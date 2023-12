Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận tại Bình Dương

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội, ban quản lý các khu công nghiệp, trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch của hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Dương, cùng hơn 100 đại biểu đại diện các Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

Ninh Thuận thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí chiến lược nằm trên giao điểm nối liền 3 vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là điều kiện thuận lợi để mở rộng giao thương và kết nối hợp tác đầu tư phát triển với các trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước.

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực, quy mô nền kinh tế được mở rộng đáng kể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân năm 2021 - 2022 đạt 8,91%, năm 2023 đạt 9,40% xếp thứ 9/63 tỉnh thành cả nước và thứ 2/14 các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 87,7 triệu đồng/người, cao hơn mức GRDP bình quân của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung và bằng 81,2% bình quân cả nước. Năng lực cạnh tranh của tỉnh cải thiện đáng kể, chỉ số PCI của tỉnh xếp thứ 30/63 thuộc nhóm các địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất, chỉ số chuyển đổi số xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố.

Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023, xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững với kinh tế biển, kinh tế đô thị là động lực tăng trưởng; phát triển trọng tâm tại khu vực phía Nam tỉnh tạo tiền đề cơ sở hình thành Khu kinh tế ven biển; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu đặc biệt là nguồn tài nguyên nước cần được đảm bảo nhu cầu sử dụng, điều hòa, phân phối hợp lý đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Hội nghị nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, kết nối xúc tiến đầu tư tại các tỉnh, thành phố là vùng trọng điểm công nghiệp phía Nam của cả nước; thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến công nghiệp, nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; thông qua đó để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.