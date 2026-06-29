Fusionlife tặng 2.222 đêm nghỉ dưỡng dịp kỷ niệm 2 năm

Chào hè 2026, Fusionlife mang đến chương trình ưu đãi dành cho hội viên với 2.222 đêm nghỉ dưỡng và nhiều đặc quyền áp dụng tại điểm đến ở Việt Nam và Thái Lan.

Mùa hè 2026, Tập đoàn Fusion khởi động chương trình ưu đãi và tri ân khách hàng thân thiết Fusionlife. Đánh dấu cột mốc 2 năm đồng hành cùng du khách trong nước và quốc tế, Fusion mang đến chương trình quà tặng 2.222 đêm nghỉ tại khu nghỉ dưỡng, khách sạn ở Việt Nam và Thái Lan.

Trong 2 tuần, từ 1/7 đến 15/7, du khách đăng ký hội viên Fusionlife và đặt phòng sẽ nhận ưu đãi “Đặt 3 đêm, tặng miễn phí đêm thứ 3”. Để tận hưởng ưu đãi, du khách cần đăng ký hội viên Fusionlife. Ưu đãi áp dụng cho kỳ lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn trực thuộc Fusion và có giá trị đến hết năm 2026.

Fusion mang đến nhiều lựa chọn lưu trú từ nghỉ dưỡng biển đến khách sạn đô thị.

Khi trở thành hội viên Fusionlife, du khách được tận hưởng dịch vụ “ăn sáng mọi lúc, mọi nơi” cùng hoạt động chăm sóc sức khỏe, wellness được thiết kế riêng tại từng điểm đến. Bên cạnh đó, hội viên hưởng hàng loạt quyền lợi hấp dẫn như giảm giá đến 25% cho dịch vụ ăn uống và spa, tín dụng lưu trú, được tặng món thức uống không cồn miễn phí, cơ hội trả phòng muộn và nâng hạng phòng.

Hệ thống nghỉ dưỡng của Fusion trải dài ở nhiều điểm đến tại Việt Nam và Thái Lan.

Ra mắt từ tháng 6/2024, chương trình khách hàng thân thiết Fusionlife thu hút hơn 25.000 hội viên trên toàn cầu. Trong đó, top 5 du khách đăng ký hội viên chiếm tỷ lệ cao nhất đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Australia và Mỹ.

Nhìn lại hành trình 2 năm đầy ấn tượng, ông David Roberts, Giám đốc Vận hành Tập đoàn Fusion, chia sẻ: “Chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển quan trọng trong thị trường du lịch toàn cầu. Du khách ngày nay tìm kiếm sự kết nối cá nhân nhiều hơn, gắn kết với thương hiệu tập trung cho trải nghiệm cá nhân hóa. Những chương trình khách hàng thân thiết tốt nhất không chỉ dừng lại ở hoạt động hay tặng quà mà cần tạo ra gắn kết thật sự ý nghĩa, nâng tầm trải nghiệm cho du khách. Đây chính là điều làm nên sự khác biệt của Fusion và dẫn đến thành công của chương trình Fusionlife”.

Fusionlife hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng được cá nhân hóa cho du khách.

Cột mốc kỷ niệm 2 năm của Fusionlife là một trong những chuỗi sự kiện nổi bật của tập đoàn trong năm nay, tiếp nối hoạt động khai trương ba khách sạn mới Grand Royal Riverside Huế, Lègacy Hà Nội - A Fusion Original và Ixora Grand Hồ Tràm (TP.HCM). Sự gia tăng số lượng khách sạn và khu nghỉ dưỡng vừa khẳng định vị thế vững chắc của thương hiệu tại điểm đến du lịch nổi tiếng Việt Nam, vừa mang đến nhiều lựa chọn và linh hoạt cho thành viên Fusionlife.

Wellness là một trong những trải nghiệm đặc trưng dành cho hội viên Fusionlife.

Du khách có thể khám phá Fusion Resort & Villas Đà Nẵng, Fusion Resort Cam Ranh, The Ocean Resort by Fusion Quy Nhơn, cùng điểm đến thơ mộng Alba Wellness Valley by Fusion, Grand Royal Riverside Huế - Fusion Collection; trải nghiệm đô thị sôi động như Lègacy Hà Nội - A Fusion Original, Fusion Original Saigon Centre, Fusion Suites Sài Gòn và Fusion Suites Vũng Tàu. Khách đi công tác có thể trải nghiệm hệ thống tại Hiive by Fusion Bình Dương và Hiive by Fusion Bình Dương New City, cùng hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng Glow tại Thái Lan.