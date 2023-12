Bình Dương là điểm đến của các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Tại Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đến dự hội thảo khoa học "Mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước".

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Bình Dương được coi là nơi "đất lành chim đậu", là điểm đến của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nơi hội tụ của những nhà đầu tư chiến lược; là mảnh đất có sức hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ đối với nguồn nhân lực có kỹ năng, có tinh thần đổi mới sáng tạo với khát vọng khởi nghiệp, làm giàu và cả những người lao động cần cù, chịu khó với mong muốn nâng cao thu nhập, thoát khỏi đói nghèo.

Bình Dương hiện là một trong những địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Từ năm 2017, Bình Dương được công nhận là tỉnh đầu tiên trong cả nước không còn hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương. Từ năm 1997 đến nay, hơn 2 triệu người đã chọn đến Bình Dương sinh sống và làm việc.

Mô hình phát triển của Bình Dương chính là sự kết hợp một cách hài hòa, linh hoạt và sinh động của nhiều cấu phần mang tính đột phá. Đó là mô hình công ty phát triển Becamex IDC, mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP); mô hình Thành phố thông minh Bình Dương; mô hình Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ thông minh, bền vững; mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ quốc tế - đổi mới sáng tạo - khoa học công nghệ; cùng với nhiều thiết chế, thể chế, cách làm độc đáo, như: chính quyền kiến tạo, nhân dân đồng hành, doanh nghiệp hành động; liên kết "Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp", "Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học"… đưa Bình Dương không chỉ là nơi gặp gỡ của văn hoá, con người mà thực sự đã trở thành nơi hội tụ của những ý tưởng sáng tạo và khát vọng đổi mới.

Trong bài phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết Bình Dương đã tìm ra con đường "phát triển rút ngắn" hiệu quả, thu hút được nguồn vốn đầu tư, nguồn lao động dồi dào nhờ hiệu ứng kết nối và lan tỏa, để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; từng bước hình thành cách làm riêng "dựa vào các nhà đầu tư chiến lược làm đầu tàu kích hoạt", vươn ra thế giới và đạt được những thành tựu nổi bật.

Năm 2023, Bình Dương lần thứ 3 liên tiếp lọt vào Top 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới. Cùng với quỹ đất được quy hoạch dài hạn, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, cơ bản hiện đại đã giúp Bình Dương trở thành điểm đến của các nhà đầu tư lớn, như dự án của Tập đoàn Lego.

Hơn 25 năm qua, Bình Dương đã đạt được những thành tựu phát triển toàn diện và nổi bật; vươn lên, trở thành một trong những tỉnh năng động, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; một trong những cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo của Vùng Đông Nam bộ; vùng động lực trong tứ giác phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.