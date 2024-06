Fusion Hotel Group khai trương khách sạn dành cho doanh nhân

Tập đoàn Fusion Hotel Group chính thức ra mắt khách sạn HIIVE by fusion Binh Duong New City tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2 (VSIP 2).

HIIVE by fusion Binh Duong New City mở cửa đón khách là minh chứng cho sự tiếp nối thành công của Fusion Hotel Group trong việc tạo dựng vị thế vững chắc đối với thương hiệu HIIVE by fusion.

Khách sạn dành cho doanh nhân

Kể từ khi ra mắt vào tháng 7/2023, HIIVE by fusion đã nhanh chóng tạo được tiếng vang trong phân khúc khách sạn dành cho giới doanh nhân. Thương hiệu mong muốn mang đến khách hàng, đặc biệt là những nhà kinh doanh bận rộn với lịch trình dày đặc, một trải nghiệm lưu trú hoàn toàn mới mẻ, nơi công việc và giải trí luôn được cân bằng theo cách hoàn hảo.

HIIVE by fusion Binh Duong New City - nơi lưu trú đi đầu trong mô hình khách sạn dành cho doanh nhân.

Thành công của khách sạn HIIVE by fusion Binh Duong New City sau gần một năm ra mắt đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Fusion Hotel Group trong việc kiến tạo thương hiệu chuyên biệt dành cho giới doanh nhân hiện đại. Trong năm 2024, tân binh HIIVE by fusion Binh Duong New City được kỳ vọng trở thành một nhân tố bứt phá, đưa HIIVE by fusion đến gần hơn nữa với chuyên gia trong và ngoài nước.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trong khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2 (VSIP 2), HIIVE by fusion Binh Duong New City sở hữu không gian rộng rãi, hiện đại với nhiều tiện ích vượt trội, giúp khách hàng dễ dàng tối ưu hóa việc triển khai các dự án, đồng thời tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn.

HIIVE by fusion Binh Duong New City - điểm dừng chân lý tưởng giúp du khách cân bằng hiệu quả giữa công việc và thư giãn.

Sở hữu 175 phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách thanh lịch và gần gũi thiên nhiên, HIIVE by fusion Binh Duong New City mong muốn mang đến những trải nghiệm đẳng cấp trong thời gian lưu trú tại khách sạn. Các hạng phòng chính bao gồm Superior, Deluxe, Premium Deluxe, Suite và Premium Suite đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách, từ các chuyến đi ngắn ngày đến công tác dài ngày.

Các phòng nghỉ tại HIIVE by fusion Binh Duong New City được ví như một ốc đảo nhỏ, nơi du khách có thể tận hưởng sự thoải mái tối đa sau một ngày dài làm việc. Với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, khách sạn được thiết kế một cách tỉ mỉ trong từng chi tiết. Tất cả đều hướng đến tạo ra một không gian lý tưởng để du khách có thể làm việc hiệu quả và nghỉ ngơi thoải mái.

Phòng Suite tại HIIVE by fusion Binh Duong New City với không gian rộng rãi, tràn ngập ánh sáng và đầy đủ tiện nghi.

Hệ sinh thái dịch vụ và tiện ích hiện đại

Hiểu được tầm quan trọng của việc thư giãn, HIIVE by fusion Binh Duong New City trang bị loạt dịch vụ và tiện ích hiện đại, thoải mái.

Nhà hàng Zest cung cấp thực đơn đa dạng gồm các món ăn quốc tế và địa phương, hứa hẹn mang đến thực khách nhiều lựa chọn phong phú. Khách hàng có thể nạp năng lượng cho ngày mới bằng bữa sáng lành mạnh.

Nhà hàng Zest sở hữu không gian ấm cúng cùng đa dạng các món ăn từ Á đến Âu.

Bên cạnh đó, Dzô Dzô Bar - địa điểm giải trí được lấy cảm hứng từ những quán bar thể thao náo nhiệt ở Mỹ - là không gian lý tưởng để du khách có thể giao lưu, trò chuyện. Từ cà phê, bia, cocktail đến các món ăn kèm đặc sắc, tất cả đều được đội ngũ đầu bếp và pha chế tại Dzô Dzô Bar chuẩn bị cẩn thận để chiêu đãi thực khách. Không gian mở trang bị các màn hình lớn tạo điều kiện để khách hàng có thể theo dõi các trận đấu thể thao yêu thích trên toàn thế giới, chìm đắm vào những giây phút giải trí chỉ có tại Dzô Dzô Bar.

Đối với những du khách mong muốn tìm kiếm địa điểm để “sạc lại năng lượng” sau giờ làm việc, HIIVE by fusion Binh Duong New City sở hữu phòng tập thể dục hiện đại hoạt động 24/7, được trang bị đầy đủ thiết bị.

Đặc biệt, nơi đây còn sở hữu phòng tập golf 3D hiện đại, được trang bị hệ thống mô phỏng tiên tiến, có thể ghi lại và phân tích cú đánh, giúp người chơi cải thiện kỹ thuật một cách hiệu quả.

Dzô Dzô Bar - thiên đường giao lưu giải trí của người yêu thể thao.

Ngoài ra, HIIVE by fusion Binh Duong New City còn trang bị khu vực giặt ủi tự động cho khách lưu trú tại các tầng số lẻ (3, 5, 7, 9). Tiện ích này mang lại sự thoải mái tối đa, đặc biệt với khách lưu trú dài ngày, giúp tủ quần áo luôn sạch sẽ và phẳng phiu, đồng thời tiết kiệm chi phí giặt ủi.

Bắt nhịp xu hướng phát triển của thành phố mới, HIIVE by fusion Binh Duong New City tiên phong kiến tạo một môi trường lưu trú đẳng cấp, cân bằng hài hòa giữa yếu tố hiện đại và bền vững.

Sở hữu chứng nhận EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), HIIVE by fusion cam kết mang đến trải nghiệm lưu trú thân thiện môi trường dành cho du khách. Bên cạnh đó, thương hiệu còn nhận được chứng chỉ công nhận công trình xanh - hệ thống đánh giá công trình về vấn đề tiết kiệm năng lượng, nước và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu xây dựng.