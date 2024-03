Tận hưởng chuyến công tác như nghỉ dưỡng ở HIIVE by Fusion Bình Dương

HIIVE by Fusion Bình Dương tiên phong trong ngành về dịch vụ lưu trú đẳng cấp, là địa điểm lý tưởng mới cho giới doanh nhân, chuyên gia tại thành phố công nghiệp nổi tiếng.

Là thành phố mới đi đầu trong việc phát triển mô hình khu công nghiệp thông minh - sinh thái, Bình Dương trở thành địa điểm lý tưởng để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nắm được xu thế hiện đại của thành phố mới, HIIVE by Fusion Bình Dương hướng đến những giải pháp phát triển bền vững và thân thiện môi trường. Vinh dự đạt chứng nhận EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), chứng nhận công trình xanh, khách sạn HIIVE by Fusion Bình Dương đã giảm đến 36% năng lượng, 43% nước và 34% năng lượng tiêu tốn cho vật liệu xây dựng nhờ vào sử dụng vật liệu, đèn tiết kiệm, hệ thống cửa tích hợp với chức năng cảm biến làm lạnh, hệ thống lấy nước uống tại mỗi tầng giúp du khách tự châm nước nhằm giảm rác thải nhựa...

HIIVE by Fusion Bình Dương với 172 phòng nghỉ được trang bị đầy đủ tiện nghi với phong cách thiết kế thanh lịch, tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Không gian làm việc hiệu quả và trải nghiệm nghỉ dưỡng yên tĩnh

HIIVE by Fusion Bình Dương với 172 phòng nghỉ cùng 5 hạng phòng chính bao gồm: Superior, deluxe, premium deluxe, suite, premium suite. Các phòng có diện tích từ 26m2 đến hơn 50 m2, được thiết kế thông minh, tiện nghi với tông màu pastel dịu nhẹ, tạo ra cảm giác thư giãn, thoải mái.

Các phòng tại HIIVE by Fusion Bình Dương được thiết kế với phong cách hiện đại, trang nhã.

Một trong những hoạt động không thể thiếu trong các chuyến công tác chính là buổi họp hàng ngày, hội thảo quan trọng với khách hàng hay đối tác doanh nghiệp. Do đó, các phòng họp, hội nghị luôn sẵn sàng tại HIIVE by Fusion Bình Dương là nơi ghi điểm trong mắt khách hàng với thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi.

Các phòng họp cũng được thiết kế linh động theo nhu cầu khách hàng với dạng nhà hát, chữ U, bàn tròn hay lớp học... Loạt trang bị trong mỗi phòng như bảng kính ốp tường, máy chiếu, ánh sáng hiện đại để quá trình trao đổi công việc diễn ra suôn sẻ và hiệu quả nhất.

Ngoài ra, co-working space tại tầng 2 của khách sạn với nhiều góc làm việc hướng ra phố, ghế sofa êm ái, hoặc bàn lớn hoàn toàn là nơi lý tưởng để các khách lưu trú làm việc linh hoạt cùng với đồng nghiệp của mình. Co-working space trang bị đầy đủ các không gian ngồi thoải mái, rộng rãi với kết nối Internet tốc độ cao, ổ cắm điện sẵn sàng để không làm gián đoạn công việc của bạn.

Không gian thoải mái, rộng rãi với Internet tốc độ cao tạo nên nơi làm việc lý tưởng khi du khách lưu trú tại HIIVE by Fusion Bình Dương.

Cân bằng công việc và cuộc sống với các tiện ích đẳng cấp

Sau một ngày dài làm việc, vận động cơ thể là điều tất yếu cho một cuộc sống cân bằng, khỏe mạnh. Phòng gym tại HIIVE by Fusion Bình Dương luôn mở cửa 24/7, được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại từ máy chạy bộ, xe đạp, các loại tạ và dụng cụ tập yoga, phù hợp để du khách giữ đều đặn lịch trình tập luyện cá nhân. Ngoài ra, sân golf 3D là nơi du khách có thể tận hưởng những cú swing thư giãn ngay tại khách sạn.

Phòng giặt là được trang bị đầy đủ máy giặt, sấy và bàn là ở mỗi tầng giúp những khách lưu trú dài ngày có thể linh hoạt sử dụng mà không phải bận tâm tìm kiếm các dịch vụ giặt sấy. Mở cửa 24/7, phòng giặt giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí để có thể dành trọn thời gian cho công việc và nạp lại năng lượng sau một ngày dài làm việc hiệu quả.

Bên cạnh đó, với thiết kế ngập tràn ánh sáng tự nhiên, tối giản nhưng không kém phần sang trọng, nhà hàng Zest cung cấp buffet sáng Á - Âu chuẩn vị, tươi ngon. Sau cuộc họp kéo dài, điều mà các vị khách doanh nghiệp cần chính là những bữa ăn nhẹ nhàng, vui vẻ cùng đối tác hay đồng nghiệp.

Dzô Dzô Sports Bar là nơi để trút bỏ những mệt mỏi công việc để hòa mình vào không khí sôi động.

Lấy cảm hứng từ những quán bar thể thao náo nhiệt từ Mỹ, Dzô Dzô Sports Bar là nơi giúp du khách trút bỏ những mệt mỏi công việc, hòa mình vào không khí sôi động. Quầy bar với không gian mở cũng là nơi mà du khách có thể thoải mái giao lưu, kết nối cùng đồng nghiệp, đối tác.

Cà phê, bia thủ công, cocktails cũng như đồ nhắm đặc sản tại địa phương được đội ngũ bếp và pha chế của khách sạn chuẩn bị chu đáo. Được trang bị 3 màn hình TV với đa dạng kênh thể thao quốc tế lẫn trong nước, các hoạt động giải trí đặc sắc, Dzô Dzô Sports Bar sẽ là nơi lưu giữ những trải nghiệm khó quên cho khách lưu trú.