểm đến biển đảo đáng khám phá, tạo nên cung đường Andaman hấp dẫn ở Thái Lan.

Phuket là điểm khởi đầu lý tưởng cho hành trình biển đảo Thái Lan.

Ban ngày, du khách có thể dành thời gian tại những bãi biển nổi tiếng như Patong, Kata, Karon hay Mai Khao để tắm biển, ngắm nắng hoặc tham gia các hoạt động thể thao dưới nước như chèo SUP, lướt sóng theo mùa, môtô nước, dù bay, lặn biển, snorkeling hoặc các tour du thuyền ra đảo trong ngày.

Một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất tại Phuket là các chuyến đi đảo.

Từ đây, du khách có thể dễ dàng tham gia tour đến Phi Phi Islands, Coral Island, Racha Island hoặc Similan Islands tùy mùa. Mỗi điểm đến lại mang một vẻ đẹp riêng: có nơi nước biển trong vắt để lặn ngắm san hô, có nơi phù hợp để tắm biển và chụp ảnh, có nơi lại lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng một ngày lênh đênh giữa biển trời Andaman.

Ao Po Grand Marina, điểm khởi hành sang trọng cho hành trình khám phá biển đảo Phuket.

Khi chiều xuống, Phuket trở nên mềm mại và lãng mạn hơn với những chuyến du thuyền ngắm hoàng hôn. Giữa mặt biển lấp lánh ánh vàng, du khách có thể thưởng thức bữa tối trên tàu, nghe tiếng sóng và cảm nhận một Thái Lan vừa sôi động, vừa rất đỗi thư thái.

Nếu Phuket mang đến cảm giác náo nhiệt và tiện nghi, Krabi lại hấp dẫn bởi vẻ đẹp tự nhiên, trong lành và có phần nguyên sơ hơn.

Những vách đá vôi dựng đứng bên bờ biển, làn nước xanh ngọc, bãi cát trắng và những hòn đảo nhỏ nằm rải rác giữa biển tạo nên khung cảnh rất đặc trưng của địa điểm này.

Railay là một trong những điểm đến không thể bỏ qua ở Krabi. Dù nằm trên đất liền, Railay chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền, khiến hành trình đến đây đã là một trải nghiệm thú vị. Du khách có thể tắm biển, chèo kayak, leo núi đá, ngắm hoàng hôn hoặc đơn giản là nằm dài trên bãi cát và tận hưởng không khí yên bình.

Đảo Koh Phi Phi Leh - tuyệt tác thiên nhiên giữa biển Andaman của Krabi.

Từ Krabi, các tour island-hopping (di chuyển qua nhiều đảo) cũng rất phong phú. Du khách có thể khám phá Four Islands, Hong Islands, Koh Poda, Chicken Island hoặc xa hơn là Koh Rok và Koh Haa - những điểm đến nổi tiếng với làn nước trong, bãi biển đẹp và hoạt động snorkeling hấp dẫn.

Krabi cũng rất phù hợp với những ai yêu thích các hoạt động nhẹ nhàng nhưng gần gũi với thiên nhiên: chèo kayak qua rừng ngập mặn, len lỏi giữa các dãy núi đá vôi, ngắm chim, khám phá hang động hoặc tham gia tour cộng đồng ven biển…

Quần đảo Lanta, thiên đường biển đảo hoang sơ dành cho du khách yêu thiên nhiên.

Vịnh Phang Nga nổi tiếng với hàng trăm đảo đá vôi nhô lên giữa mặt biển, tạo nên khung cảnh ngoạn mục như một bức tranh thiên nhiên sống động.

Cách tuyệt vời nhất để cảm nhận Phang Nga là lên thuyền khám phá vịnh. Du khách có thể đi thuyền truyền thống hoặc tàu du lịch qua những đảo đá vôi, dừng chân tại các hang động, đầm phá và làng chài trên biển.

Phang Nga không quá ồn ào, cũng không quá vội vã. Đây là điểm đến phù hợp cho những ai muốn tìm một trải nghiệm biển đảo nhẹ nhàng hơn, gần với thiên nhiên hơn.

Điểm hấp dẫn của Phuket - Krabi - Phang Nga là du khách có thể dễ dàng kết hợp ba điểm đến trong cùng một hành trình. Với nhóm bạn trẻ, đây là chuyến đi lý tưởng để tắm biển, chụp ảnh, đi đảo, lặn biển, chèo kayak và tận hưởng không khí sôi động của miền Nam Thái Lan.

Đảo Koh Paet, vẻ đẹp hoang sơ của biển xanh và những ghềnh đá.

Với các cặp đôi, hành trình này mang đến những khoảnh khắc lãng mạn trên du thuyền, những bãi biển riêng tư và các resort bên bờ biển. Với gia đình, các hoạt động như đi thuyền, tắm biển, tham quan đảo, thưởng thức hải sản và khám phá thiên nhiên đều dễ tham gia, phù hợp với nhiều độ tuổi.

Đặc biệt, với du khách Việt Nam yêu thích những chuyến đi ngắn ngày nhưng nhiều trải nghiệm, cung đường này là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Chỉ trong vài ngày, du khách đã có thể kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi trên biển, khám phá đảo, thưởng thức ẩm thực Thái và tận hưởng dịch vụ du lịch chất lượng của Thái Lan.

Đảo Koh Kudu Yai - hành trình kayak giữa những vách đá vôi kỳ vĩ.