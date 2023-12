Bình Dương dự kiến chi gần 274 tỷ hỗ trợ Tết Giáp Thìn

Sáng 18/12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét phương án chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

​Theo phương án đề xuất của Sở Tài chính, đối tượng và mức chi Tết Giáp Thìn 2024 cơ bản giữ nguyên như Tết Quý Mão năm 2023. Trong đó, mức chi cao nhất là 10 triệu đồng và thấp nhất 500.000 đồng/người.

Bên cạnh đó, số lượng tăng thêm khoảng 1.000 công nhân lao động; đồng thời bổ sung chi thăm, tặng quà gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, Nhà giàn DK và địa bàn có phụ cấp đặc biệt khó khăn với mức chi đề nghị là 3 triệu đồng/người cho khoảng 80 trường hợp.

Sau khi bổ sung tăng số lượng, mức chi cho các đối tượng, tỉnh Bình Dương dự kiến kinh phí chi hỗ trợ Tết Giáp Thìn năm 2024 khoảng 273,964 tỷ đồng , tăng 7% so với năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà thống nhất với phương án của Sở Tài chính và kiến nghị của các sở, ngành. Ông yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, rà soát đảm bảo việc chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được kịp thời, đúng đối tượng.

