Khai mạc Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản tại Bình Dương

Chiều 14/12, ông Takio Yamada, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều lãnh đạo các Sở trên địa bàn Bình Dương đến dự lễ khai mạc giải năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Yamada Takio chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực tích cực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nỗ lực tổ chức giải đấu này, chúc mừng các đội bóng đá trẻ thuộc các CLB bóng đá đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Malaysia.

Đặc biệt giải diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác Nhật Bản - ASEAN. Giải đấu lần này là cơ hội tuyệt vời để các thế hệ trẻ có điều kiện học hỏi lẫn nhau và hoàn thiện bản thân, đồng thời tăng cường giao lưu xuyên biên giới thông qua bóng đá.

Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản năm 2023 diễn ra từ ngày 14/12 đến ngày 17/12 tại khu Trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Giải đấu có sự tham dự của 12 đội bóng đá trẻ thuộc CLB Becamex Bình Dương, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, CLB Phú Nhuận - TP.HCM, CLB Bình Phước, CLB Đồng Tháp, CLB bóng đá Huế, CLB Hà Nội, CLB Kataller Toyama, CLB Yokohama FC, CLB Kawasaki Frontale, CLB Shimizu S-Pulse và CLB Felda Football Academy.

12 đội bóng được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết.

Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản là giải đấu mà hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau, là biểu tượng của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và tương lai đoàn kết, hữu nghị, phát triển giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản, góp phần quan trọng vào sự phát triển bóng đá chung, đồng thời thúc đẩy giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa 2 quốc gia, cũng như tạo sân chơi ý nghĩa cho các cầu thủ yêu bóng đá.

