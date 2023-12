Bình Dương họp xem xét chủ trương đầu tư, quy hoạch

Chiều 22/12, Phiên họp UBND tỉnh Bình Dương lần thứ 51 còn có sự tham dự của ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng cá​​c ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành.

Phiên họp đã xem xét các nội dung: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mỏ đá Tam Lập, mỏ đá Tam Lập 3, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Một Thế Giới; thành lập Cụm công nghiệp Tam Lập 2; ủy quyền ký kết hợp đồng dự án PPP thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đơn giá đất để tính nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III (giai đoạn 2a).

Phiên họp đồng thời cho ý kiến đối với phương án tạm ứng nguồn Quỹ phát triển đất cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công; hỗ trợ tiền tạm cư năm 2022 (đợt 6) cho các hộ dân thuộc diện tái định cư dự án Khu dân cư Thế kỷ 21 cũ (nay là dự án Công viên Phú Cường) và khu đất tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng (quy hoạch sân bay quốc phòng); dự thảo Kế hoạch di dời các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh vào làm việc tại Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương; dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT (thay thế Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh).

Theo Tờ trình của Sở Y tế, việc ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Bảo hiểm y tế là để điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT, trong đó đã điều chỉnh chi phí tiền lương, tiền công theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng cũng như đồng bộ giữa giá dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế và giá thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Phiên họp đã góp ý về tên gọi và một số nội dung nhiệm vụ tại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tân Uyên đến năm 2040 và Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040. ​​

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh thống nhất với các nội dung, đồng thời yêu cầu các sở, ban ngành khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục bổ sung hoàn thiện các nội dung. Ông lưu ý Sở Y tế phải sâu sát, tổ chức lấy ý kiến người dân để hoàn thiện giá dịch vụ khám chữa bệnh đảm bảo phù hợp với quy định và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.