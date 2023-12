Bình Dương phấn đấu thu hút vốn FDI đạt 1,8 tỷ USD

Tại trung tâm hành chính tỉnh, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 51 xem xét cho ý kiến ​một số nội dung về chủ trương đầu tư, quy hoạch. Phiên họp UBND tỉnh còn có sự tham dự có ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng cá​​c Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành.

Phiên họp đã thông qua dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2024. Theo đó, Bình Dương phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8-8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 185,5 triệu đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng từ 8,7%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13-14%. Tổng thu sách nhà nước trên địa bàn đạt 71.600 tỷ đồng ; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1,8 tỷ USD , tạo việc làm mới cho 35.000 lao động. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 84,5 %...

Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu lấy ý kiến một số nội dung quan trọng, đóng góp cho Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Tân Uyên và Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040.

Tại phiên họp, 16 dự thảo các quyết định đã được các sở, ngành trình bày và được các thành viên UBND tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh, như: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng mỏ đá Tam Lập 2; quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Tam Lập 2; quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương; dự thảo Kế hoạch di dời các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh vào làm việc tại Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương…

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh thống nhất với các nội dung, đồng thời yêu cầu các sở, ban ngành khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục bổ sung hoàn thiện các nội dung.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.