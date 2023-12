Bình Dương xây dựng thành phố thông minh

Bình Dương hiện có 8 trường đại học, 8 trường cao đẳng nghề và 16 trường dạy nghề, 45 trung tâm dạy nghề, xây dựng và phát triển được hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (ĐMST), bao gồm mạng lưới Techlabs, Fablabs, Trung tâm Sản xuất và ĐMST và các cơ sở khởi nghiệp như Trung tâm ĐMST (BIIC), Trung tâm Đổi mới công nghiệp 4.0 và Sản xuất thông minh (SMIC)…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh trong giai đoạn mới với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, phát triển dựa trên ĐMST và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, Internet vạn vật và tự động hóa sẽ là động lực mạnh mẽ định hình lại các ngành công nghiệp.

Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương rộng hơn 4.100 ha với thành phố mới Bình Dương là ví dụ điển hình cho sự phát triển. Bình Dương đã và đang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, tạo động lực cho tỉnh phát triển.

Vùng ĐMST Bình Dương - trọng tâm của Đề án TPTM trong giai đoạn phát triển mới của Bình Dương - được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh 5 lần liên tiếp là Smart21. Trong năm 2021, 2022, 2023, Bình Dương vào danh sách Top 7 cộng đồng có chiến lược phát triển TPTM tiêu biểu. Đặc biệt, TPTM - Vùng ĐMST Bình Dương đã được ICF vinh danh giải thưởng cao nhất Top 1 ICF 2023.

Ông John Jung, đồng sáng lập ICF, cho biết: "Tôi đánh giá cao sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ của Bình Dương. Tỉnh Bình Dương đã có bước đi chiến lược đúng hướng trong xây dựng thành phố thông minh. Việc tập trung cho ĐMST, chuyển đổi sang công nghiệp hiện đại có giá trị gia tăng cao, đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế… chính là định hướng cho sự phát triển cộng đồng thông minh, bền vững”.

Với chiến lược đúng đắn và kiên định, vững chắc trong tiến trình xây dựng thành phố thông minh (TPTM), tỉnh Bình Dương đang khẳng định thương hiệu, vươn tầm trên trường quốc tế.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.