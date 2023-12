Cử tri Bình Dương quan tâm chế độ chính sách cho người có công

Chiều 20/12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, ngày 4-15/12, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Có 1.935 cử tri tham dự với 93 lượt phát biểu, 163 ý kiến, kiến nghị. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trao đổi, thông tin và giải trình trực tiếp tại hội nghị.

Qua tổng hợp, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương ghi nhận 21 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết Trung ương. Trong đó, cử tri băn khoăn, phản ánh, kiến nghị một số nội dung như các quy định, chính sách hiện hành về đất đai; công tác phòng, chống tham nhũng; tình trạng cán bộ suy thoái đạo đức, lối sống; thiếu vật tư y tế, thuốc bảo hiểm y tế vẫn còn tiếp diễn; chế độ chính sách người có công với cách mạng; chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; giá điện; trật tự an toàn giao thông đường bộ; tình trạng ô nhiễm môi trường; an ninh mạng còn chưa được bảo đảm; chế độ cho giáo viên dạy thêm giờ.

Ngoài ra, có 9 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương như: Tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học trên địa bàn tỉnh; tuyến đường ĐT747A thuộc địa phận TP Tân Uyên xuống cấp, chật hẹp, quá tải không đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông; tuyến đường Bàu Bàng thuộc phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một chưa được đấu nối hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh.

Cử tri cũng kiến nghị công an tỉnh có biện pháp thanh tra, kiểm tra chặt chẽ đối với lực lượng mặc thường phục thực thi nhiệm vụ giám sát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện các báo cáo, chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.